拉美“带疫解封”存争议 全球多国单日新增创新高

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人民网北京7月9日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达11583893例。美国新冠确诊超303万，死亡超13万。拉美新冠病例超300万，“带疫解封”存在争议。罗马尼亚、菲律宾、印尼等国单日新增创新高。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达11583893例

世界卫生组织8日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到11583893例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间8日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加168936例，达到11583893例；中国以外死亡病例较前一日增加4147例，达到535258例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加168957例，达到11669259例；死亡病例较前一日增加4147例，达到539906例。

美国新冠确诊超303万 死亡超13万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间7月8日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊3035337例，死亡132042例。过去24小时新增确诊53735例，新增死亡794例。

拉美新冠病例超300万 “带疫解封”存在争议

拉美各国的新冠疫情统计数据显示，7日拉美和加勒比地区累计确诊病例超过300万，且增速较快，近来约半个月时间就新增确诊病例100万例。

据泛美卫生组织预测，拉美国家将在7月至10月间陆续达到疫情峰值，累计死亡病例到10月时可能超过40万。一些卫生专家对目前部分拉美国家放松防控措施的做法表示担忧，称“带疫解封”可能会延缓疫情拐点的到来。

罗马尼亚新冠确诊病例超3万 单日增幅创新高

罗马尼亚官方8日公布的新冠疫情数据显示，过去24小时新增确诊病例555例，创疫情暴发以来新高，累计确诊病例30175例。

统计显示，罗马尼亚目前累计死亡病例1817例，现存病例7559例，其中重症237例。

罗马尼亚卫生部长特塔鲁8日对媒体说，该国疫情近来出现反弹，特塔鲁呼吁民众要有社会责任心，遵守疫情防控卫生规则，保持社交距离。

菲律宾新冠确诊病例超5万 单日增幅创新高

菲律宾卫生部8日通报，截至当地时间当天20时，菲律宾累计新冠确诊病例50359例，当天报告新增确诊病例2539例，这是菲律宾自疫情暴发以来单日新增确诊病例数的新高。

菲律宾卫生部副部长玛丽亚·罗萨里奥·韦尔吉雷日前说，近来菲律宾聚集性感染事件明显增多，据统计，首都马尼拉地区有超过300个社区近期报告了聚集性感染事件。韦尔吉雷提醒民众尽量待在家中，不要聚集。

印尼单日新增新冠确诊病例数再创新高

印度尼西亚国家抗灾署8日发布的新冠疫情数据显示，该国确诊病例比前一天增加1853例，再创疫情暴发以来单日新增确诊病例数新高，累计确诊68079例，死亡3359例，治愈31585例。

印尼国家抗灾署在官方社交媒体账号上发布的疫情数据显示，东爪哇省是报告确诊病例最多的省级行政区，目前已累计确诊14967例，死亡1102例。数据还显示，印尼自疫情暴发以来已完成96.8万例样本检测。

马来西亚最大新冠群体感染事件结束

马来西亚卫生部8日通报的新冠疫情数据显示，该国24小时内新增确诊病例3例，均为输入性病例，这是7月1日以来再次单日无新增本地传播病例。马来西亚出现疫情以来最大一起群体感染事件也于当天结束。

据了解，这一群体感染事件源于2月底至3月初在吉隆坡附近举行的一场大型宗教活动，最近一个与此相关的病例于6月11日被报告，距今已28天。截至7月8日，这一群体感染事件中共有确诊病例3375例，死亡34例。

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(责编：刘叶婷、徐祥丽)