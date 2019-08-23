【网连世界】国外一元买房是真的吗？

【编者按】“美国底特律一美元买别墅”、“英国一镑可买三居室”、“意大利西西里岛小镇一欧元可买海景房”……。近年来，“国外一元买房”的新闻屡见不鲜，令不少人开始向往国外房价低廉、田园牧歌的小镇生活。天下真有这样的好事吗？看似“白送”的房子背后，其实是“抢人计划”，为的是振兴当地经济。这些“一元房”通常附加了居住年限、就业育儿等苛刻的条件，新房主往往还需要花费高额的费用来装修这些破败不堪的老房子、后续可能还有各种税费需要缴纳。本期网连世界带你看看国外一元买房背后的真相。

美国：小镇“抢人”难

记者 郑 琪

资料图：美国底特律（IC photo 版权作品 请勿转载）

近年来，美国一些小城镇为吸引人口流入 ，不时推出一些劲爆举措，一经媒体报道吸足了公众眼球。例如，位于美国中西部的艾奥瓦州马恩镇人口仅为100人左右，为了吸引人口移入，该镇此前推出了一个优惠项目，为移居者提供免费土地，供其建造房屋。再如，印第安纳州格兰特县提出移居者可以申请5000美元的购房补贴。在内布拉斯加州北普拉特市，当地商会专门为移居者举办欢迎仪式，甚至会递上金额不菲的支票。

种种看似反常的“抢人”举措背后，其实是不少美国内陆地区人口流失加剧的尴尬与痛楚。近年来，美国劳动力市场整体趋紧，内陆小城镇的人口劣势暴露得更加明显。据美国人口普查局的数据，2007年至2016年期间，美国大都市中心区的人口增长了9.5%，而农村地区及小城镇同期的人口增长比例只是0.4%。

在好莱坞电影中，美国内陆乡村地区的经典形象是粗犷幽默与田园牧歌。这一切固然不假，但问题是真正选择过这种生活的美国人、特别是年轻人正在不断变少。《纽约时报》的报道称，美国农村正在变老，年龄中位数为43岁，比城市居民年龄中位数大7岁。

大量统计数据都表明，过去这一轮美国经济发展，活力中心主要在都市圈。从上世纪80年代开始，在全球化浪潮冲击下，美国不同规模的城市都迎来了经济重组，机会更多向大型都市圈集中。一批“明星城市”因为拥有更多高工资、高技能岗位，不断吸引人口流入，规模逐渐扩大。旧金山湾区近年来的高房价问题，只是从另一个侧面证明了这一点。

布鲁金斯学会城市政策项目的研究发现，目前美国大都市相比其余地区，经济发展的速度快得多，且这一趋势还在不断加强。2010年至2016年期间，全美53个人口在100万以上的都市圈占据了全国经济产出的三分之二、就业增长的四分之三。人口流动也与经济机会保持同步，不断向都市圈聚拢。这53个都市圈同期人口增长数占据全美人口增长总数的93%。

经济活力的分化，也在逐步改变政治文化景观。目前美国政治中民粹主义的崛起，就被认为同内陆小城镇不断失去活力密切相关。上世纪90年代哥伦比亚大学社会学教授萨斯基娅·萨森提出了“全球城市”概念，意指一些全球性大都市在经济上更多面向彼此建立联系，而同本国腹地的联系则日渐淡薄。目前，有不少美国学者用该概念来描述现状——都市圈与其余地区的经济联系和价值纽带正在不断减弱，这在不少乡村地区、中小城市引发了反建制、反精英的政治反弹。

据美国人口普查局的数据，1980年至2015年期间，22.3%的新入境移民在美国大都市定居，选择去小城镇和农村地区的移民只有3.8%，这导致多元、国际化大都市与老龄化日渐严重、且以白人为主的小城镇之间的分野进一步加强。两者的政治选择日渐悬殊，“两个美国”现象更加明显。

据《华尔街日报》此前报道，在推出免费送地政策的马恩镇，预想的人口迁入并没有迅速出现。这样的结果，或许并没有超出很多人的想象。毕竟，在考虑搬家问题时，地价、房价并不是美国人的唯一考虑。是否有高质量就业机会？是否有便捷的公共服务？是否有丰富的文化生活？这些都是现如今美国人选择安家地点时考虑的重点问题，同时也是阻碍小城镇和农村地区重现活力的主要障碍。

(责编：贾文婷、燕勐)