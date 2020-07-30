美国新冠死亡病例超15万 欧洲多国收紧防疫措施

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人民网北京7月30日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世界卫生组织29日公布的最新数据显示，全球新冠累计确诊病例达16558289例。约翰斯·霍普金斯大学29日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国累计死亡病例超过15万例。从比利时到西班牙，从德国到法国，欧洲多国都出现新冠肺炎确诊病例迅速增加的现象。由于担心可能暴发第二波疫情，各国已纷纷收紧防疫措施。越南交通部28日说，由于岘港新冠病例增多，出入这座中部海港城市的公共交通工具15日内无特殊情况均暂停运营。

世卫组织：全球新冠累计确诊病例达16558289例

世界卫生组织29日公布的最新数据显示，全球新冠累计确诊病例达16558289例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间29日10时（北京时间16时），全球确诊病例较前一日增加215127例，达到16558289例；死亡病例增加5274例，达到656093例。

美国4州单日新冠死亡病例创新高

美国西部和南部4州单日新冠死亡病例28日创新高。多个人口大州已经成为疫情最严重地区，少数族裔所面临感染和病亡风险更大。

依据路透社所作疫情汇总数据，阿肯色州、佛罗里达州、蒙大拿州和俄勒冈州28日单日死亡病例创疫情暴发以来新高。其中，佛州191例；加州截至当天中午已达133例，逼近先前所创单日159例的纪录。

约翰斯·霍普金斯大学：美国新冠死亡病例超15万例

约翰斯·霍普金斯大学29日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国累计死亡病例超过15万例。

数据显示，截至美国东部时间29日15时35分（北京时间30日3时35分），美国累计新冠死亡病例达150034例。

担心可能暴发第二波疫情 欧洲多国收紧防疫措施

据德新社29日报道，从比利时到西班牙，从德国到法国，欧洲多国都出现新冠肺炎确诊病例迅速增加的现象。由于担心可能暴发第二波疫情，各国已纷纷收紧防疫措施。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所周三表示，该国周二单日新增确诊病例为684例，高于周一的633例，“德国疫情正在急速蔓延”。德国卫生部长施潘27日宣布，从疫情高风险地区入境德国的人需要进行新冠病毒检测。据英国《卫报》28日报道，西班牙卫生部当天表示，该国过去24小时新增确诊病例905例，高于周一公布的855例。包括英国、德国在内的国家对西班牙发出旅游警告。西班牙政府宣布将限制民众聚会，而且从周四开始民众在公共场合必须一直佩戴口罩。

疫情发酵 越南“封锁”第三大城市岘港

越南交通部28日说，由于岘港新冠病例增多，出入这座中部海港城市的公共交通工具15日内无特殊情况均暂停运营。

25日至27日，岘港及邻近省份共计确诊15例新冠病例。其中，27日岘港新增11例，确诊者包括4名医务人员。28日下午，岘港及邻近省份又报告7例确诊病例。至此，这一地区25日以来共计22人确诊。

俄罗斯至少20%被抽查者有抗体 哈萨克斯坦延长隔离措施

据俄防疫指挥部29日消息，过去24小时俄新增确诊病例5475例，累计确诊828990例，累计死亡13673例，累计治愈620333例。俄联邦消费者权益保护和公益监督局说，该局选取了23个地区的民众进行抽查，结果20%至25%的被抽查者携有新冠病毒抗体，尚不清楚抗体能发挥多长时间的免疫功效。

据哈萨克斯坦总统新闻局29日消息，总统托卡耶夫表示，为巩固7月5日开始实施的强化隔离措施的效果，兼顾本国和邻国疫情变化，原定8月2日到期的措施将再延长两周。

英国为缩短入境隔离期考虑“巧妙检测”

英国媒体28日报道，英国政府考虑改进新冠病毒检测流程，正探寻多种“巧妙检测”方案，以缩短部分入境旅客14天的自我隔离期。

英国《卫报》报道，伦敦大学卫生和热带医学院一项数学建模研究显示，与既不隔离也不检测相比，让来自高风险地区旅客先自我隔离8天、第7天时接受新冠病毒检测，按照24小时内反馈结果估算，可把携带病毒进入社区的人数降低94%。

印度新冠病例日增近5万 研制疫苗工作加紧进行

印度卫生部29日公布的最新数据显示，过去24小时印度新增确诊48513例，累计确诊1531669例，新增死亡768例，累计死亡34193例。目前印度的确诊病例总数位居世界第三，在疫情最严重的几个国家中，印度已成为确诊病例增速最快的国家。

墨西哥新冠确诊病例破40万

墨西哥卫生部28日公布的数据显示，该国新冠确诊病例已超过40万例，达到402697例，累计死亡病例44876例。另据政府公布的估测数据，该国实际感染病例约为44.4万例，实际死亡病例约为4.68万例。

墨卫生部副部长洛佩斯-加特利当天表示，尽管近两周来墨疫情传播速度减缓，但目前尚无法保证持续这一减缓趋势。他呼吁民众保持卫生安全措施，遵守6月份实施的红绿灯疫情预警系统，共渡疫情难关。

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(责编：刘洁妍、燕勐)