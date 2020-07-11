全球单日新增病例再创新高 多国早期废水现病毒踪迹

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人民网北京7月11日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世界卫生组织10日公布的疫情数据显示，全球累计新冠确诊病例已突破1200万例，全球单日新增确诊病例超过22.8万例，再创新高。多国在早期废水中发现新冠病毒踪迹。美国仍是目前全球疫情最严重的国家，确诊病例超过317万例，死亡病例为133940例。意大利暂停与13个国家的航班往来。非洲新冠确诊病例超54万例，一些国家疫情恶化。中方呼吁国际社会帮助地区国家缓解疫情冲击。

全球单日新增新冠病例再创新高

世界卫生组织10日公布的疫情数据显示，全球累计新冠确诊病例已突破1200万例，全球单日新增确诊病例超过22.8万例，再创新高。数据显示，这是7月1日以来全球单日新增病例第5次超过20万例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间10日10时（北京时间16时），全球范围内新冠确诊病例较前一日增加228102例，达到12102328例；死亡病例较前一日增加5565例，达到551046例。

世卫组织日前警告称，近期疫情又出现加速传播的趋势。从6月29日全球累计病例突破1000万例到7月10日突破1200万例仅用时12天。

美国仍是目前全球疫情最严重的国家。美国约翰斯·霍普金斯大学发布的新冠疫情统计数据显示，截至美国东部时间10日18时33分（北京时间11日6时33分），美国确诊病例达3173446例，死亡病例为133940例。

世卫组织紧急项目执行主任迈克尔·瑞安日前在日内瓦举行的记者会上敦促有关国家“清醒过来”，因为“数据不会撒谎”。

中方呼吁国际社会帮助地区国家缓解疫情冲击

中国常驻联合国副代表耿爽9日呼吁，国际社会应为地区国家抗击疫情，实现和平、稳定与发展作出努力与贡献。

当日上午，安理会召开审议联合国驻西非和萨赫勒地区办事处工作视频公开会。耿爽出席会议并发言。他说，近一时期西部非洲和萨赫勒地区形势保持总体稳定。与此同时，地区国家仍面临严峻安全挑战，新冠肺炎疫情更是对地区经济社会发展造成不利影响，给地区形势带来新的复杂因素。

耿爽指出，目前，疫情仍在西非和萨赫勒地区扩散蔓延。办事处的当务之急是密切关注地区疫情发展情况，深入分析疫情影响，帮助地区国家提高防疫意识和抗疫能力，加强卫生体系建设，更好保护人民生命安全和身体健康，并缓解疫情对地区国家带来的冲击和负面影响。国际社会应推动地区国家坚持通过对话解决分歧，支持地区国家通过发展消除不稳定根源，帮助地区国家积极应对安全威胁，并向地区国家及时提供人道援助。

俄罗斯累计确诊新冠感染病例超过71万

俄罗斯消费者权益保护和公益监督局7月10日公布的数据显示，过去24小时俄罗斯新增确诊新冠病毒感染病例6635例，累计确诊713936例，累计治愈489068例，死亡11017例。

过去24小时单日新增确诊最多的三个地区为莫斯科市、圣彼得堡和斯维尔德洛夫斯克州，分别新增确诊637例、300例和275例。

世界卫生组织驻俄罗斯代表武伊诺维奇在接受俄新社采访时表示，在新冠疫苗或治疗新冠病毒感染的特效药问世之前，如果俄民众不能在公共场合保持社交距离而导致感染病例增长，则不得不重新启动一系列防疫限制措施。

意大利暂停与13个国家的航班往来

据意大利媒体10日报道，意大利从即日起暂停与13个国家的航班往来，并禁止14天内曾到过这些国家的旅客入境。

据报道，这是意大利卫生部长斯佩兰扎9日晚间发布的禁令，禁令有效期暂定至7月14日。届时，相关部门将再次对疫情进行评估，并根据情况决定是否延长禁令。

据报道，这13个国家分别为亚美尼亚、巴林、孟加拉国、巴西、波黑、智利、北马其顿、摩尔多瓦、阿曼、巴拿马、秘鲁、科威特和多米尼加。意大利暂停与这些国家的往返航班，来自这些国家的旅客也无法通过第三国转机入境。

斯佩兰扎在社交媒体上说，全球疫情发展仍处于非常严重的阶段，“我们不能浪费意大利人几个月来所做的牺牲”。

英国进一步放开封锁 正常生活缓慢恢复

英国文化大臣奥利弗·道登（Oliver Dowden）今日在唐宁街10号的发布会上宣布英国将进一步放开封锁，休闲设施和美容服务等场所将在7月开放。

室外娱乐场所包括游泳池、户外剧院、歌舞活动等将于7月11日重新开放。美容、水疗、日光浴等近距离服务可在13日开业，但会对高风险服务有所限制。室内健身房和体育设施自25日起开放，以确保更多人进行体育锻炼。

道登表示，正常的生活正在缓慢恢复。他鼓励公众购买画廊、戏剧和音乐会的门票，支持本地业务。同时他警告，如果新冠病例开始激增，政府将毫不犹豫的加强封锁。

非洲新冠确诊病例超54万例 一些国家疫情恶化

非洲疾病预防控制中心10日发布的数据显示，非洲累计新冠确诊病例达543136例，累计死亡12474例。

当前，一些非洲国家疫情呈加剧态势，部分职业感染和死亡人数上升。

印尼新冠肺炎新增确诊病例1611例 累计72347例

印尼政府新冠肺炎疫情官方网站7月10日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至72347例，新增1611例。目前，有33529名患者被治愈，另有3469例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者878人，死亡病例增加52例。

巴基斯坦新增新冠肺炎确诊病例2751例 累计243599例

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部10日发布的疫情数据显示，该国9日新增确诊病例2751例，新增死亡病例75例，新增治愈出院病例3781例，完成核酸检测23421人次。

截至9日，巴基斯坦累计确诊病例243599例，累计死亡病例5058例，累计治愈出院病例149092例，累计完成核酸检测1514858人次。

多国在早期废水中发现新冠病毒踪迹

正在全球肆虐的新冠疫情究竟是何时出现的？多国针对早期废水样本的研究正不断改写各地疫情发展的时间线，也引发专家对于新冠病毒起源和传播的新思考。

多项研究表明，新冠病毒的遗传物质可能经由感染者排泄物进入废水，基于废水的流行病学研究有助更好地了解病毒的传播情况。

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(责编：刘洁妍、杨牧)