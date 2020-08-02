美确诊病例超460万 英拟对多国收紧入境隔离措施

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人民网北京8月2日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球新冠累计确诊病例达17396943例。美国新冠感染病例超过460万。日本连续两天新冠确诊病例数超1500例，东京都确诊再创新高。新冠疫苗临问世，欧盟忧注射器短缺。英拟对多国收紧入境隔离措施。尼泊尔解封后疫情反弹明显，累计确诊超2万例。受疫情影响，南美航空公司将裁减至少2700名机组人员。

世界卫生组织8月1日宣布，新冠疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”，预计疫情持续时间较长，需要有长期应对措施。

世卫组织：全球新冠累计确诊病例达17396943例

世界卫生组织8月1日公布的最新数据显示，全球新冠累计确诊病例达17396943例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间1日10时（北京时间16时），全球确诊病例较前一日增加289321例，达到17396943例；死亡病例增加6142例，达到675060例。

世卫组织1日宣布，新冠疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”，预计疫情持续时间较长，需要长期应对措施。

美国新冠感染病例超过460万

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间8月1日下午5时34分，美国共有新冠病毒感染病例4608206例，其中包括死亡病例154145例。与该系统大约24小时前的数据相比，美国新冠感染病例增加了65586例，死亡病例增加了1205例。

约翰斯·霍普金斯大学收集的数据还显示，7月份，美国单日新增新冠死亡病例数超过1000例的有10天，而在6月份，只有3天单日新增死亡病例超过1000例。

8月1日当天，加利福尼亚州公共卫生部门新报告了219例与新冠相关的死亡病例，是该州单日报告死亡病例数最多的一天。另据约翰斯·霍普金斯大学的数据，目前密西西比州的新冠检测阳性比例达到了21.11%，为全美最高。

日本连续两天新冠确诊病例数超1500例 东京都确诊再创新高

据日本广播协会电视台统计，截至1日20时30分（北京时间19时30分），日本当日新增新冠确诊病例1536例，连续两天确诊超过1500例。累计确诊37925例。

数据显示，1日日本新增死亡病例2例，累计死亡1013例。东京都新增确诊病例472例，再创新高，累计确诊病例达13163例。新增确诊病例较多的地方还有：大阪府195例，爱知县181例，福冈县121例，埼玉县74例和千叶县73例。截至目前共有37个都道府县报告了确诊病例。

新冠疫苗临问世 欧盟忧注射器短缺

欧洲联盟日前提醒，一旦新冠疫苗开始大规模接种，可能面临注射器、防护服等医疗物资短缺风险，敦促各成员国考虑联合采购。

路透社7月30日以欧盟委员会一份总结报告为消息源报道：“一旦新冠病毒疫苗研发成功，可能没有（足够的）注射器和其他医疗用品……可能出现短缺”。

欧盟委员会上周召集欧盟成员国公共卫生专家开会，后续在网站上发布这份总结报告。报告显示，欧盟询问各成员国注射器、酒精和面罩等个人防护装备的库存，敦促各成员国考虑联合采购。

联合采购计划能够以更优惠的价格获得所需物资，避免欧盟各国政府为订购这些物资“打价格战”。

报告说，意大利、荷兰的多名代表对联合采购感兴趣。

荷兰国家健康研究所一名发言人证实欧盟这项联合采购计划，说荷兰已经单独启动订购1000万支注射器和针头的程序。

英拟对多国收紧入境隔离措施

英国卫生大臣马修·汉考克7月30日说，由于担心欧洲暴发第二波新冠疫情，如有必要，英国政府将对一些国家重新施行入境隔离措施。

汉考克接受英国天空新闻频道记者采访时说：“我担心第二波疫情。我认为，大家能看到第二波疫情开始席卷欧洲，我们必须竭尽全力阻止它登陆、必须予以应对。”

他说，不仅西班牙，其他一些国家的确诊病例也在增加。

为遏制新冠病毒传播，英国6月8日起对所有外国入境旅客、包括从国外返回的英国公民实施14天隔离。英方本月上旬免除部分疫情低风险国家旅客入境英格兰的隔离要求、解除对部分国家的旅行限制、允许英国人出国度假，25日突然收紧对自西班牙入境人员的防疫措施，要求这些人必须隔离14天。

路透社报道，除西班牙，法国等其他英国人旅游目的地国家的确诊病例近期呈增加趋势。英方暂时没有把这些欧洲国家重新列入入境隔离国家和地区名单。

尼泊尔解封后疫情反弹明显 累计确诊超2万例

尼泊尔卫生和人口部1日在视频发布会上宣布，该国过去24小时新增新冠确诊病例315例，累计确诊病例20086例；累计死亡56例；累计治愈14492例。

尼泊尔自7月22日解除全国封锁以来疫情反弹明显，每日新增确诊病例数重新回到两三百例的高位。目前，尼泊尔多个地方出现社区传播。在位于首都加德满都市中心的尼泊尔警察总部，仅过去一周，就有72名警察感染新冠病毒。

目前，一些边境县镇已经开始重新实施封锁，以遏制疫情蔓延。

受疫情影响 南美航空公司将裁减至少2700名机组人员

因受疫情影响，拉丁美洲最大航空公司——南美航空公司（Latam）7月31日宣布将启动裁减至少2700名机组人员的裁员程序。南美航空在一份声明中表示，由于未能与巴西国家航空工会就员工永久减薪达成协议，决定从即日起至8月4日开放自愿离职的申请，此后将开始裁员。根据巴西国家航空工会的说法，这一裁员比例相当于该公司全体机组人员的38%。

据悉，南美航空公司集团及其在智利、秘鲁、哥伦比亚、厄瓜多尔和美国的分支机构已于今年5月在美国申请破产保护，在巴西的分支机构也于7月初申请了破产保护。因受疫情影响，4月该集团减少了其95%的航班。由于业务量的大幅减少，5月该集团宣布解雇了其在智利、哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁分支机构的共1400名员工。

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(责编：崔越、杨牧)