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人民网北京7月12日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世界卫生组织11日公布的疫情数据显示，中国以外新冠确诊病例达到12236908例。美国新冠确诊接近323万，死亡超13万。东京都连续3天单日新增新冠确诊病例超200例。印度新冠确诊病例突破80万。中东多国疫情持续反弹，确诊病例数持续高位增长，多个疫情重灾区被封锁。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达12236908例

世界卫生组织11日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到12236908例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间11日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加219941例，达到12236908例；中国以外死亡病例较前一日增加5286例，达到551687例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加219983例，达到12322395例；死亡病例较前一日增加5286例，达到556335例。

美国新冠确诊接近323万 死亡超13万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间7月11日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊3228884例，死亡134600例。过去24小时新增确诊59273例，新增死亡715例。

美国有线电视新闻网报道，过去一周美国两次创下单日新增病例记录,其中10日单日新增66627例。目前美国的确诊病例数超过了21个州以及华盛顿特区和美属波多黎各的人口。一位卫生专家警告说，如果当前的趋势继续发展下去，美国将会进入“历史上最不稳定的时期之一”。

巴西新冠确诊病例超180万 死亡病例超7万

据巴西卫生部10日下午公布的疫情数据，巴西24小时内新增新冠确诊病例45048例，累计达1800827例；新增死亡病例1214例，累计死亡达70398例。

巴西的累计确诊和累计死亡病例数均位列全球第二，仅次于美国。数据还显示，巴西累计治愈1078763例，治愈率达59.9%。

疫情最严重的圣保罗州累计确诊病例逼近36万例，死亡病例超1.7万例。圣保罗州州长多利亚10日表示，该州正进入疫情平稳期，需要更加谨慎。此外，塞阿拉州确诊病例逾13.3万例，里约热内卢州和帕拉州均在12万例以上，巴伊亚州超10万例。

巴西总统博索纳罗7日宣布确诊感染新冠病毒，此前他曾与多名官员有过接触。据巴西媒体10日报道，与博索纳罗接触过的13名部长新冠病毒检测均呈阴性。

摩尔多瓦延长公共卫生紧急状态至7月31日

基希讷乌消息：摩尔多瓦总理扬·基库10日宣布，全国公共卫生紧急状态延长至7月31日。

据摩通社报道，基库当天主持召开全国公共卫生特别委员会会议，评估当前新冠疫情。他表示，尽管本国新冠确诊病例最近3周出现下降迹象，但本地区疫情和国际疫情形势依然不容乐观。鉴于此，会议决定本月15日到期的公共卫生紧急状态延长至31日。

截至当地时间10日17时，人口仅约350万的摩尔多瓦累计确诊病例18924例，累计死亡635例。摩卫生部公布的统计显示，最近10天新增确诊2311例，检测总量16587份，阳性率高达13.9%。

东京都连续3天单日新增新冠确诊病例超200例

据日本广播协会电视台11日统计，日本当天新增新冠确诊病例386例，累计确诊21584例；新增死亡病例1例，累计死亡983例。

数据显示，东京都11日新增确诊病例206例，连续3天单日新增超过200例。

此外，冲绳县11日宣布，驻冲绳美军基地向冲绳县通报，本月7日至11日驻冲绳美军基地已累计出现61例新冠确诊病例。美军基地的感染情况不计入冲绳县病例总数。

印度新冠确诊病例突破80万

印度卫生部11日发布的数据显示，过去24小时印度新增新冠确诊病例27114例，创该国疫情暴发以来新高，新增死亡病例519例。截至当地时间11日早8时，印度全国累计确诊820916例，累计死亡22123例，累计治愈515386例。

数据还显示，截至当日，印度全国共有15个邦或地区确诊病例超过1万例，这其中有7个邦或地区超过3万例，3个邦或地区超过10万例。

据印度媒体报道，印度中央政府已下令在大部分地区解除封锁，但为应对不断蔓延的疫情，印度各地政府纷纷出台地方行政命令加强封锁。如在确诊病例最多的马哈拉施特拉邦，该邦的浦那市政府11日宣布，将从7月14日至23日进行10天的全面封锁。

以色列封锁5个城市的多个高风险社区

以色列10日宣布新增确诊病例1441例，累计确诊病例36266例。以色列内阁决定从10日下午1时起封锁包括耶路撒冷在内5个城市的多个高风险社区，一直到17日上午8时才能解封。进出这些被封锁的区域受到严格限制。

伊拉克单日新增确诊病例数创新高

伊拉克10日宣布新增确诊病例2848例，为单日确诊病例数新高。该国累计确诊72460例；累计治愈41380例；累计死亡2960例。伊拉克议会下属人权委员会当天发表声明警告伊监狱内疫情蔓延。声明说，委员会在各省工作组已记录了111例服刑人员和监狱工作人员感染，其中包括一例死亡病例。

阿尔及利亚疫情较为严重的省恢复封禁措施

阿尔及利亚10日新增确诊病例434例，累计确诊18238例。该国宣布从10日起在29个疫情较为严重的省恢复封禁措施，暂停省际交通，同时周末期间这些省份的公共和私人车辆停止上路。阿尔及利亚总统特本9日晚表示，各省省长有权征用对疫情防控有用的设施，同时阿尔及利亚政府为抗疫医务人员购买特别保险。

埃及累计新冠确诊超8万例

埃及10日宣布，埃及境内新增确诊病例981例，累计确诊80235例，累计死亡3702例。埃及总统塞西当天与总理马德布利以及财政部、贸易和工业部等官员召开会议，要求相关部门尽全力应对新冠疫情带来的经济挑战，同时确保市场上食品、医疗卫生用品等的充足供应。

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(责编：张信凤、杨牧)