全球确诊病例超1500万 墨尔本开始实施“口罩令”

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人民网北京7月23日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球累计新冠确诊病例超过1500万例。美国新冠肺炎确诊394万，死亡超14万。疫情反弹，墨尔本开始实施“口罩令”。日本单日新增新冠病例数创新高，东京都累计确诊过万。罗马尼亚累计新冠病例数超4万，单日新增首次破千。印尼新冠确诊病例突破9万。中国向津巴布韦捐赠检测试剂盒等抗疫物资。尼泊尔政府宣布全国“解封”。

约翰斯·霍普金斯大学：全球累计新冠确诊病例超过1500万例

美国约翰斯·霍普金斯大学22日发布的新冠疫情统计数据显示，截至美国东部时间22日12时35分（北京时间23日0时35分），全球累计新冠确诊病例达到15008046例，累计死亡病例617902例。

数据显示，美国是全球疫情最严重的国家，累计确诊病例3919550例，累计死亡病例142350例。巴西累计确诊病例2159654例，累计死亡病例81487例，两项数据均仅次于美国。

此外，累计确诊病例超过30万例的国家还有印度、俄罗斯、南非、秘鲁、墨西哥和智利。

美国新冠肺炎确诊394万 死亡超14万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间7月22日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊3941741例，死亡142756例。过去24小时，美国新增确诊56753例，新增死亡1330例。

目前，新冠疫情正在美国南部和西部地区快速蔓延。据《纽约时报》统计，截至7月22日加利福尼亚有确诊病例417000例，超过了纽约州的413000例，确诊病例数居全美第一。佛罗里达州有确诊病例379619例，22日新增9785例。得克萨斯州有确诊病例351618例，22日新增9789例。

《纽约时报》指出，美国总统特朗普一再表示，美国病例数量增加是检测增加所致，而不是疫情恶化的结果。但《纽约时报》的一项分析显示，病例的增长速度远远超过了检测的增长速度。在6月初，美国平均每天新增2.1万确诊病例，当时的阳性率是4.8%。但是目前，美国的检测阳性率几乎翻了一番，平均每天新增6.6万确诊病例。自6月初到现在，美国每天的平均检测数量增长了80%，但是每日报告病例数增加了215%。

疫情反弹 墨尔本开始实施“口罩令”

澳大利亚人口排名第二大城市墨尔本22日开始实施“口罩令”，居民出门必须戴口罩，以防疫情进一步扩散。

路透社22日报道，澳大利亚过去24小时新增确诊病例501例，创3月疫情暴发以来单日最高纪录，其中484例出现在维多利亚州。维州首府墨尔本及周边地区7月以来确诊病例迅速增加，不少养老院和监狱暴发聚集性感染。维州19日颁布针对墨尔本及附近地区的“口罩令”，自22日午夜起生效。

维州州长丹尼尔·安德鲁斯说，该州7日至21日新冠病毒检测呈阳性人员中，超过一半、即2000多人未曾自我隔离。“那意味着身体抱恙的人四处走动……外出购物、上班。”

安德鲁斯提醒，如果民众接受检测后不自我隔离，新增病例数将保持上升趋势，恐怕需要延长实施“居家令”。

日本单日新增新冠病例数创新高 东京都累计确诊过万

据日本广播协会电视台统计，截至22日21时30分（北京时间22日20时30分），日本当日新增新冠确诊病例795例，创下疫情发生以来单日新增最高纪录，累计确诊27270例。

22日，东京都新增确诊病例238例，累计确诊达10054例；大阪府新增确诊病例121例，也创下疫情以来最高日增纪录。当日日本新增死亡1例，累计死亡990例。

日本从23日起将进入4天连休假期，日本医师会会长中川俊男22日呼吁人们避免不紧急不必要的外出和跨县移动。东京都知事小池百合子22日也呼吁东京都民众假期尽量避免外出。

为了振兴旅游业，日本政府22日起开始实施外出旅游补贴计划，但以东京都为出发地和目的地的旅行活动不在补贴范围内。

罗马尼亚累计新冠病例数超4万 单日新增首次破千

罗马尼亚官方22日公布的疫情数据显示，过去24小时该国新增新冠确诊病例1030例，单日新增确诊病例数首次破千，累计确诊达40163例；累计死亡2101例；现存确诊13399例，其中重症293例。

数据显示，过去24小时罗马尼亚对24877份样本进行了新冠病毒检测，单日检测量首次超过两万份，累计检测达1009273份。

罗马尼亚5月中旬宣布结束新冠疫情防控紧急状态，并开始分阶段解封，6月中旬以来疫情出现大幅反弹。统计显示，7月1日至22日，罗日均新增确诊病例高达约701例，而上月同期仅为约229例。

罗马尼亚卫生部长特塔鲁22日表示，罗马尼亚正在经历一个艰难时刻，目前疫情加剧主要是人们放松防护意识、违反防控措施所致。

印尼新冠确诊病例突破9万 新增死亡病例创新高

印度尼西亚国家抗灾署22日发布的新冠疫情数据显示，该国确诊病例比前一天增加1882例，累计确诊91751例；新增死亡139例，创疫情暴发以来新高，累计死亡4459例；累计治愈50261例。

数据显示，东爪哇省是报告确诊和死亡病例数最多的省级行政区，目前已累计确诊19093例，累计死亡1496例。数据还显示，印尼自疫情暴发以来已完成了128.3万例样本检测。

印尼独立民调机构“政治指标”本月13日至16日对约1200名受访者的调查结果显示，60.2%的受访者对印尼政府的抗疫政策和措施表示满意，高于5月份56.4%的调查结果。此外，虽然确诊病例数持续上升，但是60.6%的受访者反对继续实施严厉的疫情限制措施，高于此前的34.7%。

中国向津巴布韦捐赠检测试剂盒等抗疫物资

中国驻津巴布韦使馆21日向津政府和执政党津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线（津民盟）移交了一批抗疫物资，包括中国政府向津政府捐赠的检测试剂盒以及中共中央对外联络部向津民盟捐赠的医用口罩和手套等。

津巴布韦总统姆南加古瓦在总统府举行的交接仪式上对中方为津方抗击新冠肺炎疫情提供的持续支持表示由衷感谢。他表示，疫情发生以来，国际社会的许多成员向津伸出援手，但持续帮助支持津政府和人民抗击疫情的国家只有中国，这体现了两国的高水平友谊和互信。

姆南加古瓦表示，津巴布韦正面临检测试剂盒等抗疫物资短缺的困境。中方捐赠的这批物资犹如雪中送炭，对津方更好地控制疫情传播、维护民众生命安全和身体健康将起到重要作用。

尼泊尔政府宣布全国“解封”

尼泊尔政府21日宣布，自22日零时起结束因新冠疫情而实施的全国封锁措施。

尼政府新闻发言人卡蒂瓦达在当晚举行的新闻发布会上宣布了“解封”决定。具体措施包括：从7月30日开始，旅馆、酒店、饭店均可重新开业；恢复徒步、登山运动；自8月17日开始，允许跨境（县）的长途客运交通工具上路，开放国际边境口岸。

卡蒂瓦达提醒公众保持警惕、注意自我防护，并表示政府可能会根据疫情变化对政策做出调整。

为预防新冠病毒的聚集性传播，尼政府对一些行业和活动的限制并没有放松。教育机构、娱乐健身场所、图书馆、博物馆、动物园等公共场所将仍然保持关闭。

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(责编：崔越、刘洁妍)