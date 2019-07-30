综合消息：外国专家学者谴责香港暴力行径　反对干涉中国内政

新华社北京7月30日电 综合新华社驻外记者报道：海外一些专家学者近日继续发声，谴责香港一些极端激进分子的暴力行径，认为这是在严重践踏香港法治、破坏香港公共秩序与安全，并呼吁外部势力停止插手香港事务，不要干涉中国内政。

印度孟买观察家基金会前任主席库尔卡尼说，和平与发展是当今国际社会前进主流，任何暴力活动都是文明和法治社会所不能接受的。暴力不能解决问题，只会破坏社会稳定。他表示希望香港混乱局势尽快平息，让香港保持发展活力。

埃及贝尼苏韦夫大学政治学教授、中国事务专家纳迪娅·希勒米说，香港激进示威者的暴力行径是对香港法律的肆意践踏。“我相信一些外国势力在暗中对香港这次事件‘煽风点火’，试图制造混乱，破坏中国的主权利益。这些对中国的恶意行为已经触碰到了国家的底线。”

墨西哥中国问题专家里卡多·张说，一些人试图搅乱香港社会秩序，这种行为令人遗憾。中国政府立场十分明确，香港事务完全是中国内政。一些国家试图干涉中国内政的行为非常不妥当，是对中国主权的干涉，损害中国人民的利益。

阿富汗国有媒体《喀布尔时报》总编辑哈米杜拉·阿雷菲说，美国一些政客打着自由、民主的幌子，对香港事务指手画脚，其目的是破坏这一金融中心的稳定。

肯尼亚国际问题专家爱德赫雷·卡文斯表示，香港的发展有赖于稳定的政治经济环境。香港的年轻人应该明白什么才有利于香港的未来，不要受外部势力的煽动。

巴基斯坦和平与外交研究所所长阿西夫·努尔说，在过去20多年间，中国政府践行了承诺，贯彻落实了“一国两制”，帮助香港与内地一起发展进步。（参与记者：陈鑫、吴昊、张骁、赵旭、刘天、刘洋、杨臻、吴丹妮）

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