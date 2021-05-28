苏菁菁

2020年5月25日，美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭白人警察“跪颈”致死。这一事件在美国引发广泛抗议运动。近日，为纪念弗洛伊德逝世一周年，美国多地举行了悼念及游行活动。

过去一年，美国民间为消除种族歧视不断抗争，但成果寥寥。目前，弗洛伊德案主犯德雷克·肖万被控谋杀等所有罪名成立，量刑仍不确定。对其他3名涉案前警察的审判则被延期。

一年来，黑人遭遇暴力执法的情况并未改善，“黑人的命也是命”仍停留在口头上。

2020年美国《警察暴力地图》数据显示，占美国人口总数13%的黑人，被警察枪杀的数量占被枪杀总人数的28%，被杀的可能性是白人的3倍。2021年5月，一份由美国全国公共广播电台、美国公共电视网以及马里斯特民调中心联合公布的民调显示，42%的受访者认为，过去一年美国的种族关系恶化，只有17%的受访者认为情况有所好转。

尽管弗洛伊德之死引发大规模抗议，但正如斯坦福大学政治学教授哈基姆·杰斐逊所说，此事件引发的反思看上去并未持续。

弗洛伊德之死仅仅3个月后，手无寸铁的黑人男子雅各布·布莱克在自己3个孩子面前，被白人警察从背后袭击，身中7枪。“24小时都疼”的布莱克说，“呼吸都会疼”。他的腰部以下失去知觉，已经瘫痪，而相关涉事警察并未因此受到指控。

今年2月，另一名黑人男子丹尼尔·普鲁德遭跪压致死的案件又有了 “进展”——纽约州检察长称陪审团决定不起诉涉案的7名警察。普鲁德去年3月遭到警察跪压，普鲁德当场窒息，并在数天后死亡。

4月，距离弗洛伊德案案发地约16公里处，黑人男子当特·赖特被白人警察枪击身亡，该州警方称涉事警察误将手枪当作电击枪，引发“悲剧”。

美国现任总统拜登曾表示，系统性的种族主义是美国灵魂的污点。拜登曾誓言，在5月25日弗洛伊德逝世一周年之际，通过《弗洛伊德警察执法公正法案》。然而，这项旨在解决警察系统中种族歧视问题的改革法案在参议院受阻。两党在限制豁免权等问题上不断角力，共和党人反对取消警察的限制豁免权，而民主党认为这一原则可以让警察“先开枪后思考”。

事实上，不只是黑人，美国的其他少数族裔也经受着种族偏见与歧视。从91岁亚裔老人唐人街被推倒到亚裔男子地铁遭锁喉，再到按摩院6名亚裔女性被枪击死亡，种族主义撕裂着美国社会。据美国“停止针对亚太裔的仇恨”组织统计，从2020年3月到2021年3月来，全美共发生了6603起针对亚裔的骚扰、人身攻击、侵犯权利等仇恨事件，仅2021年3月一个月内，就发生了2808起仇恨事件。

向来以种族、文化“大熔炉”自居的美国，近年来不断面临着“熔炉”被“打翻”的尴尬与讽刺。从“我无法呼吸”到“呼吸都会疼”，从“黑人的命也是命”到“亚裔的命也是命”，美国旧伤未愈，又添新病，种族主义的顽疾已积重难返。

(责编：张信凤、刘慧)