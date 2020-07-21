美国新冠死亡病例超14万 全球地产投资因疫情下降33% 

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人民网北京7月21日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达14262790例。美国新冠肺炎确诊381万，死亡超14万。法国开始执行封闭公共场所强制戴口罩法令。全球地产投资因疫情下降33%。俄罗斯单日新增确诊新冠感染病例首次低于6千。南非能源部长因感染新冠病毒入院治疗。印尼新增1693例新冠肺炎确诊病例，累计88214例。巴基斯坦新增1587例新冠肺炎确诊病例，累计265083例。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达14262790例

世界卫生组织20日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到14262790例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间20日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加229649例，达到14262790例；中国以外死亡病例较前一日增加5111例，达到599038例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加229780例，达到14348858例；死亡病例较前一日增加5111例，达到603691例。

美国新冠肺炎确诊381万 死亡超14万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间7月20日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊3814463例，死亡140828例。过去24小时，美国新增确诊54136例，新增死亡362例。

其中佛罗里达州20日新增10347例确诊患者，这已是该州连续第6日新增病例超过1万人。得克萨斯州和加利福尼亚州也分别新增7404例和4578例确诊患者。佛罗里达州教师工会20日对该州州长罗恩·德桑蒂斯提起诉讼，指控德桑蒂斯违反了佛罗里达州的法律，强迫学校在不安全的环境下开学。尽管佛罗里达州目前是美国疫情最严重的地区，但在本月早些时候，德桑蒂斯要求该州公立学校从8月开始每周重新开放五天。

美国总统特朗普20日表示，他将恢复举行之前在4月份停止的白宫每日新冠疫情简报会，他可能会在21日下午5点主持新系列吹风会的第一场。他认为，之所以决定重启新闻发布会，不是因为病毒的威胁越来越大，而是因为新闻发布会的电视收视率会很高。“我在做，我们有很多人在观看，观看人数创下了有线电视史上的纪录。这是一个让公众了解我们在疫苗和治疗方面进展的很好方式。”

法国开始执行封闭公共场所强制戴口罩法令

由于法国一些地区新冠疫情出现反弹，法国从20日开始执行强制要求民众在封闭公共场所佩戴口罩的法令。

根据此前颁布的法令，从20日起，法国11岁及以上民众在封闭公共场所必须佩戴口罩，违者将被处以135欧元罚款。

法国卫生部长韦朗20日在接受媒体采访时说，法国仍有400至500个活跃的聚集性感染暴发点。一些地区出现疫情卷土重来的迹象，这一状况令人担忧，“我们不得不采取措施应对疫情反弹”。

全球地产投资因疫情下降33%

英国第一太平戴维斯集团最新发布的报告显示，今年上半年，受新冠疫情影响，全球地产投资下降33%。

美国彭博新闻社20日援引这份报告的内容报道，亚太地区地产投资受到最大冲击，同比下降45%，原因是疫情首先在这一地区暴发。另外，地产投资在美洲下降36%，在欧洲、中东和非洲各下跌19%。

报告显示，随着旅游行业因疫情暂停数月，酒店投资今年上半年下滑59%，其次是零售物业下滑41%。工业和居民物业表现相对较好。

第一太平戴维斯集团全球资本市场部负责人西蒙·霍普说，在2020年余下时间，随着投资者等待市场形势明朗，投资规模“预期将保持在低于疫情前的水平”。

国际货币基金组织(IMF)预测，随着新冠疫情延续，全球GDP（国内生产总值）今年将收缩4.9%。IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特说，经济衰退将导致全球经济今年和明年共计损失12.5万亿美元。

俄罗斯单日新增确诊新冠感染病例首次低于6千

俄罗斯消费者权益保护和公益监督局20日发布的数据显示，过去24小时俄罗斯新增确诊新冠病毒感染病例5940例，是自4月29日以来俄罗斯单日新增确诊病例首次低于6千。截至目前俄罗斯累计确诊777486例，累计治愈553602例，死亡12427例。

俄联邦消费者权益保护和公益监督局新闻处发布消息称，俄罗斯已累计完成超过2520万次新冠病毒检测，目前全国仍有27.2万疑似感染患者正在接受医学观察。

南非能源部长因感染新冠病毒入院治疗

南非政府发言人威廉姆斯20日说，近日被确诊感染新冠病毒的南非矿业资源和能源部长曼塔谢已从居家隔离转为入院治疗。

威廉姆斯在一份声明中说，曼塔谢和其夫人一周前被确诊感染新冠病毒后，一直在居家隔离治疗。在医生建议下，曼塔谢20日住进医院，以便得到更好治疗，他的夫人仍在居家隔离。

除曼塔谢外，南非就业和劳动部长恩克塞西、国防和退伍军人部长马皮萨-恩卡库拉此前也被确诊感染新冠病毒。目前，马皮萨-恩卡库拉已经康复，恩克塞西仍在居家隔离。

据报道，被确诊感染新冠病毒的南非政要中有3名省长，他们的症状均不严重，目前都在家中隔离治疗。

近来，南非新冠疫情蔓延趋势加剧，连续多天单日新增确诊病例超过1万例。截至目前，该国累计确诊病例364328例，累计死亡病例5033例。

印尼新增1693例新冠肺炎确诊病例 累计88214例

印尼政府新冠肺炎疫情官方网站7月20日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至88214例，新增1693例。目前，有46977名患者被治愈，另有4239例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者1576人，死亡病例增加96例。

截至7月20日，印尼政府已累计对逾123.5万个样本进行新冠肺炎检测。过去24小时，印尼政府检测了14027个样本。

当天，印尼报告新增病例数量最多的3个省分别为，增长361例的雅加达、增长354例的中爪哇和增长237例的东爪哇。

巴基斯坦新增1587例新冠肺炎确诊病例 累计265083例

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部20日发布的疫情数据显示，该国19日新增确诊病例1587例，新增死亡病例31例，新增治愈出院病例1653例，完成核酸检测19108人次。

截至19日，巴基斯坦累计确诊病例265083例，累计死亡病例5599例，累计治愈出院病例205929例，累计完成核酸检测1740768人次。

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(责编：崔越、刘洁妍)