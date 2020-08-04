美国确诊病例超469万 英国拟用机器检测病毒

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人民网北京8月4日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球新冠累计确诊病例达17918582例。美国新冠肺炎确诊469万，死亡超15.5万。澳大利亚维州疫情吃紧，墨尔本宵禁。英国拟用机器检测病毒。沙特累计新冠确诊病例超过28万例。伊拉克新冠确诊病例超13万例。马尔代夫新冠疫情反弹，累计病例超4000例。

世界卫生组织总干事谭德塞3日表示，新冠疫情是一场“百年一遇”的健康危机，但仍然可以控制。只要全球层面和国家层面团结起来，“未来仍然掌握在我们手中”。

世卫组织：全球新冠累计确诊病例达17918582例

世界卫生组织3日公布的最新数据显示，全球新冠累计确诊病例达17918582例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间3日10时（北京时间16时），全球确诊病例较前一日增加257677例，达到17918582例；死亡病例增加5810例，达到686703例。

美国新冠肺炎确诊469万 死亡超15.5万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间8月3日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊4698335例，死亡155196例。过去24小时，美国新增确诊40642例，新增死亡403例。

美国白宫应对新冠疫情协调员黛博拉·伯克斯2日表示，美国疫情已经进入新阶段，新冠病毒正在一些州通过无症状人群不受控制地传播。美国国家过敏症与传染病研究所所长安东尼·福奇3日在康涅狄格州对黛博拉·伯克斯的判断予以支持。但这引起了美国总统特朗普的不满，他3日发布推文说黛博拉·伯克斯的言论是 “可悲的”，目的是为了讨好众议院议长南希·佩洛西。

澳大利亚维州疫情吃紧 墨尔本宵禁

澳大利亚维多利亚州新冠疫情吃紧。这个澳大利亚人口第二大州2日宣布进入“灾难状态”，首府墨尔本施行宵禁。

维多利亚州2日报告新增新冠确诊病例671例，死亡病例7例。州长丹尼尔·安德鲁斯当天宣布维州进入“灾难状态”。

墨尔本7月8日起“封城”6周，没能有效控制疫情。社区传播病例数居高不下、一些确诊病例感染路径不明，促使维州施行澳大利亚迄今最严格防疫举措。

安德鲁斯说，墨尔本的防疫限制措施将调高至第4级，直至9月13日。这一防控级别下，墨尔本市将宵禁6周。如非必要，市民每晚8时至次日早5时不得外出。

“（执行）宽松（防疫政策）、警告和提醒的阶段已经过了，”安德鲁斯说，“如果你本应待在家中而没有，如果你已经感染病毒还外出办事，你将受到严惩。生命危在旦夕。”

墨尔本市居民2日晚起每天户外活动不得超过1小时，活动半径不得超过离家5公里。一户家庭每天只能派出一名家庭成员采购生活必需品，活动半径同样为离家5公里。

墨尔本绝大部分学校和大学5日零时起将转为线上学习。其他涉及工作场所的限制措施定于3日宣布。

90分钟出结果 英国拟用机器检测病毒

英国政府3日宣布，冬季到来前将在全国配备数百万台检测新冠病毒的机器，可在90分钟内得出结果。

英国卫生与社会保健部（简称卫生部）3日在政府网站发布声明说，下周开始将在医院、养老院和实验室等场所配备45万台LamPore拭子检测机，可用于检测新冠病毒和冬季流感等其他病毒，90分钟内即可出结果。

英国卫生部计划，今后几个月内将在全国配备数百万台这种机器，用于应对冬季疫情可能恶化或出现流感的局面。

此外，隶属英国国民保健制度的多家医院自9月开始配备5000台Nudgebox机器。这种机器通过分析鼻拭子所含DNA样本检测新冠病毒，只要90分钟即可得出结果，目前已在英国8家医院应用。每台Nudgebox每天可检测至多15份样本，预计未来数月内能完成580万次检测。

沙特累计新冠确诊病例超过28万例

沙特阿拉伯卫生部3日宣布，该国过去24小时新增新冠确诊病例1258例，累计确诊280093例。这是沙特近3个月来单日最低增幅。

沙特卫生部公布的数据显示，截至当天16时，该国境内新增治愈病例1972例，累计治愈242053例；新增死亡病例32例，累计死亡2949例。

2日，一年一度的麦加朝觐正式结束。沙特卫生部说，没有朝觐者感染新冠病毒的报告。沙特有关部门此前表示，考虑到新冠疫情扩散风险，今年的麦加朝觐仅对“人数非常有限的”居住在沙特的多国穆斯林开放，朝觐人数控制在千人左右。

伊拉克新冠确诊病例超13万例

伊拉克卫生部3日说，该国当天新增新冠确诊病例2735例，累计确诊131886例；新增死亡病例66例，累计死亡4934例；新增治愈病例2225例，累计治愈94111例。

数据显示，伊拉克过去24小时完成13647份新冠病毒样本检测，累计检测样本逾104.2万份。伊拉克疫情最为严重的首都巴格达当天新增确诊病例821例。

连日来，伊拉克日增新冠确诊病例维持在2000例以上高位。伊拉克政府7月26日决定，该国将在7月30日至8月9日宰牲节假期期间再次实施全面宵禁措施。

马尔代夫新冠疫情反弹 累计病例超4000例

马尔代夫卫生防护局2日晚声明说，该国当天新增新冠确诊病例215例，是3月份暴发疫情以来的最高纪录，累计确诊病例4164例，累计治愈2643例，累计死亡18例。

马尔代夫7月份放宽封锁政策，近日新冠疫情有所反弹。马尔代夫总统萨利赫3日通过社交媒体呼吁公众在公开场合佩戴口罩，并遵守卫生防护局制定的健康指南。不过他强调，实施第二次封锁对马尔代夫“并非正确之举”。

目前马尔代夫卫生部门已经加强防疫检查，2日政府关闭了22家不遵守官方健康指南的商店、咖啡馆、餐馆等公共场所。当局明确重申，所有人在公共场合必须佩戴口罩，将对不遵守规定的人课以高额罚款。

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(责编：崔越、刘洁妍)