美确诊病例超400万 以色列疫情逼近“红线”

点击图片查阅疫情实时动态

人民网北京7月24日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球累计新冠确诊病例超过1500万例。世卫官员说新冠疫苗或明年初投入使用。美国新冠肺炎确诊402万，死亡超14万。以色列疫情逼近“红线”。巴西单日新增病例创新高，总统检测结果仍阳性。玻利维亚因新冠疫情再次推迟举行大选。伊拉克累计新冠确诊病例超过10万例。

世卫组织：全球新冠累计确诊病例超过1500万例

世界卫生组织23日公布的最新数据显示，全球新冠累计确诊病例超过1500万例，达15012731例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间23日10时（北京时间16时），全球确诊病例较前一日增加247225例，达到15012731例；死亡病例增加7097例，达到619150例。

世卫组织总干事谭德塞当天在例行记者会上表示，尽管所有国家都受到疫情影响，但疫情传播在几个国家尤其严重。近1000万确诊病例来自10个国家，占全球所有病例的三分之二；在迄今报告的所有确诊病例中，近一半来自3个国家。

谭德塞重申，政治领导力和社区参与是应对措施的两个重要支柱，抑制传播和拯救生命的最佳方式是让个人和社区管理风险，以保护自己和周围人的健康。

世卫官员说新冠疫苗或明年初投入使用

世界卫生组织紧急项目执行主任迈克尔·瑞安22日说，研究人员在新冠疫苗研发领域正取得“良好进展”，一些疫苗进入最后阶段临床试验。他预期，疫苗投入使用可能要等到2021年年初。

瑞安当天在社交媒体平台举办的一场公共活动上说，随着全球单日新增新冠确诊病例屡创新高，世卫组织将努力让疫苗分配速度赶超病毒传播速度，同时确保公平。

全球新冠死亡病例迄今累计超过60万例，150多种疫苗正在研发中。瑞安说，疫苗研发进展不错，多种疫苗进入第三阶段临床试验，安全性良好且能够激发免疫应答，“现实地来说，我们将在明年上半年开始看到人们接种（疫苗）”。

瑞安说，世卫组织正努力拓展人们获得新冠疫苗的渠道，同时协助扩大疫苗产能。“我们必须就（疫苗分配）保持公平，因为这对全球有益。（新冠）疫苗不是给富人的，也不是给穷人的，它们给每个人。”

美国新冠肺炎确诊402万 死亡超14万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间7月23日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊4026288例，死亡144032例。过去24小时，美国新增确诊84547例，新增死亡1276例。

《纽约时报》报道说，美国已知感染新冠病毒人数超过了400万，这是又一个令人忧伤的里程碑。美国在4月28日报告了第100万个病例，从首个确诊病例到100万病例用了三个多月，从100万到200万用了43天，从200万到300万用了27天，从300万到400万只用了16天。公共卫生专家警告称，实际感染人数肯定远高于报告病例数，在一些地区可能高达13倍。目前全美有39个州、华盛顿特区、美属波多黎各和美属维尔京群岛的病例呈上升趋势，只有两个州的病例在下降。

报道指出，美国当前不仅仅是病例数量在上升，每天报告的住院和死亡人数也在增加。在过去的一周中，病例数量相对于人口比例增长最快的是佛罗里达州、路易斯安那州和密西西比州。得克萨斯州平均每天增加1万多新病例。专家表示，住院和死亡病例的增加往往滞后于确诊病例数周，但即便如此23日美国住院病例数已接近4月15日创下的近6万人的最高点。

以色列疫情逼近“红线”

以色列新冠疫情高位反弹。卫生部22日数据显示，单日新增确诊病例达到1977例，继前一日创纪录的2039例后，再次接近单日2000例“红线”。

截至22日，以色列累计确诊病例超过5.4万例，累计死亡病例430例。以色列卫生部长尤利·埃德尔斯坦说，每日新增病例达到2000例，意味着疫情亮起需要更严防控的示警“红旗”，以色列可能面临再一次“全面封闭”。

以色列政府对是否要进一步实施限制措施意见不一。议会21日投票决定，撤回政府此前暂时关闭餐厅和咖啡厅的决定。

以色列疫情一度得到控制。以色列5月的每日新增确诊病例数维持在较低的两位数水平，然而随着不断“解封”，确诊病例数急剧上升。总理本雅明·内塔尼亚胡先前因疫情防控受到称赞，如今面临越来越大的舆论压力。

