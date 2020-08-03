南非新冠确诊病例突破50万 墨尔本实施宵禁

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人民网北京8月3日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球新冠累计确诊病例达17660523例。美国新冠感染病例超过465万。澳大利亚新冠疫情最严重地区升级防控，墨尔本实施宵禁。德国将对来自风险地区的入境者进行强制新冠检测。日本连续5天新增新冠确诊病例数过千。印度内政部长感染新冠病毒。菲律宾累计确诊病例超10万例。南非新冠确诊病例数突破50万。

世卫组织：全球新冠累计确诊病例达17660523例

世界卫生组织2日公布的最新数据显示，全球新冠累计确诊病例达17660523例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间2日10时（北京时间16时），全球确诊病例较前一日增加262929例，达到17660523例；死亡病例增加5851例，达到680894例。

美国新冠感染病例超过465万

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间8月2日下午5时34分，美国共有新冠病毒感染病例4657693例，其中包括死亡病例154793例。与该系统大约24小时前的数据相比，美国新冠感染病例增加了49487例，死亡病例增加了648例。

白宫冠状病毒应对工作组协调员德博拉·伯克斯表示，美国抗击新冠病毒大流行的斗争，目前已经进入了一个新的阶段，这种病毒当前比今年早些时候首次在美国流行时，传播得更为广泛。她说：“我们今天看到的情况与3月和4月不同。病毒目前在农村地区和城市地区传播得一样广。”她还表示，最近到疫区度过假的美国人应该假设自己已经被感染了。

澳大利亚新冠疫情最严重地区升级防控 墨尔本实施宵禁

澳大利亚疫情最严重的维多利亚州2日晚宣布进入灾难状态，升级防控措施，对该州首府墨尔本实施宵禁。

维州州长丹尼尔·安德鲁斯宣布，墨尔本自2日晚升级疫情防控措施，将第三阶段的“居家令”升级到更严格的第四阶段防控措施，预计持续到9月13日。在这一阶段，墨尔本每天从20时至次日5时实施宵禁；居民除工作、医疗等不得离家，公共交通服务也随之减少；每户居民每天只允许一人外出购物，购物地点不得超过距离住所5公里的范围；学生将在家远程学习；“口罩令”继续实施，人们出门时必须戴口罩或用织物遮掩口鼻。

安德鲁斯还宣布，维州其他地区将从6日起实施第三阶段防控措施“居家令”，预计持续6周。

安德鲁斯表示，之所以升级防疫措施，是因为卫生专家认为当前的防控措施收效太慢，因为两个数据“太高”，即社区传播率以及无法追踪感染源的病例数。在灾难状态下，警察将获得更多权利，确保人们遵守防疫措施。

德国将对来自风险地区的入境者进行强制新冠检测

德国政府日前宣布，1日起，所有入境德国的人员都可在72小时内接受免费新冠检测。未来一周内，德国将开始强制要求来自风险地区的入境者参与新冠检测。

德国政府最新确定了130个风险国家和地区，不包括中国。根据相关要求，所有从风险地区入境德国的人员必须在入境前48小时或入境后72小时内接受新冠检测，在获得阴性检测结果前，必须进行隔离。从其他地区入境者也可在入境72小时内接受新冠检测。检测地点设在机场、车站、卫生局、诊所等，检测费用由德国政府承担。

来自风险地区的人员在入境德国前将被要求填写“旅行卡”，提供个人有无新冠症状以及是否有检测结果等相关信息。“旅行卡”将被转交至目的地卫生部门。若入境者违反相关要求，可被处以罚款。

日本连续5天新增新冠确诊病例数过千

据日本广播协会电视台统计，截至2日20时30分（北京时间19时30分），日本新增新冠确诊病例1330例，连续5天超过1000例，累计确诊病例39255例。

数据显示，2日东京都新增确诊病例292例，累计确诊13455例。新增确诊病例较多的地方还有：大阪府194例，爱知县160例，福冈县145例，埼玉县74例和神奈川县72例。目前共有36个都道府县报告了确诊病例。

据日本厚生劳动省2日统计，日本通过聚合酶链式反应（PCR）方式检测人数累计约83.6万。

印度内政部长感染新冠病毒

印度内政部长阿米特·沙阿2日在社交媒体推特上证实，自己新冠病毒检测结果呈阳性，现已住院。

“我在出现新冠病毒感染初步症状后进行了检测，报告结果为阳性。我身体很好，但在医生建议下已住院。”沙阿说。他建议最近与自己有过接触的人自我隔离并进行新冠病毒检测。

同日，印度北方邦政府发言人证实，该邦技术教育部部长卡玛尔·拉妮因感染新冠病毒在首府勒克瑙的一家医院去世。据报道，今年62岁的拉妮曾经担任两届印度国会下院议员。7月18日，拉妮新冠病毒检测呈阳性并入院治疗。

此外，中央邦首席部长希夫拉吉·辛格·乔汉上周确诊感染新冠，目前正接受必要治疗。

菲律宾累计确诊病例超10万例

菲律宾卫生部2日报告新增新冠确诊病例5032例，再创单日新增确诊病例数新高，目前该国累计确诊病例已达103185例。

菲律宾已连续四天刷新该国单日新增病例数纪录。首都马尼拉依然是该国疫情“重灾区”，累计确诊病例超过5.5万例。

菲卫生部的数据还显示，2日该国报告新增死亡病例20例，累计死亡2059例；新增治愈301例，累计治愈65557例。

鉴于确诊病例数近日呈快速增长趋势，菲律宾80多个医务工作者专业团体1日发表联合声明，呼吁政府立即改变策略，在首都马尼拉及其周边省份重新实施严格的社区隔离措施以遏制疫情蔓延。

菲律宾总统发言人哈里·洛克2日回应说，总统杜特尔特将与部分政府官员举行会议，讨论声明中提出的建议，以决定是否要在该国部分地区重新实施封锁措施。

南非新冠确诊病例数突破50万

南非卫生部1日深夜公布的新冠疫情数据显示，该国累计新冠确诊病例数已突破50万。

卫生部说，当天南非新增确诊病例10107例，累计确诊503290例，累计治愈342461例，累计死亡8153例。

南非总统西里尔·拉马福萨表示，过去两个月，南非单日新增确诊病例数迅速攀升，但现阶段已经趋于稳定，特别是在一些疫情比较严重的地区，这意味着防疫措施已经取得了效果。

拉马福萨说，南非将在8月自行生产出2万台无创呼吸机。目前，首批机器已经在开普敦的工厂下线，这使南非成为非洲首个能自行设计、生产无创呼吸机的国家。

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(责编：崔越、刘洁妍)