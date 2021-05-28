新华社华盛顿5月26日电 中国驻美国大使馆发言人26日表示，在当前全球疫情形势仍很严峻、国际社会普遍期待各国协力应对之际，一些政治势力实不该又在新冠肺炎疫情溯源问题上玩政治炒作、抹黑甩锅的老把戏。

发言人说，关于疫情溯源问题，我们一直主张在基于事实、尊重科学的基础上开展国际合作，以更好地应对人类未来的突发重大疫情。如果将疫情溯源的科学问题政治化，不仅很难找到病毒源头，还会让“政治病毒”蔓延肆虐，让国际防疫合作举步维艰。

发言人强调，从对人类卫生健康负责出发，我们支持对全球各地发现的所有新冠疫情早期病例进行全面核查，对某些散布全球又往往秘而不宣的基地、生物实验室等进行彻查，而且要“完全、透明、基于证据”地一查到底，查个清清楚楚、明明白白。

发言人指出，去年疫情发生以来，正是由于一些政治势力罔顾本国人民的抗疫需求和国际社会的防疫合作愿望，热衷于搞政治操弄和指责游戏，酿成大量民众丧生的人间悲剧。

发言人说，殷鉴不远，在当前全球疫情形势仍很严峻、国际社会普遍期待各国协力应对之际，有些人又开始故伎重演，难道他们这么快就淡忘了此前的惨痛教训？难道是想看到悲剧重现？如此不负责任之举何以面对本国人民？何以面对国际社会？何以面对人类良知？

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