巴西单日新增病例创新高 总统检测结果仍阳性

巴西卫生部22日发布的最新数据显示，巴西过去24小时新增新冠确诊病例近6.8万，创疫情暴发以来最大单日增幅。

卫生部数据显示，圣保罗州过去24小时新增确诊16777例，创下6月19日以来最大单日增幅，累计确诊接近44万例；新增死亡361例，累计死亡超过2万例。另外，继圣保罗州之后，塞阿拉州成为巴西第二个累计确诊超过15万例的州；里约热内卢州累计确诊接近15万例。

巴西总统府同一天宣布，总统雅伊尔·博索纳罗新冠病毒检测结果依然呈阳性，将继续待在总统官邸并取消视察计划。

玻利维亚因新冠疫情再次推迟举行大选

玻利维亚最高选举法院23日宣布，该国大选将从原定的9月6日推迟至10月18日举行。这是玻利维亚因新冠疫情第二次推迟大选日期。

玻利维亚最高选举法院院长罗梅罗当天在该国行政首都拉巴斯举行的新闻发布会上表示，再次推迟大选是基于选举程序的科学性和民众健康保障的考量。

罗梅罗说，医疗卫生机构的研究显示，7月底至9月初，玻利维亚新冠病毒感染人数将达到高峰期，推迟大选能最大限度地降低感染风险。

伊拉克累计新冠确诊病例超过10万例

伊拉克卫生部23日说，该国当天新增新冠确诊病例2361例，累计确诊102226例；新增死亡病例80例，累计死亡4122例；新增治愈病例2258例，累计治愈69405例。

数据显示，伊拉克过去24小时完成16947份新冠病毒样本检测，累计检测样本逾86.1万份。伊拉克疫情最为严重的首都巴格达地区当天新增确诊病例902例。

伊拉克民航局23日发表声明说，巴格达、巴士拉和纳杰夫机场当天重新投入运行。伊拉克库尔德自治区的埃尔比勒、苏莱曼尼亚机场因尚未按卫生部要求做好防疫准备，暂未恢复运行。

连日来，伊拉克日增新冠确诊病例维持在2000例以上高位，疫情防控形势不容乐观。但为了缓解疫情对民众造成的经济压力，伊拉克政府16日决定，自19日起进一步缩减宵禁时间，解除宵禁时间由原来的6时至19时调整为6时至21时30分，但每周四、五、六继续实施全天宵禁；8月初宰牲节假期结束后，将全部解除宵禁措施。

延伸阅读：

全球疫情要览（7月23日）全球确诊病例超1500万 墨尔本开始实施“口罩令”

全球疫情要览（7月22日）美确诊病例超388万 巴西又有两名部长确诊感染新冠

全球疫情要览（7月21日）美国新冠死亡病例超14万 全球地产投资因疫情下降33%

全球疫情要览（7月20日）全球确诊超1400万 英国暂停发布每日新冠病亡数据

全球疫情要览（7月19日）美国新冠感染病例超369万 南非将自行生产呼吸机

全球疫情要览（7月18日）美国感染病例超360万 西班牙为病亡者举行纪念仪式

全球疫情要览（7月17日）美确诊病例超355万 英已有近65万人因疫情失业

全球疫情要览（7月16日）美俄克拉荷马州州长确诊感染 委内瑞拉首都再“封城”

全球疫情要览（7月15日）美确诊病例超340万 法再投1000亿恢复经济

全球疫情要览（7月14日）全球确诊超1300万 悉尼将向入境者征收隔离费

全球疫情要览（7月13日）美新冠确诊病例超329万 韩国结束口罩限购

全球疫情要览（7月12日）印度新冠确诊病例突破80万 中东多国疫情持续反弹

全球疫情要览 （7月11日）全球单日新增病例再创新高 多国早期废水现病毒踪迹

全球疫情要览（7月10日）美国确诊超308万 日本东京都单日确诊创新高

全球疫情要览（7月9日）拉美“带疫解封”存争议 全球多国单日新增创新高

全球疫情要览（7月8日）美国正式退出世卫组织 巴西总统病毒检测呈阳性

全球疫情要览（7月7日）全球确诊超1100万 德联邦政府支持延续“口罩强制令”

全球疫情要览（7月6日）美国确诊超287万 南非单日新增创新高

全球疫情要览（7月5日）全球累计确诊超千万 世卫组织敦促疫情严重国家“清醒过来”

全球疫情要览（7月4日）巴基斯坦外长感染 欧盟批准瑞德西韦为新冠治疗药物

全球疫情要览（7月3日）哈瓦那将进入“解封”第一阶段世卫再次呼吁应隔离“政治病毒”

