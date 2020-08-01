德国经济二季度跌幅创纪录 巴西“第一夫人”检测呈阳性

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人民网北京8月1日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世界卫生组织31日公布的最新数据显示，全球新冠累计确诊病例达17106007例。世卫组织强调，人们在接下来数十年的时间内都将感受到疫情的影响。美国新冠病毒感染病例超454万，新增超6.6万。德国经济二季度跌幅创纪录，法国经济二季度环比萎缩13.8%。巴西“第一夫人”新冠病毒检测呈阳性，日本连续三天新增病例过千。

世卫组织：新冠肺炎疫情是百年一遇的健康危机

7月31日，世卫组织突发事件委员会再次召开会议。世卫组织总干事谭德塞在致辞中说，新冠肺炎疫情是百年一遇的健康危机，人们在接下来数十年的时间内都将感受到疫情的影响。世卫组织表示，虽然新冠疫苗研发正在以创纪录的速度进行，但是仍然要学会与病毒共存，必须充分利用现有工具抗击疫情。

世界卫生组织31日公布的最新数据显示，全球新冠累计确诊病例达17106007例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间31日10时（北京时间16时），全球确诊病例较前一日增加292527例，达到17106007例；死亡病例增加6812例，达到668910例。

美国新冠病毒感染病例超454万，新增超6.6万

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间7月31日下午5时35分，美国共有新冠病毒感染病例4542620例，其中包括死亡病例152940例。与该系统7月30日下午5时35的数据相比，美国新冠感染病例增加了66285例，死亡病例增加了1266例。

美国疾病控制和预防中心31日公布的最新预测显示，到8月22日，美国将有超过17.3万人死于新冠病毒。该中心预测，在未来4周内，阿拉巴马、肯塔基、新泽西、波多黎各、田纳西和华盛顿州每周报告的新增死亡人数可能会增加。

受疫情拖累 德国经济二季度跌幅创纪录

德国联邦统计局7月30日公布二季度国内生产总值(GDP)初值，显示受新冠疫情期间家庭支出下降、商业投资减少和出口萎缩等因素影响，德国经济4月至6月出现创纪录的10.1%跌幅。

联邦统计局说，这是1970年以来德国经济最大季度跌幅，比经济学家先前预估的萎缩9%还要糟糕。按这家机构的说法，这一跌幅相当于抹去了将近10年的经济增长。

另外，受疫情影响，法国经济二季度也遭遇环比萎缩13.8%。

巴西“第一夫人”新冠病毒检测呈阳性

巴西政府7月30日说，总统夫人米歇尔·博索纳罗当天新冠病毒检测呈阳性。5天前，巴西总统雅伊尔·博索纳罗刚刚宣布从新冠病毒感染中康复。

米歇尔现年38岁。总统办公室声明说，她“身体状况良好，会履行所有既定（防疫治疗）程序”。

总统博索纳罗，65岁，因处置新冠疫情的方式受到批评。据巴西卫生部数据，巴西眼下累计确诊新冠病例超过260万例，累计死亡病例超过9.1万例。两项数字均排名全球第二，仅次于美国。

俄推动新冠疫苗研发 欧亚多国加大抗疫力度

俄罗斯政府主办的疫情信息网站31日开设“新冠疫苗”专栏，集中介绍疫苗研发进展。单日新增确诊病例依然维持高位的乌克兰、哈萨克斯坦等国将加大抗疫力度。

据俄防疫指挥部31日消息，过去24小时俄新增确诊病例5482例，累计确诊839981例，累计死亡13963例，累计治愈638410例。

日本单日新增新冠病例数再创新高 连续三天新增过千例

据日本广播协会电视台统计，截至31日21时（北京时间20时），日本新增新冠确诊病例1557例，再创单日新增病例数新高。日本已连续三天新增确诊超过1000例。

越南岘港新冠疫情有扩散趋势 全国累计确诊超500例

越南卫生部的数据显示，当地时间31日6时，该国新增新冠确诊病例45例，全部来自中部城市岘港，全国累计确诊达509例，其中373例已治愈。

卫生部说，这些新增患者均为越南公民，都与岘港的一家医院有关，该医院此前已因发生新冠疫情而采取隔离措施。

越南卫生部25日宣布岘港市一名57岁男性越南公民确诊感染新冠病毒，这是越南100天以来再次出现本土确诊病例，随后全国包括首都河内、南部胡志明市等多地报告新增本土病例，多与岘港相关。卫生部30日宣布成立一个特别防疫委员会，集中力量应对岘港疫情。

非洲新冠确诊病例近90万 多国谨慎放宽隔离措施

非洲疾病预防控制中心30日数据显示，非洲地区累计新冠确诊病例893365例，累计死亡18881例，累计治愈541959例。

从确诊病例数量来看，非洲地区较为严重的国家是南非、埃及、尼日利亚、加纳、阿尔及利亚等。目前，南非累计确诊病例数已超过47万例，埃及超过9万例，尼日利亚超过4万例，加纳超过3万例。

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(责编：徐祥丽、杨牧)