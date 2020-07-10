美国确诊超308万 日本东京都单日确诊创新高

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人民网北京7月10日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达11788827例，世卫组织成立独立小组评估全球疫情应对工作。美国新冠确诊超308万，巴西超170万。日本东京都单日确诊创新高。中国援助巴基斯坦新冠隔离医院落成启用。玻利维亚临时总统阿涅斯新冠病毒检测呈阳性。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达11788827例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间9日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加204934例，达到11788827例；中国以外死亡病例较前一日增加5575例，达到540833例。全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加204967例，达到11874226例；死亡病例较前一日增加5575例，达到545481例。

世界卫生组织9日宣布成立一个独立小组，对该组织领导下的全球新冠疫情应对工作进行评估，初步评估报告预计11月发布。

世卫组织当天在一份媒体声明中强调，独立小组是根据今年5月第73届世卫大会通过的一项决议成立的，目的是总结世卫组织及其会员国应对新冠疫情的经验和教训。

美国新冠确诊超308万 死亡超13万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间7月9日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊3088916例，死亡133086例。过去24小时新增确诊53579例，新增死亡1044例。

《纽约时报》指出，美国新冠肺炎病例激增，在过去9天内5次创下每日新增病例记录，其主要原因是那些率先放宽病毒限制、推动经济重新开放的州。自5月初重新开放以来，佛罗里达州每天的新增病例增加了10倍以上，亚利桑那州增加了858%，得克萨斯州增加了680%。

巴西新冠确诊病例超170万

巴西卫生部8日下午公布的疫情数据显示，巴西24小时内新增新冠确诊病例44571例，累计确诊达1713160例；新增死亡病例1223例，累计死亡67964例；累计治愈1020901例。

据巴西媒体报道，当地时间8日早晨，正在居家隔离的巴西总统博索纳罗在社交媒体上表示，自己“身体状况良好”。7日，现年65岁的博索纳罗宣布自己新冠检测呈阳性。

德国染疫肉联厂外劳宿舍隐患近1900处

德国西部北莱茵—威斯特法伦州一家大型肉联厂6月暴发新冠疫情，本月8日发布的州政府核查报告显示，这家肉联厂大量外籍劳工居住的宿舍环境不符合卫生及安全规范之处多达近1900项。

北威州这家滕尼斯肉联厂迄今累计超过1500名员工确诊感染新冠病毒，其中多数人来自东欧国家如波兰、保加利亚、罗马尼亚。

日本新增确诊354例 东京都单日确诊创新高

据日本广播协会电视台9日统计，截至当地时间9日20时40分，日本当日新增新冠确诊病例354例，是5月2日以来该国单日新增确诊首次超过300例，累计确诊20767例，累计死亡982例。

据统计，东京都当天新增确诊224例，创当地出现疫情以来单日新增确诊新高。其中，20和30多岁的年轻人约占四分之三，104人感染途径不明。

中国援助巴基斯坦新冠隔离医院落成启用

中国援助巴基斯坦新冠肺炎隔离医院9日在巴首都伊斯兰堡落成启用。

据悉，这所设施齐全的隔离医院建造周期为40天，拥有250张床位。疫情过后，巴方计划将该医院作为巴传染病救治中心继续使用。

据巴基斯坦卫生部9日公布的最新数据，该国累计新冠确诊病例240848例，累计死亡病例4983例，累计治愈病例145311例。

玻利维亚临时总统阿涅斯新冠病毒检测呈阳性

玻利维亚临时总统阿涅斯9日在社交媒体上说，她本人的新冠病毒检测结果呈阳性。她将自我隔离14天，并“以线上方式继续工作”。

非洲新冠确诊病例突破50万例

非洲疾病预防控制中心8日数据显示，非洲地区新冠累计确诊病例数已突破50万例，达到509584例，累计死亡12000例，累计治愈247207例。

数据显示，南部非洲受疫情影响最为严重，其次是北部非洲。目前非洲地区累计确诊病例数最多的国家为南非，超过21万例；其次为埃及，超过7万例；尼日利亚和加纳均超过2万例；超过万例的国家还包括阿尔及利亚、喀麦隆、摩洛哥、科特迪瓦和苏丹。

阿根廷单日新增新冠病例创新高

阿根廷卫生部8日发布的数据显示，该国新增新冠确诊病例3604例，累计确诊病例87030例。这是该国单日新增病例数首次超过3000例，创单日新增病例数新高。

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(责编：刘叶婷、刘洁妍)