全球疫情要览 （7月2日）巴西新冠病例数破140万 加拿大延长外国入境禁令至7月31日

全球疫情要览 （7月1日）日本连续3天新增确诊病例过百 意大利疫情持续好转

全球疫情要览 （6月30日）全球新冠死亡病例超50万例 泰国将允许部分外国人入境

全球疫情要览 （6月29日）全球累计新冠确诊病例超1000万例 伊朗出台新规应对疫情反弹

全球疫情要览（6月28日）印度新冠确诊病例数破50万 英国将对疫情低风险国家旅客“免隔离”

全球疫情要览（6月27日）美国新冠肺炎确诊病例超245万 亚欧多国积极应对疫情反弹

全球疫情要览（6月26日）欧洲新冠疫情有所反弹 美国新冠肺炎确诊241万

全球疫情要览（6月25日）全球一周内确诊病例将达1000万 美洲疫情仍未见顶

全球疫情要览（6月24日）纽约迈出重启“最大步伐” 意大利现有患者人数降至2万以下

全球疫情要览 （6月23日）西班牙重开与法国边界 日本拟为部分入境旅客快速测新冠

全球疫情要览（6月22日） 韩国聚集性疫情持续蔓延 西班牙结束国家紧急状态

全球疫情要览（6月21日）德国肉联厂感染人数过千 阿根廷研发出低成本检测试剂

全球疫情要览（6月20日）巴西确诊超百万 意于去年12月出现病毒

全球疫情要览（6月19日）纳扎尔巴耶夫确诊 德肉联厂感染人数升至730

全球疫情要览（6月18日）德一肉联厂发生聚集性感染 土耳其疫情反弹

全球疫情要览（6月17日）全球确诊超800万 俄首都疫情趋向平稳

全球疫情要览（6月16日）智利单日新增创新高 意大利病亡人数创新低

全球疫情要览（6月15日）韩国聚集性感染频发 美国疫情防控愈加艰难

全球疫情要览（6月14日）美多州单日新增创新高 俄累计确诊超52万

全球疫情要览（6月13日）美国多州疫情抬头 意大利现有新冠患者降至3万以下

全球疫情要览（6月12日）美国确诊病例超201万 埃及将继续实施宵禁

全球疫情要览（6月11日）德国延长旅行警告 韩军方司令部现新冠聚集性感染

全球疫情要览（6月10日）美国确诊病例超197万 德国联邦州解除社交限制措施

全球疫情要览（6月9日）美国确诊病例超195万 意大利预计今年经济将下跌8.3%

全球疫情要览（6月8日）美国新冠死亡病例超11万例 英国考虑进一步放松禁足措施

全球疫情要览（6月7日）美确诊病例超191万 欧盟多国考虑继续关闭外部边界

全球疫情要览（6月6日）美国确诊病例超189万 俄已进入疫情平台期

全球疫情要览（6月5日）美国确诊累计逾186万例 欧洲四国将联合研制疫苗

全球疫情要览（6月4日）日专家呼吁警惕疫情再恶化 非洲多国推迟复课

全球疫情要览（6月3日）韩国首都圈疫情反弹 日本首发“东京警报”

全球疫情要览（6月2日）中、南美洲成密集传播区 俄罗斯确诊病例超41万

全球疫情要览（6月1日）美国终止与世卫关系 日本一小学出现集体感染

全球疫情要览（5月31日）俄新冠疫苗研究前景乐观 印度全国封锁措施延长

全球疫情要览（5月30日）全球确诊超570万 美国终止与世卫组织关系

全球疫情要览（5月29日）全球确诊近560万 多国警惕疫情反弹严防聚集性病例

全球疫情要览（5月28日）美国新冠死亡病例超10万 法国将于6月2日进入解禁新阶段

全球疫情要览（5月27日）日本分三阶段放宽入境限制 西班牙7月起"开门迎客"

