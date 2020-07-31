美国二季度GDP下滑32.9% 巴西累计确诊病例超261万

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人民网北京7月31日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间30日10时（北京时间16时），全球确诊病例较前一日增加253793例，达到16812755例；死亡病例增加5999例，达到662095例。7月30日，美国商务部公布的首次预估数据显示，受新冠肺炎疫情重创，今年第二季度美国国内生产总值(GDP)按年率计算下滑32.9%，创上世纪40年代以来最大降幅。巴西卫生部当地时间30日19时公布的数据显示，当天巴西新增新冠肺炎确诊病例57837例，累计确诊2610102例；新增死亡病例1129例，累计死亡91263例；累计治愈1824095例。巴西总统府当天宣布，总统夫人米歇尔·博索纳罗新冠病毒检测结果呈阳性。据日本广播协会电视台统计，截至30日20时30分（北京时间19时30分），日本当日新增新冠确诊病例1299例，超过前一天报告的1264例，再创单日新增病例数新高，日新增确诊病例数连续两天超过千例。

世卫组织：全球新冠累计确诊病例达16812755例

世界卫生组织30日公布的最新数据显示，全球新冠累计确诊病例达16812755例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间30日10时（北京时间16时），全球确诊病例较前一日增加253793例，达到16812755例；死亡病例增加5999例，达到662095例。

美国新冠病毒感染病例超447万，新增超7.4万

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间7月30日下午5时35分，美国共有新冠病毒感染病例4476335例，其中包括死亡病例151674例。与该系统7月29日下午5时38分的数据相比，美国新冠感染病例增加了74736例，死亡病例增加了1584例。

美国国家过敏和传染病研究所所长安东尼·福奇29日在接受微软全国广播公司采访时发出警示，美国疫情目前正在向中西部各州蔓延，俄亥俄、田纳西、肯塔基、印第安纳等州的检测阳性率已开始出现增长。他警告称，这些地区可能会陷入和南方迅速重新开放的热点州同样的麻烦。

美国二季度GDP下滑32.9%，为二战后最大季度衰退

美国经济在第二季度经历了二战后有数据记录以来的最大衰退。当地时间7月30日，美国商务部公布的首次预估数据显示，受新冠肺炎疫情重创，今年第二季度美国国内生产总值(GDP)按年率计算下滑32.9%，创上世纪40年代以来最大降幅。

美联储主席鲍威尔表示，美国二季度GDP是“有记录以来最难看的数据”。美国彭博新闻社30日称，美国经济在几乎整个4月都陷于停滞。现在世界了解了这种萎缩的深度。“美国经济再次跌落悬崖”，路透社30日引用经济学家的统计称，美国今年前两个季度的实际GDP同比下降了约11%，将实际GDP拉回到2014年中期的最低水平，等于抹去了过去5年多时间的增长。

日本单日新增新冠病例数再创新高 连续两天超千例

据日本广播协会电视台统计，截至30日20时30分（北京时间19时30分），日本当日新增新冠确诊病例1299例，超过前一天报告的1264例，再创单日新增病例数新高，日新增确诊病例数连续两天超过千例。

东京都知事小池百合子30日发布“感染扩大特别警报”，要求东京都内提供酒类的餐饮店以及卡拉OK店从8月3日至8月31日缩短营业时间。小池百合子说，如果疫情进一步扩大，东京都可能独自宣布紧急状态。

伊朗新冠确诊病例累计超30万例

伊朗卫生部30日报告新增新冠确诊病例2621例，累计确诊病例达301530例；新增死亡226例，累计死亡16569例；累计治愈261200例。

本月5日起，伊朗政府要求民众在公共场合必须佩戴口罩，政府机构和银行不得向未戴口罩的民众提供服务。伊朗卫生部副部长哈里奇说，口罩强制令实施后，部分使用口罩比例较高的省份已出现住院率下降趋势。

巴西累计确诊病例超261万 总统夫人新冠病毒检测呈阳性

巴西卫生部当地时间30日19时公布的数据显示，当天巴西新增新冠肺炎确诊病例57837例，累计确诊2610102例；新增死亡病例1129例，累计死亡91263例；累计治愈1824095例。巴西总统府当天宣布，总统夫人米歇尔·博索纳罗新冠病毒检测结果呈阳性。

截至目前，巴西疫情最严重的圣保罗州累计确诊病例超52.9万例，死亡病例超2.2万例。塞阿拉州确诊超17.1万例，里约热内卢州和巴伊亚州确诊均逾16万例，帕拉州确诊逾15万例。

世卫组织成立行为科学咨询小组帮助应对疫情

世界卫生组织总干事谭德塞30日宣布，世卫组织已成立一个行为洞察和健康科学技术咨询小组，作为帮助抗击新冠疫情的一项新举措。

谭德塞在当天的例行记者会上说，这个技术咨询小组由来自16个国家的22名外部专家组成，他们具备心理学、人类学、健康促进、神经科学、行为经济学、社会营销等领域的专业知识。就如何在包括新冠疫情在内的卫生领域加强和改进行为科学和社会科学的应用，咨询小组将向世卫组织提出建议。

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(责编：刘洁妍、燕勐)