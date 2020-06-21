德国肉联厂感染人数过千 阿根廷研发出低成本检测试剂 

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人民网北京6月21日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世卫组织公布数据显示，中国以外新冠确诊病例达8440072例。美国新冠确诊病例超过224万例，意大利现有新冠患者降至21212人，德国肉联厂新冠聚集性感染人数过千，阿根廷研发出一种低成本新冠病毒检测试剂。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达8440072例

世界卫生组织20日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到8440072例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间20日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加138950例，达到8440072例；中国以外死亡病例较前一日增加6271例，达到452328例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加138980例，达到8525042例；死亡病例较前一日增加6271例，达到456973例。

美国确诊病例超224万例 日新增连续第二天超3万例

据约翰斯·霍普金斯大学数据，截至美东时间20日15:33，美国累计新冠肺炎确诊病例2241023例，累计死亡119475例；单日新增确诊病例连续第二天超过3万例，为31093例。

当地时间6月20日，根据美国俄克拉何马州塔尔萨县卫生部门的数据，该地19日出现至少136例新冠肺炎确诊病例，是该市单日新冠确诊病例最高纪录，也是连续第5天确诊案例上升。

美国佛罗里达州单日确诊病例创新高 累计93797例。根据美国佛罗里达州卫生部门在当地时间6月20日发布的数据，该州19日共出现4049例新冠肺炎确诊病例，是新冠肺炎疫情在佛罗里达州出现以来单日最高确诊记录。目前，佛罗里达州累计新冠肺炎病例达93797例。

哥斯达黎加暂停重启经济以防疫情失控

哥斯达黎加卫生部19日宣布，因第二波新冠疫情严重，该国将暂停重启经济的计划。

在哥卫生部本月初宣布该国暴发第二波新冠疫情后，每日新增确诊病例数屡创新高。19日，该国新增确诊病例119例，是3月初疫情暴发以来新纪录，累计确诊病例达到2058例。

哥斯达黎加自5月初开始逐步放松管制，实施分阶段重启经济计划，但进入6月后疫情迅速反弹，北部地区的新增确诊病例较多，其中许多病例是从国外入境的农业和建筑业劳工。

阿根廷研发出一种低成本新冠病毒检测试剂

据阿根廷科技部，一款由阿根廷科研人员自主研发的新冠病毒检测试剂将在阿根廷大规模投入使用，这种试剂具有成本低、易操作等特点。使用这种试剂检测的成本与常规的逆转录-聚合酶链式反应（RT-PCR）检测相比要低五至六成。

据介绍，阿根廷从7月开始每月能够批量生产超过10万份这种试剂。阿根廷科技部长萨尔瓦雷扎表示，这款阿根廷自主研发的试剂可以满足全国未来一段时间的大量需求。

阿根廷19日报告新增确诊病例2060例，为单日新增确诊病例数最高纪录，累计确诊病例39570例；新增死亡病例31例，累计死亡病例979例。

意大利现有新冠患者降至21212人

意大利民事保护部门20日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例262例，累计确诊238275例；现有新冠患者较前一天减少311人，降至21212人。

数据显示，意大利当天新增死亡病例49例，累计死亡34610例；新增治愈病例546例，累计治愈182453例。

德国肉联厂新冠聚集性感染人数过千

德国北莱茵-威斯特法伦州居特斯洛县一家肉联厂近日发生新冠病毒聚集性感染事件，截至20日下午，约5800名员工接受病毒检测，确诊感染人数上升至1029人。

当地卫生部门官员托马斯·库尔布施说，肉联厂的切割部门是疫情“重灾区”，约三分之二的员工被确诊感染。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所20日发布的数据显示，截至当日零时，德国累计新冠确诊病例189135例，较前一日增加601例；累计死亡病例8883例，较前一日增加11例；累计治愈病例174700例。

沙特将解除全国范围宵禁

沙特阿拉伯内政部20日宣布，沙特将于21日在全国范围内完全解除宵禁并恢复经济和商业活动。

据沙特卫生部20日发布的数据，该国过去24小时新增新冠确诊病例3941例，累计确诊154233例；新增治愈病例3153例，累计治愈98917例；新增死亡病例46例，累计死亡1230例。

伊拉克提升检测能力 单日新增病例创新高

伊拉克卫生部官员20日说，伊卫生部已在全国设立超过20个新冠病毒检测实验室，单日样本检测能力已从1000份上升到1.3万份。

据伊拉克卫生部20日发布的数据，该国当天新增新冠确诊病例1870例，累计确诊29222例；新增死亡病例88例，累计死亡1013例；累计治愈病例13211例。

数据显示，伊拉克单日新增确诊病例和死亡病例20日均创该国疫情暴发以来新高。伊拉克过去24小时完成10022份样本检测，疫情最严重的首都巴格达新增确诊病例675例，苏莱曼尼亚省、巴士拉省、瓦西特省和卡尔巴拉省新增病例数均过百。

韩国再度延长出境旅行特别预警

韩国外交部19日说，鉴于新冠疫情仍在全球持续蔓延，政府决定把出境旅行特别预警延长至7月19日。

新冠疫情暴发后，韩国3月首度发布出境旅行特别预警，此后两次延长至本月20日。韩国外交部19日说，尽管全球多国采取“封城”和边境管控措施，疫情仍在蔓延。政府综合考虑多国采取入境限制措施、境外输入病例增加、国际航班停飞等因素，决定再次延长出境旅行特别预警。

日本全面解禁跨县旅行

日本19日起全面解除都道府县之间的旅行限制，进一步恢复国内经济社会活动。

首都东京19日新增新冠确诊病例35例、死亡病例3例。同一天，东京全面解除停业，针对不同行业发布预防感染指南。

东京都是日本疫情最严重地区，19日新增确诊病例35例、死亡3例，累计确诊5709例，累计死亡320例。日本全国19日新增确诊57例、死亡5例，计入“钻石公主”号邮轮病例，全国累计确诊18528例，累计死亡967例。

(责编：张信凤、杨牧)