全球疫情要览（5月26日）俄罗斯开始取消限制措施 日本将全面解除紧急状态

全球疫情要览（5月25日）美国对巴西实施旅行禁令 意大利治愈病例超14万

全球疫情要览（5月24日）意大利下周对15万人进行血清学检测 美国检测数据混淆

全球疫情要览（5月23日）欧洲多国新冠肺炎疫情持续趋缓 巴西确诊数升至全球第二

全球疫情要览（5月22日）莫斯科疫情进入稳定期 意大利 “解封”后挑战严峻

全球疫情要览（5月21日）美国各州不同程度开放 多重疫情冲击巴西医疗体系

全球疫情要览（5月20日）西班牙拟6月下旬重开边界 意大利约80万家企业复工

全球疫情要览（5月19日）美国感染病例超150万 日本经济5年来首遇衰退

全球疫情要览（5月18日）美国累计死亡人数近9万 意官员表示“解封”需谨慎

全球疫情要览（5月17日）全球确诊超460万 俄罗斯国内国际交通近期将恢复

全球疫情要览（5月16日）拉美疫情依然严峻 泰国宣布缩短宵禁时间

全球疫情要览（5月15日）美国确诊病例超141万 俄罗斯首都隔离制度延期

全球疫情要览（5月14日）德国将放松部分边境管制 印度贫民窟确诊数攀升

全球疫情要览（5月13日）俄总统新闻发言人确诊 韩国学校复课推迟

全球疫情要览（5月12日）非洲多国强制戴口罩 新西兰将再次下调响应级别

全球疫情要览（5月11日）意大利确诊、死亡人数双降 马来西亚延长行动管制

全球疫情要览（5月10日）全球新冠肺炎确诊病例超400万例 俄罗斯病例数全球第五

全球疫情要览（5月9日）西班牙新增确诊重新过千 澳大利亚逐渐解除限制

全球疫情要览（5月8日）英病亡人数成欧洲最高 波兰推迟总统选举

全球疫情要览（5月7日）德国将放松限制措施 日本拟降低检测门槛

全球疫情要览（5月6日）意大利 “封城”初解 美国确诊占全球三分之一

全球疫情要览（5月5日）意大利逐步恢复经济 马来西亚放宽行动管制令

全球疫情要览（5月4日）全球确诊超350万 日本计划延长紧急状态

全球疫情要览（5月3日）美国确诊病例超112万 非洲仅1国未有确诊报告

全球疫情要览（5月2日）世卫组织确定新冠病毒源自自然界 欧洲多国扩大检测规模

全球疫情要览（5月1日）俄总理确诊感染 英首相称本地已过疫情“高峰期”

全球疫情要览（4月30日）美一季度GDP超预期负增长 英首次统计养老院死亡病例数

全球疫情要览（4月29日）美国确诊突破百万 法国议会通过政府解封计划

全球疫情要览（4月28日）全球确诊病例超300万 英首相复工吁民众保持耐心

全球疫情要览（4月27日）美国确诊病例超96万 意大利从5月4日起逐步复工

全球疫情要览（4月26日）全球新冠死亡超20万例 韩国确诊病例稳定下降

全球疫情要览（4月25日）美国累计死亡病例超5万 世卫组织启动“里程碑式”合作

全球疫情要览（4月24日）英国新冠疫情已达高峰 法国改变逐步解禁计划

全球疫情要览（4月23日）美2月初已出现死亡病例 德国推出“口罩强制令”

全球疫情要览（4月22日）美国暂停移民60天 意大利为恢复经济作准备

全球疫情要览（4月21日）欧洲多国形势趋缓 土耳其成中东疫情最严重国家

全球疫情要览（4月20日）巴黎非饮用水系统测出新冠病毒 伊朗首都“解封”

全球疫情要览（4月19日）新冠肺炎成美国人最大死因 印度贫民窟疫情蔓延

全球疫情要览（4月18日）法国航母超千人感染 非洲确诊病例大幅增长

全球疫情要览（4月17日）英国疫情防控措施延长 巴西卫生部长遭解职

全球疫情要览（4月16日）亚欧地区疫情持续蔓延 德国社交限制措施延长

全球疫情要览（4月15日）美暂停向世卫组织缴费 中欧班列恢复常态化运营

全球疫情要览（4月14日）俄疫情形势恶化 菲律宾确诊病例成东南亚最多

全球疫情要览（4月13日）意大利两次延长“封城” 瑞典启动国家安全战略

全球疫情要览（4月12日）全球合力研发新冠疫苗 非洲疫情正向农村地区扩散

全球疫情要览（4月11日）欧洲多国延长加码限管措施 日本关闭四天王寺

全球疫情要览（4月10日）世卫组织：新冠肺炎致死率大概是流感的10倍

全球疫情要览（4月9日）新加坡单日新增病例创新高 印度多地延长“封城”

全球疫情要览（4月8日）全球新冠确诊病例近128万 意大利新增病例递减

(责编：崔越、刘洁妍)