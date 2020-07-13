美新冠确诊病例超329万 韩国结束口罩限购

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人民网北京7月13日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世界卫生组织12日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到12467243例。美国新冠确诊超过329万，死亡超过13万。韩国实施了4个多月的口罩限购措施11日正式结束。日本东京都连续4天单日新增确诊病例超200例。古巴开发应急呼吸机应对新冠疫情。中东多国新冠病例数持续高位增长。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达12467243例

世界卫生组织12日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到12467243例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间12日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加230335例，达到12467243例；中国以外死亡病例较前一日增加5285例，达到556969例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加230370例，达到12552765例；死亡病例较前一日增加5285例，达到561617例。

美国新冠确诊超过329万 死亡超过13万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间7月12日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊3292934例，死亡135140例。过去24小时新增确诊64050例，新增死亡540例。

美国南部的佛罗里达州12日宣布，当天新确诊超过1.5万例新冠肺炎病例，这是美国新冠疫情爆发以来单个州测得的的单日最高病例数。4月份时，纽约州曾在一天内新确诊1.2万名患者。就全美的情况来说，过去11天曾连续7天打破日新增确诊病例纪录。

巴基斯坦新增新冠肺炎确诊病例2521例 累计248872例

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部12日发布的疫情数据显示，该国11日新增确诊病例2521例，新增死亡病例74例，新增治愈出院病例3566例，完成核酸检测24211人次。

截至11日，巴基斯坦累计确诊病例248872例，累计死亡病例5197例，累计治愈出院病例156700例，累计完成核酸检测1562638人次。

韩国结束口罩限购

韩国食品医药品安全处12日说，韩国实施了4个多月的口罩限购措施11日正式结束，民众12日起可以不限量购买KN94等医用口罩。

从12日开始，消费者可以通过药房、超市、便利店和网络等渠道不限量购买KN94等医用口罩。夏季需求量增加的防飞沫口罩继续沿用现行市场供应体系，医疗机构使用的手术专用口罩将维持公共供给体系。

食品医药品安全处说，将加大监督力度，一旦再次出现口罩难买等情况，将迅速采取限购措施。另外，政府将对囤积口罩等行为处以2年以下有期徒刑或5000万韩元（约合29万元人民币）以下罚款。

日本东京都连续4天单日新增确诊病例超200例

据日本广播协会电视台统计，截至当地时间12日20时（北京时间19时），日本当日新增新冠确诊病例407例，累计确诊21991例；无新增死亡病例，累计死亡仍为983例。

数据显示，东京都当日新增确诊病例206例，已连续4天单日新增超过200例，至此确诊病例总数已达7927例。

日本最大在野党立宪民主党党首枝野幸男12日表示，日本政府应该以东京都为对象再次宣布紧急状态，不能什么都不做任由疫情发展。

古巴开发应急呼吸机应对新冠疫情

古巴神经科学研究中心主任米切尔·巴尔德斯-索萨10日接受记者采访时表示，该机构正在开发两款应急呼吸机，帮助古巴抗击新冠疫情。

巴尔德斯-索萨说，肆虐全球的新冠疫情导致许多国家面临呼吸机等医用设备短缺，而美国对古巴实施的封锁政策致使古巴难以从国际市场上正常购买抗疫医疗设备和药品等物资。为此，古巴神经科学研究中心与多个科研机构合作，开发适合本土使用的应急呼吸机。

巴尔德斯-索萨介绍，他们设计、生产的应急呼吸机即将进入动物测试阶段，预计10月底前将有250台无创呼吸机和250台有创呼吸机投入使用。

目前，古巴新冠疫情已得到基本控制，各地陆续进入“解封”阶段。

中东多国新冠病例数持续高位增长

中东地区多个国家新冠疫情11日继续反弹，确诊病例数保持高位增长。其中，伊朗、沙特阿拉伯和伊拉克单日新增确诊病例均超2000例。

伊朗卫生部11日宣布，截至当地时间当天中午，伊朗新增确诊病例2397例，累计确诊255117例，累计死亡12635例，累计治愈217666例，目前有3338例重症病例。

沙特阿拉伯卫生部11日宣布，该国过去24小时内新增确诊病例2994例，累计确诊229480例；新增死亡病例30例，累计死亡2181例；新增治愈病例2370例，累计治愈165396例。

伊拉克卫生部11日说，该国当天新增确诊病例2734例，累计确诊75194例；新增死亡病例95例，累计死亡3055例；累计治愈43079例。数据显示，伊拉克过去24小时完成10377份新冠病毒样本检测，累计检测样本逾67.1万份。

受疫情拖累 阿联酋航空裁员规模或升至15%

受新冠疫情拖累，阿拉伯联合酋长国国有航空企业阿联酋航空公司裁员规模可能升至15%，即9000名员工将遭遇裁撤。

英国广播公司11日报道，阿联酋航空公司总裁蒂姆·克拉克说，企业已经裁掉大约十分之一的员工，阿联酋航空“可能不得不再让一些员工走人”，即裁员至多15%。

克拉克先前说阿联酋航空可能需要4年才能“恢复一定程度的正常运营”。这家航空运营商已经多次裁员。

阿联酋航空集团一名发言人9日证实企业正在裁减冗余，没有提及裁员人数以及这些员工属于哪个部门。

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(责编：崔越、燕勐)