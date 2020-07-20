全球确诊超1400万 英国暂停发布每日新冠病亡数据

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人民网北京7月20日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球新冠累计确诊病例突破1400万例。中国以外新冠确诊病例达13957239例。美国新冠感染病例超376万，新增超6.2万。非洲累计新冠确诊病例超过70万例。日本单日新增新冠确诊病例有所回落。伊朗新冠死亡病例数超1.4万，总统称有2500万人感染。新加坡研发出新冠病毒新型检测试剂盒。英国政府暂停发布每日新冠病亡数据。

全球新冠累计确诊病例突破1400万例

世界卫生组织19日公布的最新数据显示，全球新冠累计确诊病例已突破1400万例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间19日10时35分（北京时间19日16时35分），全球确诊病例较前一日增加131350例，达到14007791例；死亡病例增加4018例，达到597105例。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达13957239例

世界卫生组织19日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到13957239例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间19日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加166655例，达到13957239例；中国以外死亡病例较前一日增加4495例，达到592930例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加166735例，达到14043176例；死亡病例较前一日增加4496例，达到597583例。

美国新冠感染病例超376万 新增超6.2万

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间7月19日下午5时38分，美国已有新冠病毒感染病例3760327例，其中包括死亡病例140466例。与该系统7月18日下午6时36分的数据相比，美国新增感染病例62773例，新增死亡病例518例。

19日，在新的疫情热点州中，佛罗里达州报告了12478例新增感染病例和87例新增死亡病例，加利福尼亚州报告了9329例新增病例和90例新增死亡病例，得克萨斯州报告了7300例新增病例和93例新增死亡病例，亚利桑那州报告了2359例新增病例和31例新增死亡病例。

非洲累计新冠确诊病例超过70万例

非洲疾病预防控制中心19日发布的数据显示，截至当天非洲累计新冠确诊病例已达701573例，累计死亡14937例，累计治愈369120例。

目前非洲54个国家已全部出现新冠疫情，疫情较为严重的国家包括南非、埃及、尼日利亚等。南非累计确诊病例超过35万例，埃及和尼日利亚累计确诊病例分别超过8.7万例和3.6万例。

据非洲疾控中心近日发布的报告，为了防控新冠疫情，已有40个非洲国家处于“全面关闭边境”状态，34个国家实施宵禁。

日本单日新增新冠确诊病例有所回落

据日本广播协会电视台统计，截至19日20时30分（北京时间19日19时30分），日本东京都当日新增新冠确诊病例188例，较18日的290例有较大幅度回落。东京都已连续11天单日确诊病例超过100例，累计确诊病例达9411例。

日本全国新增病例数也有所回落。当日新增确诊病例511例，而18日是662例，累计确诊病例25425例，无新增死亡病例，累计死亡986例。不过大阪府当天新增确诊89例，再创5月25日日本全国解除紧急状态后的最高纪录。

东京都统计数据显示，目前有136名患者在酒店隔离，362名患者居家隔离。由于近期新增确诊患者较多，东京都用于隔离确诊病例的酒店床位不足，目前只有2家酒店共约200个房间，东京都正在计划签约更多酒店房间用于隔离。

据日本厚生劳动省19日统计，日本确诊病例中已有19576人出院或者结束隔离，聚合酶链式反应（PCR）检测人数累计约63.5万。

伊朗新冠死亡病例数超1.4万 总统称有2500万人感染

伊朗卫生部19日宣布，截至当地时间中午，伊朗新增新冠确诊病例2182例，累计273656例；新增死亡病例209例，累计14188例；累计治愈237788例；3556人处于重症。

伊朗总统鲁哈尼在18日的国家疫情防控指挥部会议上称，据卫生部估计，目前伊朗可能已有2500万人感染了新冠病毒，未来仍有3000万到3500万人有感染风险。这一数字和官方发布的统计数字不符，但鲁哈尼没有具体解释。

为有效控制病毒的传播，伊朗各地政府可以根据实际情况向中央申请实施管控措施。伊朗首都德黑兰计划在18日起的一周内启动新一轮管控措施，包括宴会厅停业、禁办各类会议及仪式、暂停部分体育活动、咖啡馆和部分娱乐场所停业、政府职员在岗人数减少三分之一等。

新加坡研发出新冠病毒新型检测试剂盒

据当地媒体报道，新加坡国防科技研究院和新加坡科技研究局合作研发出新冠病毒新型检测试剂盒。这种试剂盒能将该国新冠病毒检测得出结果的时间从现在的约4小时缩短至不到2小时。

据《联合早报》等网站18日报道，新加坡目前普遍采用聚合酶链式反应（PCR）检测技术，整套流程可能需要约4个小时。使用新型试剂盒可省略处理样本以提取病毒核糖核酸的步骤，只需将样本加入特制的预混合溶液中，就可用PCR仪器分析，检测结果有望在60至90分钟内得出。

据报道，新型检测试剂盒可以节省材料、人力和时间，并可由入门级技术人员使用基础实验室设备完成，同时检测过程也更安全。

英国政府暂停发布每日新冠病亡数据

英国政府18日暂停发布每日新冠病毒死亡病例数据，原因是正在调查统计方式是否有问题，从而导致过多统计死亡人数。

英国政府在网站上写道：“现行每日死亡统计计入所有新冠病毒阳性且后来死亡的人，没有在确诊时间与死亡时间之间划定截止期限。有人认为缺乏截止期限可能导致每日新冠死亡病例数不真实。因此，我们暂停发布每日（死亡人数）数据，直至这个问题得到解决。”

卫生大臣马修·汉考克17日下令紧急审查英格兰公共卫生局的新冠死亡病例统计，以确认是否存在“统计学缺陷”。作出这一决定缘于英国两名大学教授在一篇文章中提出，英格兰公共卫生局统计英格兰新冠病毒死亡人数时，仅单纯确认感染者死亡，却不考虑是否死于新冠病毒，因而“任何一名新冠病毒感染者日后因任何原因死亡，都将被纳入卫生局新冠病毒死亡统计数字”。例如，一名患者治愈出院，“即使3个月后死于心脏病或被公共汽车撞死，也会被计入新冠死亡病例”。

按照官方统计，英国新冠死亡人数超过4.5万。这一数字在欧洲国家中最高，在全球仅次于美国和巴西。

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(责编：崔越、刘洁妍)