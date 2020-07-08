美国正式退出世卫组织 巴西总统病毒检测呈阳性

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人民网北京7月8日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达11414957例。中国同上合组织举办新冠肺炎防控主题交流视频会。美国确诊超300万，将于明年7月退出世卫组织。巴西总统博索纳罗新冠病毒检测呈阳性。印度新冠确诊病例正逼近百万关口。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达11414957例

世界卫生组织7日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到11414957例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间7日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加172487例，达到11414957例；中国以外死亡病例较前一日增加3419例，达到531111例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加172512例，达到11500302例；死亡病例较前一日增加3419例，达到535759例。

中国同上合组织举办新冠肺炎防控主题交流视频会

中国医院协会和上海合作组织睦邻友好合作委员会7日共同举办首期中国-上合组织新型冠状病毒肺炎防控主题交流视频会。

此次会议以“守望相助 共克时艰”为主题，采用线上、线下相结合的方式，面向全球直播。来自中国医学科学院北京协和医院、四川大学华西医院、北京大学第一医院等医疗机构的专家与上合组织成员国、观察员国和对话伙伴国近40家医疗机构的200多位专家，就新冠肺炎临床诊疗等话题进行深入探讨。

美国确诊超300万 将于明年7月退出世卫组织

截至北京时间7月8日6时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例3087641例，累计死亡133826例。与前一日7时30分数据相比，美国新增确诊病例47449例，新增死亡病例847例。

联合国秘书长发言人迪雅里克7日通过邮件向媒体证实，美国已于6日正式通知古特雷斯，将于2021年7月6日退出世卫组织。古特雷斯正在向世卫组织核实，美国是否符合退出该组织的所有条件。

巴西总统博索纳罗新冠病毒检测呈阳性

巴西总统博索纳罗7日上午在当地多家媒体联合直播中宣布，他本人6日进行的新冠病毒检测结果为阳性。

博索纳罗表示，他5日开始感觉身体不适，6日情况加剧，出现乏力、肌肉酸痛等症状，体温最高达到38摄氏度，总统府医生认为他可能感染新冠病毒。随后，他前往医院进行肺部X光检查，未发现问题，也做了新冠病毒检测，7日上午得到阳性的结果。

尽管目前尚无科学研究表明存在针对新冠病毒的特效药，但博索纳罗表示，他已经服用羟氯喹和阿奇霉素，症状在6日晚得到缓解，目前感觉良好。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学7日下午发布的新冠疫情统计数据，巴西累计新冠确诊病例1623284例，其中死亡病例65487例，治愈病例1062542例。

印度新冠确诊病例正逼近百万关口

随着新冠肺炎疫情不断蔓延，印度全国确诊人数在7日突破70万例，死亡病例数超过2万例。近来，印度单日新增确诊病例数均在2万例以上。多家印度媒体预测，未来10天内累计确诊病例将突破100万大关。

印度卫生部7日的数据显示，截至当地时间7日8时（北京时间7日5时30分），印度新增确诊病例22252例，累计719665例；新增死亡病例467例，累计20160例；累计治愈439948例。据世界卫生组织统计，印度累计确诊病例数在亚洲各国中最高。

俄罗斯新冠肺炎确诊病例逼近70万

俄罗斯新冠病毒疫情防控指挥部7日发布消息称，过去24小时，俄新增6368例新冠病毒感染病例，累计确诊病例达694230例。

指挥部表示，过去24小时，俄罗斯新增死亡病例198例，累计死亡人数为10494人。过去24小时，9551人治愈出院。俄罗斯累计治愈出院病例463880例。

南非新冠确诊病例破20万

据南非卫生部7日公布的数据，截至6日晚，南非新冠确诊病例突破20万大关，达205721例，是非洲疫情最严重的国家。

南非新冠疫情近来快速恶化，自3月5日报告首个确诊病例到报告10万确诊病例用了109天，而从10万到20万确诊病例仅用14天。穆凯兹警告说，7月至8月确诊病例还将大幅上升，其中豪登省病例增长速度将超过医疗系统可承受的程度。

日本累计确诊新冠病例超2万例

据日本广播协会（NHK）电视台7日统计，截至当地时间7日20时16分（北京时间7日19时16分），日本当日新增确诊病例211例，累计确诊达20209例。新增死亡1例，累计死亡979例。

日本3日至5日连续3天新增确诊超过200例后，6日新增176例稍有回落，7日再次超过200例。其中东京都7日新增确诊106例，连续6天确诊超过100例。

虽然东京都没有要求一些商家停业，但是确诊患者较多且多数与夜店有关的丰岛区7日决定，将要求出现聚集性病例的夜店停业，并向配合要求的夜店提供停业补偿。

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(责编：刘叶婷、刘洁妍)