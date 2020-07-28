美人口四大州成重疫区 全球新冠死亡病例超过65万例

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人民网北京7月28日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：截至美国东部时间27日15时35分（北京时间28日3时35分），全球累计死亡病例升至650157例，累计确诊病例升至16340152例。数据显示，美国累计确诊病例和死亡病例均最多，分别为4271095例和147253例。截至27日中午，澳大利亚过去24小时内新增新冠确诊病例549例，再创澳疫情暴发以来新高，超过了5天前报告的502例。印尼新冠确诊病例突破10万例。加拿大发布的新冠病毒感染监测数据显示，新增感染者中39岁以下成年人占据多数。

世卫组织：全球新冠累计确诊病例达16114449例

世界卫生组织27日公布的最新数据显示，全球新冠累计确诊病例达到16114449例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间27日10时（北京时间16时），全球确诊病例较前一日增加254274例，达到16114449例；死亡病例增加5490例，达到646641例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：全球新冠死亡病例超过65万例

美国约翰斯·霍普金斯大学27日发布的新冠疫情统计数据显示，全球累计死亡病例超过65万例。

数据显示，截至美国东部时间27日15时35分（北京时间28日3时35分），全球累计死亡病例升至650157例，累计确诊病例升至16340152例。

数据显示，美国累计确诊病例和死亡病例均最多，分别为4271095例和147253例。累计死亡病例超过3万例的国家还有巴西、英国、墨西哥、意大利、印度和法国。

王毅主持四国外长应对疫情视频会议

中国、阿富汗、巴基斯坦、尼泊尔四国外长27日举行应对新冠肺炎疫情视频会议。国务委员兼外长王毅主持会议，阿富汗代理外长阿特马尔、巴基斯坦外长库雷希和经济事务部长巴赫提亚尔、尼泊尔外长贾瓦利出席。

王毅就加强四国合作提出四点倡议：一是巩固团结抗疫共识。二是开展区域联防联控合作。三是增进抗疫与疫苗合作。四是促进疫后复苏和经济发展。

美人口四大州成重疫区 特朗普暂弃“开球”

美国26日数据显示，人口位居前四的加利福尼亚、得克萨斯、佛罗里达和纽约州成为新冠疫情最重地区。

为向公众展示全心抗疫形象，总统唐纳德·特朗普当天宣布，取消原定8月15日为一场棒球比赛“开球”的行程。

印尼新冠确诊病例突破10万例

印度尼西亚国家抗灾署27日发布的新冠疫情数据显示，该国确诊病例比前一天增加1525例，累计确诊100303例；累计死亡4838例；累计治愈58173例。

澳大利亚单日新增新冠病例数再创新高

澳大利亚联邦政府副首席医疗官迈克尔·基德27日说，截至当天中午，澳大利亚过去24小时内新增新冠确诊病例549例，再创澳疫情暴发以来新高，超过了5天前报告的502例。

基德说，当前维多利亚州养老院的疫情传播情况较为严重。自今年4月以来，该州所有新冠病例中，9%来自养老院，其中包括在院老人和护理人员。

美政府再“押宝”莫德纳新冠疫苗

美国生物技术企业莫德纳公司定于27日开始一种新冠病毒疫苗的三期临床试验。此前一天，企业再获美国政府技术研发资金支持，总额已达近10亿美元。

美国媒体分析，总统唐纳德·特朗普面临竞选连任压力，需要找到可用新冠疫苗，扭转外界对政府抗疫不力印象。

德国商业景气指数连续回升 专家称经济正逐步复苏

德国ifo经济研究所27日公布的德国7月商业景气指数升至90.5，连续第三个月回升。ifo经济研究所所长菲斯特表示，这表明德国经济正逐步复苏。

不过，多位德国经济学家亦提醒，德国经济复苏仍面临诸多风险和挑战。德国复兴信贷银行(KFW)首席经济学家弗里德丽克·科勒-盖布指出，在可预见的一段时间内，德国经济同新冠疫情暴发前的水平仍有较大距离；与此同时，全球多地疫情仍十分严峻，给擅长出口的德国带来巨大风险。

加拿大新增新冠感染者年轻人居多

加拿大发布的新冠病毒感染监测数据显示，新增感染者中39岁以下成年人占据多数。加卫生官员警告年轻人，不要以为病毒只对老年人构成威胁。

法新社报道，加拿大首席公共卫生官谭咏诗呼吁，随着加拿大逐渐放松防疫管制，公众要注意保持社交距离，采取卫生措施。

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(责编：刘洁妍、燕勐)