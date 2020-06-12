美国确诊病例超201万 埃及将继续实施宵禁

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人民网北京6月12日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达7189306例。美国新冠肺炎确诊超过201万例，死亡超过11万例。意大利卫生部长呼吁做好应对第二波疫情准备。埃及确诊病例增至39726例，将继续实施宵禁。经合组织预测韩国经济受疫情影响将萎缩1.2%。中国政府援助南苏丹抗疫物资运抵朱巴。中国政府援助利比亚抗疫物资运抵突尼斯。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达7189306例

世界卫生组织11日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到7189306例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间11日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加128408例，达到7189306例；中国以外死亡病例较前一日增加5347例，达到408727例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加128419例，达到7273958例；死亡病例较前一日增加5347例，达到413372例。

美国新冠肺炎确诊超过201万例 死亡超过11万例

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间6月11日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊2016630例，死亡113652例。过去24小时，美国新增确诊19670例，新增死亡836例。

在疫情最为严重的纽约州，目前有确诊病例380892例，死亡病例30575例。此外，纽约州、新泽西州、加利福尼亚州、伊利诺伊州和马萨诸塞州的确诊病例均超过10万。

意大利卫生部长呼吁做好应对第二波疫情准备

意大利卫生部长斯佩兰扎11日在议会下院表示，意大利各界应团结一致，共同推动国家从新冠疫情中恢复，同时做好应对第二波疫情的准备。

斯佩兰扎说，意大利必须牢记刚刚经历的这场“噩梦”，从这场史无前例的灾难中吸取教训，对全国卫生体系进行改革并加大投入。“第二波疫情并不一定会暴发，但我们必须为此做好准备。”

斯佩兰扎说，意大利的一系列疫情数据令人鼓舞，但疫情还没有结束，病毒仍在传播。他说，目前全球不少地方疫情仍在蔓延，6月15日开放申根区边界的条件尚未成熟。

斯佩兰扎表示，意大利、德国、法国和荷兰等国卫生部长共同致信欧盟委员会主席冯德莱恩，呼吁欧盟在研发新冠疫苗方面发挥领导作用，确保疫苗问世后欧洲所有国家都能享有，并成为全球公共产品。

埃及确诊病例增至39726例 将继续实施宵禁

埃及卫生部11日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例1442例，累计确诊39726例；新增治愈病例402例，累计治愈10691例；新增死亡病例35例，累计死亡1377例。

埃及信息部长乌萨马·海卡尔当天在一场电视直播的新闻发布会上宣布，本月14日至30日，埃及将继续在全国范围内实施宵禁，宵禁时间为每日20时至次日4时。

乌萨马表示，从14日起，部分商店的营业时间可延长至18时；公共海滩、公园等在6月底前继续关闭；自7月1日起，累计确诊病例数较低的省份可在采取严格防疫措施前提下开放宗教场所。

同日，埃及政府发表声明说，自7月起，累计确诊病例数较低的省份将逐步恢复航空业与旅游业。

经合组织预测韩国经济萎缩1.2%

经济合作与发展组织10日发布的全球经济展望报告显示，受新冠疫情影响，韩国经济今年将萎缩1.2%。

韩联社报道，这将是韩国1998年亚洲金融危机以来最严重的经济萎缩。经合组织的最新预测与国际货币基金组织的预测一致，但比韩国中央银行韩国银行的预测悲观，后者预测韩国经济今年将萎缩0.2%。

经合组织的报告指出，由于韩国有效遏制疫情，其经济萎缩程度预期低于其他经合组织国家。但报告也指出，如果年内出现第二波疫情，韩国经济将萎缩2.5%。

经合组织认为，韩国仍有利用财政政策提振经济的余地，“尽管公共支出大幅增加，但较低的政府债务水平提供了财政空间”。

中国政府援助南苏丹抗疫物资运抵朱巴

中国政府援助南苏丹的抗疫医疗物资11日运抵南苏丹首都朱巴。这批医疗物资包括防护服、口罩、眼罩、手套和核酸检测试剂等。

中国驻南苏丹大使华宁表示，中方密切关注南苏丹新冠疫情发展，坚定支持南苏丹疫情防控工作。

南苏丹外交部次长马延·杜特·沃尔代表南苏丹政府和人民感谢中国的援助，表示南苏丹尚未出现确诊病例之前，中方就已伸出援手。中国政府和企业的援助已经并将继续为南苏丹疫情防控发挥重要作用。

中国政府援助利比亚抗疫物资运抵突尼斯

中国政府向利比亚捐赠的抗疫物资10日运抵突尼斯首都突尼斯迦太基国际机场，并将于几天后运至利比亚。11日，中国驻利比亚大使馆临时代办王奇敏与利比亚驻突尼斯大使馆临时代办哈利法·阿扎比签署物资交接证书。

阿扎比高度评价利中两国友好合作关系，对新冠疫情暴发以来，中国政府和民间向利比亚提供多批医疗物资援助表示诚挚感谢。他高度评价中国抗击疫情的努力和成效，并表示新冠疫情是全世界面临的共同挑战，需要各国团结应对。

王奇敏表示，中方关注利比亚疫情发展，支持利方采取的果断有力措施，愿继续在力所能及范围内为利比亚人民提供帮助。

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(责编：崔越、刘洁妍)