美确诊病例超388万 巴西又有两名部长确诊感染新冠

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人民网北京7月22日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球新冠确诊病例达14562550例。美国新冠肺炎确诊388万，死亡超14万。西班牙全国共有超过150个疫情爆发点。疫情致游客少，伦敦塔守卫要裁员。中国向津巴布韦捐赠检测试剂盒等抗疫物资。俄罗斯新增5842例新冠确诊病例，总确诊数为783328例。印尼新冠肺炎新增确诊病例1655例，累计89869例。

世卫组织：全球新冠确诊病例达14562550例

世界卫生组织21日公布的最新数据显示，全球新冠确诊病例达14562550例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间21日10时（北京时间16时），全球确诊病例较前一日增加213637例，达到14562550例；死亡病例增加4083例，达到607781例。

美国新冠肺炎确诊388万 死亡超14万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间7月21日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊3884988例，死亡141426例。过去24小时，美国新增确诊70525例，新增死亡598例。

美国总统特朗普21日参加了白宫新冠疫情简报会，这是他近3个月来首次参加简报会。据《纽约时报》报道，在会上特朗普突然放弃了他对新冠病毒的乐观预测，他警告美国人情况可能会在好转之前变得更糟。特朗普还呼吁美国人尤其是年轻人戴上口罩。美国副总统迈克·彭斯、白宫应对新冠疫情协调员黛博拉·伯克斯和美国国家过敏症与传染病研究所所长安东尼·福奇都没有出席当天的简报会。福奇之前表示，他没有受到邀请。

据约翰斯·霍普金斯大学的数据，在20个受新冠病毒影响最严重的国家中，美国的病死率排名第10，每10万人的死亡率排名第3。

西班牙全国共有超过150个疫情爆发点

截止到7月17日，西班牙全国共有超过150个疫情爆发点，其中近一半的爆发是由家庭聚会引发。局势最为严重的是加泰罗尼亚和阿拉贡两个大区。加泰政府建议巴塞罗那和莱里达的约400万居民减少不必要外出，居家隔离；而由于萨拉戈萨和韦斯卡两地疫情严重，阿拉贡政府已决定将这两个地区退回第二阶段。

西班牙卫生部长萨尔瓦多·伊拉 (Salvador Illa) 表示，没有研发出疫苗或是治疗手段的情况下，疫情二次爆发在所难免。

疫情致游客少 伦敦塔守卫要裁员

受新冠疫情影响，英国名胜伦敦塔游客锐减，要裁减守护御用珍宝的守卫才能维持经营。

伦敦塔由王室历史宫殿管理组织经营。英国广播公司20日报道，受疫情影响，这家独立机构经营的全部6处古迹关闭，“沉重打击”该机构财务状况。

王室历史宫殿管理组织证实，为缩减开支，守护王室御用珍宝的37名伦敦塔守卫中至少两人自愿下岗，预计将进一步裁员。

伦敦塔是泰晤士河边的一座宫殿，历史上曾充当堡垒、要塞、天文台和监狱等。穿着古代卫兵服饰的守卫是伦敦塔一景。作为伦敦主要收费旅游景点之一，伦敦塔2018年接待游客300万人次。展出英国王室御用珍宝的珍宝馆尤其受游客欢迎。

伦敦塔本月10日重新对游客开放，但受防疫措施限制，每天接待不超过1000人。这处古迹往常每天可接待1.2万人次。

巴西又有两名部长确诊感染新冠

巴西政府又有两名部长20日确认新冠病毒检测结果呈阳性。

巴西公民部长奥尼克斯·洛伦佐尼和新获任命的教育部长米尔顿·里贝罗当天宣布感染新冠病毒。

尽管尚无科学研究表明有针对新冠病毒的特效药，洛伦佐尼在社交媒体推特写道，他服用了氯喹、阿奇霉素和伊维菌素，“已经感受到积极疗效”，因而症状相对较轻。

路透社报道，除洛伦佐尼和里贝罗，先前已有数名巴西政要感染新冠病毒，包括总统雅伊尔·博索纳罗、总统首席安全顾问奥古斯托·埃莱诺和矿产与能源部长本托·阿尔布开克。

巴西卫生部20日公布的数据显示，巴西累计新冠确诊病例超过210万，累计死亡病例超过8万。

中国向津巴布韦捐赠检测试剂盒等抗疫物资

中国驻津巴布韦使馆21日向津政府和执政党津巴布韦非洲民族联盟-爱国阵线（津民盟）移交了一批抗疫物资，包括中国政府向津政府捐赠的检测试剂盒以及中共中央对外联络部向津民盟捐赠的医用口罩和手套等。

津巴布韦总统姆南加古瓦在总统府举行的交接仪式上对中方为津方抗击新冠疫情提供的持续支持表示由衷感谢。他表示，疫情发生以来，国际社会的许多成员向津伸出援手，但持续帮助支持津政府和人民抗击疫情的国家只有中国，这体现了两国的高水平友谊和互信。

姆南加古瓦表示，津巴布韦正面临检测试剂盒等抗疫物资短缺的困境。中方捐赠的这批物资犹如雪中送炭，对津方更好地控制疫情传播、维护民众生命安全和身体健康将起到重要作用。

中国驻津巴布韦大使郭少春表示，中国将与津巴布韦携手抗击疫情，并为津方抗疫提供力所能及的帮助。与此同时，中方也将与津方共同努力，推动目前正在实施的津新议会大厦、万盖燃煤电站、穆加贝国际机场等合作项目取得新进展，助力津巴布韦经济社会发展。

俄罗斯新增5842例新冠确诊病例 总确诊数为783328例

据俄罗斯新冠疫情防控指挥部7月21日通报，过去一昼夜全俄境内81个地区新增新冠确诊病例5842例,至此俄罗斯境内新冠确诊病例总数达到783328例，当天新增出院病例为8782例，总计达562384例，新增病亡153例，累计病亡为12580例。

通报中称，这些新增的病例中（24.2%）没有出现临床症状。俄罗斯首都莫斯科作为俄罗斯疫情的震中，在过去一昼夜内新增确诊病例为602例，总数达到234725例。同时在过去一昼夜内莫斯科出院人数为853例，从而使莫斯科出院患者达到171771例，新增死亡病例为17例，总数为4331例。

印尼新冠肺炎新增确诊病例1655例 累计89869例

印尼政府新冠肺炎疫情官方网站7月21日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至89869例，新增1655例。目前，有48466名患者被治愈，另有4320例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者1489人，死亡病例增加81例。

截至7月21日，印尼政府已累计对逾125.7万个样本进行新冠肺炎检测。过去24小时，印尼政府检测了22262个样本。

当天，印尼报告新增病例数量最多的3个省分别为，增长433例的雅加达、增长283例的东爪哇和增长121例的中爪哇。

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(责编：崔越、刘洁妍)