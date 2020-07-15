美确诊病例超340万 法再投1000亿恢复经济

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人民网北京7月15日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达12879186例。美国新冠感染病例超过340万。德国卫生部长称德或可免遭第二波新冠疫情。法国总统马克龙宣布再投入1000亿欧元用于恢复经济，并将采取措施预防可能出现的第二波疫情。日本新增新冠病例330例，两美军基地再报告病例。英国医学科学院研究人员14日发布报告预测第二波疫情恐致英国近12万人死亡。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达12879186例

世界卫生组织14日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到12879186例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间14日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加196720例，达到12879186例；中国以外死亡病例较前一日增加3633例，达到565639例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加196775例，达到12964809例；死亡病例较前一日增加3634例，达到570288例。

美国新冠感染病例超过340万

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间7月14日下午5时34分，美国已有新冠病毒感染病例3407798例，其中包括死亡病例136252例。与该系统24小时前的数据相比，美国新增感染病例55102例，新增死亡病例740例。

14日，得克萨斯州报告了10745例新增感染病例，创下该州日增病例新高。截至目前，得克萨斯州已有新冠病毒感染病例269778例，其中包括死亡病例3276例。另一个因过早重启经济而成为疫情新“震中”的佛罗里达州，14日报告了132例新增死亡病例，打破该州日增死亡病例的记录。截至目前，佛罗里达州已有新冠病毒感染病例291629例，其中包括死亡病例4409例。

德国或可免遭第二波新冠疫情

德国卫生部长延斯·施潘13日说，如果人们保持警惕，尤其是暑假期间注意防范，德国可以避免第二波新冠疫情。

施潘在记者会上提醒德国民众假期出国旅游需多加小心。他说，一些照片显示，西班牙马略卡岛的度假者不戴口罩、没有保持社交距离，这种场景令人担忧。“我明白大家不耐烦，但一些聚会染病风险尤其高。”

施潘说：“这就是为什么我们现在需要在暑假期间防止疫情扩散。我们不必预想秋冬会迎来第二波新冠疫情。只要全社会团结起来，可以避免那种情形。”

他说，超过1550万名德国人迄今安装新冠病毒警告手机应用软件。上周大约50万人接受新冠病毒检测，是疫情暴发以来人数最多的一周。

马克龙宣布再投入1000亿欧元用于恢复经济

法国总统马克龙14日表示，法国将再投入1000亿欧元用于恢复该国经济，并将采取措施预防可能出现的第二波疫情。

马克龙当天在主持法国国庆节阅兵式后，接受了法国媒体长达一个多小时的电视采访。他在采访中阐述了法国政府实施经济重建的具体措施，涉及经济、社会等诸多方面。

马克龙宣布，法国将在新冠疫情暴发后陆续投入的4600亿欧元基础上，再投入至少1000亿欧元用于恢复经济，涉及工业、生态、地方建设、文化和教育等多个领域。

他承诺在经济重建过程中不增加税收，宣布将设立针对年轻人的特殊税费减免机制，鼓励企业雇用年轻人。马克龙说，新冠疫情可能导致法国80万至100万人失业，而年轻人就业是经济恢复的关键。为缓解因疫情造成的毕业生就业难问题，他承诺将在6个月内在公共服务领域增加10万个就业岗位。

为防止第二波疫情暴发，马克龙宣布，从8月1日起将强制要求民众在封闭的公共场合佩戴口罩。他表示，法国已为疫情再次暴发“做好准备”。目前来看，学生几乎可以在9月份正常返校，但如果8月份疫情再度恶化，将重新评估返校可能。

日本新增新冠病例330例 两美军基地再报告病例

据日本广播协会电视台统计，截至当地时间14日22时25分（北京时间21时25分），日本新增新冠确诊病例330例，累计确诊22583例，累计死亡984例；冲绳和山口县的美军基地当日均通报了新增病例。

14日，东京都新增确诊病例143例，连续2天单日新增病例超过100例。此外，冲绳美军嘉手纳基地14日再报告2例确诊病例。驻日美军在冲绳拥有嘉手纳基地、普天间基地、汉森营等多个基地。疫情暴发以来，冲绳美军基地共报告100例确诊病例。

第二波疫情恐致英国近12万人死亡

英国医学科学院研究人员14日发布报告，预测英国面临更为致命的第二波新冠疫情，在最严重情况下可能导致近12万人死亡。

英国医学科学院接受政府首席科学顾问帕特里克·瓦兰斯委托，预测评估疫情前景。

研究人员认为，英国疫情如何演化存在“高不确定性”，报告给出了“合理的最糟情形”。

模型预测基于病毒传播R值，以政府不采取行动应对为前提。报告称，如果R值9月起升至1.7，即1个感染者平均传染1.7个人，那么“2020年9月至2021年6月将有11.99万人在医院死亡”。在R值为1.5的情况下，死亡人数为7.48万。

预测数据没有涵盖养老院和社区死亡人数。依据政府10日发布的最新数值，英国R值现在0.7至0.9之间。R值突破1意味着可能出现指数增长。

俄罗斯新增6248例新冠肺炎确诊病例 累计确诊739947例

当地时间7月14日，俄罗斯新冠疫情防控指挥部发布消息，过去一天内俄罗斯新增6248例新冠肺炎确诊病例，新增8804例治愈病例、175例死亡病例。

截至目前，俄罗斯累计确诊739947例，其中，累计治愈512825例，累计死亡11614例。俄罗斯现存确诊人数215508人。

印尼新冠肺炎新增确诊病例1591例 累计78572例

印尼政府新冠肺炎疫情官方网站7月14日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至78572例，新增1591例。目前，有37636名患者被治愈，另有3710例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者947人，死亡病例增加54例。

截至7月14日，印尼政府已累计对来自642164人的逾109.7万个样本进行新冠肺炎检测。过去24小时，印尼政府检测了23001个样本。

当天，印尼报告新增病例数量最多的3个省分别为，增长353例的东爪哇、增长268例的雅加达和增长197例的南苏拉威西。

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(责编：崔越、燕勐)