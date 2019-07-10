中方是否会继续加大采购美国农产品力度？外交部回应

人民网讯 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持例行记者会。

全文如下：

问：中美经贸官员昨天进行了通话，中国商务部已经发了简短的声明。美方称这次通话“富有建设性”，中方是否也这样认为？

答：你刚才已经说了，中国商务部已经就中美经贸高级别磋商双方牵头人通话发了消息稿。消息稿指出，双方就落实两国元首大阪会晤共识交换了意见。在此我没有进一步的内容可以向你提供。

问：据报道，美国前外交官坎戴斯·克莱本因有偿向中国提供美国情报文件，被判40个月监禁。请问外交部对此有何评论？

答：我不了解你说的情况。

问：白宫国家经济委员会主任库德洛说中美刚刚进行的通话是“良好”的，强调中方在谈判时保持采购美国农产品十分重要。中方是否会继续加大采购美国农产品力度？

答：关于你提到中方采购美国农产品的问题，如果我没有记错的话，在上周，中国商务部的新闻发言人已就此作出过回应。农产品贸易是中美两国需要讨论的重要问题，需要双方在平等和相互尊重的基础上找到解决问题的办法。

问：英国《金融时报》报道，为重启两国经贸磋商，特朗普总统上个月同中国国家主席习近平在大阪会晤时，承诺减少对香港修例风波的批评，中方对此有何回应？

答：你上周问过这个问题吧？（记者：没有，刚刚看到的新闻。）

我记得上周已经回答过类似问题。关于中美两国元首大阪会晤的情况，中方已经发了消息稿，你可以去查阅，我没有进一步补充的内容。

关于涉港问题，我们的态度非常明确：香港是中华人民共和国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预。

问：昨天，白宫国家经济委员会主任库德洛表示，中美仍然有可能在谈判中克服分歧，但是目前谈判没有既定时间表。请问这是否意味着中美双方目前的分歧仍然较大？中方对谈判前景怎么看？

答：关于中美经贸高级别磋商双方牵头人昨天通话的情况，中国商务部已经发了消息，我这里没有进一步可以补充的内容。

至于谈判具体情况和展望，我建议你去向主管部门询问。

问：有报道称，驻港解放军司令员上个月同美国官员见面时提出，解放军不会介入香港事务。中方为什么需要对美国官员作出这样的承诺？

答：我不了解你提到的这场会面的情况。如果你感兴趣，可以向中国国防部询问。

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