美俄克拉荷马州州长确诊感染 委内瑞拉首都再“封城”

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人民网北京7月16日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达13064968例。美国新冠感染病例超过340万，新增超7万。美国俄克拉荷马州州长确诊感染新冠。印尼新冠确诊病例超8万。日本日增新冠病例创全国紧急状态解除以来最大增幅。委内瑞拉首都因疫情再“封城”。纳米比亚接收第二批中国政府援助抗疫物资。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达13064968例

世界卫生组织15日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到13064968例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间15日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加185782例，达到13064968例；中国以外死亡病例较前一日增加4176例，达到569815例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加185836例，达到13150645例；死亡病例较前一日增加4176例，达到574464例。

美国新冠感染病例超过340万 新增超7万

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间7月15日下午5时34分，美国已有新冠病毒感染病例3478017例，其中包括死亡病例137106例。与该系统7月14日下午5时34分的数据相比，美国新增感染病例70219例，新增死亡病例854例。

15日，佛罗里达州成为继纽约和加利福尼亚之后第三个病例超过30万的州。阿拉巴马州打破了该州单日新增死亡人数记录，达到47人，该州的重症监护病房也已接近饱和。阿拉巴马州州长凯·艾维发布命令，要求人们在公共场合戴口罩。在加利福尼亚州，由于检测积压导致了检测结果的延迟，该州再次优先考虑让有症状的人进行检测。

华盛顿大学健康指标和评估研究所一项备受关注的模型预测，到11月1日，将有22.4万美国人死于新冠病毒，比该模型前一周的预测增加了近1.6万人。该研究所主席克里斯·默里表示，预测死亡数字上涨是因为全美病例激增，特别是在佛罗里达、德克萨斯、亚利桑那、加利福尼亚、路易斯安那等南部和西部地区。

美国俄克拉荷马州州长确诊感染新冠

当地时间15日，美国俄克拉荷马州州长凯文·斯蒂特在一场新闻发布会上称，他的新冠病毒检测结果呈阳性。美国媒体称，斯蒂特据信是美国首位感染新冠病毒的州长。

斯蒂特表示，他目前感觉“很好”，像“轻微感冒的初期症状”，他说并不知道自己在何地、何时以及如何被感染。

《纽约时报》报道称，斯蒂特参加过许多公共活动，在公开场合经常不戴口罩，包括上月20日在该州塔尔萨市为总统特朗普举行的室内竞选集会。塔尔萨市卫生官员上周表示，该市病例激增很可能与总统竞选集会有关。

身为共和党人的斯蒂特表示，在得知自己确诊后，他也不会质疑自己对待新冠病毒的态度。斯蒂特至今仍然拒绝发布全州口罩强制令。

过去一周，俄克拉荷马州平均每天新增超过640例病例。15日，该州创下单日新增1075例病例的记录。

印尼新冠确诊病例超8万

印度尼西亚国家抗灾署15日发布的新冠疫情数据显示，该国确诊病例比前一天增加1522例，累计确诊80094例；累计死亡3797例；累计治愈39050例。

印尼国家抗灾署在官方社交媒体账号上发布的疫情数据显示，东爪哇省是报告确诊病例最多的省级行政区，目前已累计确诊17395例，累计死亡1275例。疫情数据还显示，印尼自新冠疫情暴发以来已完成了112.2万例样本检测。

日本日增新冠病例创全国紧急状态解除以来最大增幅

据日本广播协会电视台15日统计，截至当地时间20时52分（北京时间19时52分），日本当天新增确诊病例449例，创日本5月25日全国紧急状态解除以来单日最大增幅，全国累计确诊23034例，累计死亡984例。

日本疫情“重灾区”东京都15日报告新增确诊病例165例，累计确诊8354例。东京都知事小池百合子当天发布“感染扩大警报”，表示当地新冠疫情警戒级别已提至4个等级中的最高级，同时呼吁民众尽量避免前往外地。

同一天，大阪府报告新增确诊病例61例，为4月20日以来单日最大增幅；神奈川县报告新增确诊病例41例。

委内瑞拉首都因疫情再“封城”

委内瑞拉副总统德尔茜·罗德里格斯14日说，该国首都加拉加斯和与之相邻的米兰达州15日起将再次实施严格的限制性措施，以防控新冠疫情蔓延。

就在13日，委内瑞拉政府刚刚出台解除全国性“封城”措施的方案，内容包括允许首都地区和米兰达州10个非核心经济行业恢复运转等。但是加拉加斯和米兰达州近日新增确诊病例迅速增长。该国14日报告24小时全国新增确诊病例303例，其中101例来自上述两个地区。

与邻国巴西、哥伦比亚相比，委内瑞拉确诊病例数较少，累计在1万例左右，死亡人数不到100人。分析师指出，这是由于该国长期处于经济封锁下，与外界往来不活跃。不过，最近数周该国新增病例持续增长。

罗德里格斯14日在社交媒体推特上说，由于病例不断增加，为保障人民健康，委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗决定自15日起重新在加拉加斯和米兰达州执行严格的限制性措施。

纳米比亚接收第二批中国政府援助抗疫物资

中国政府第二批援助纳米比亚抗疫物资交接仪式15日在纳米比亚首都温得和克举行。

中国驻纳米比亚大使张益明与纳卫生部长尚古拉出席交接仪式，并签署物资交接证书。

张益明在致辞中说，纳米比亚正处严冬，天气寒冷，但中纳团结抗疫、共克时艰的兄弟情谊温暖人心。自3月初纳米比亚报告首例新冠确诊病例以来，中方率先向纳提供各类防疫物资援助，并克服断航等种种困难把物资运抵纳米比亚。在过去的几个月里，中国政府、马云公益基金会、友城以及在纳中资企业和华侨华人踊跃捐款捐物支援纳方“战疫”。中纳政府官员和医疗专家还多次举行视频会议，分享交流抗疫经验，并启动中纳对口医院合作准备工作。

张益明表示，中纳共克疫情的守望相助生动体现了中纳全面战略合作伙伴关系，是中纳全天候友谊和最好朋友的真实写照，也是中国同世界各国构建人类卫生健康共同体的切实行动。

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(责编：崔越、燕勐)