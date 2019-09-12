美议员:禁向香港出口防暴器材!外交部:留着自己用?

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦、香港局势等依旧是国际舆论关注的焦点。德国总理默克尔刚刚结束访华，德方即允许乱港分子黄之锋到德活动；美国部分议员要求禁止美国公司向香港出口催泪瓦斯等……针对这些行径，我外交部发言人进行了严正回应。同时，外交部发言人还回应了美国安高官博尔顿离职、中阿巴三方外长对话成果等问题。下面让我们一起回顾本周外交部记者会上的精彩瞬间。

“清者自清，浊者自浊。美方政客的谎言蒙骗不了世人，只会进一步暴露其不可告人的政治目的。”

——9月9日，美国国务卿蓬佩奥上周五表示，美国将说服其他国家“指责”中国对待新疆维吾尔族人的政策，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

问：美国国务卿蓬佩奥上周五表示，美国将说服其他国家“指责”中国对待新疆维吾尔族人的政策，你对此有何评论？

答：你去过新疆，我想你肯定不会同意蓬佩奥先生的说法。

美方官员罔顾事实，对中国治疆政策说三道四，严重干涉中国内政，这已经不是第一次了。我们对此表示强烈不满和坚决反对。

新疆事务纯属中国内政，外国无权干涉。中国政府近日已发布白皮书，全面介绍了新疆职业技能教育培训工作。新疆地方政府依法设立职业技能教育培训中心，是为了挽救受恐怖势力蛊惑乃至已加入其中并有轻微犯罪行为的人员，使他们能够摆脱极端思想的毒害，这与世界上很多国家已经采取的去极端化和预防恐怖主义措施本质上没什么区别。正是因为采取了这些措施，当前，新疆社会大局稳定，经济发展势头良好，各民族和谐相处，已三年未发生恐怖袭击事件。新疆各族人民都广泛支持政府的反恐维稳举措。

一段时间以来，来自不少国家的驻华大使及使节代表赴新疆参观访问，他们实地参观了解新疆经济社会发展情况，包括新疆职业技能教育培训中心情况。去过的人都积极评价中国政府在依法打击和预防恐怖主义等方面所做工作，认为新疆的成功经验值得学习和借鉴。包括俄罗斯、巴基斯坦、沙特、阿尔及利亚等50国常驻日内瓦大使联名致函联合国人权理事会主席和人权高专，支持中国在涉疆问题上的立场。很多大使去过新疆、亲眼目睹了事实真相之后都指出，他们的所见所闻与西方报道的完全不同，他们赞赏中国取得举世瞩目的人权成就，认为新疆设立教培中心等反恐和去极端化举措有效保障基本人权，敦促有关国家停止对中国进行无端指责。

清者自清，浊者自浊。美方政客的谎言蒙骗不了世人，只会进一步暴露其不可告人的政治目的。我们奉劝他们摘下有色眼镜，摒弃陈旧过时的冷战思维，停止利用涉疆等问题干涉中国内政，停止抹黑攻击中国的言行，多做有利于中美互信和合作的事，而不是相反。

(责编：徐祥丽、杨牧)