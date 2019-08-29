墨查获中方运送的"芬太尼"? 外交部：已核实系化工原料

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在8月29日外交部例行记者会上，有记者问：你昨天说，美方和墨方均已确认媒体报道的墨方近日查获的货物不是芬太尼，并说中方正在抓紧调查核实。请问调查有何进展？另外，我们注意到依然有一些美国媒体报道说在墨西哥查获的芬太尼来自中国，美国白宫禁毒办的推特贴文仍然说“中方持续向美国倾销毒品”。你对此有何回应？

耿爽：我昨天回答过你的提问。正如我所讲，中方有关部门对此事高度重视，立即部署开展调查，经向美国、墨西哥双方了解核实，他们均已确认该批货物不是芬太尼。据我了解，中方已经查明这批物质完整的交易过程，并做了科学检验鉴定。我可以告诉你，运往墨西哥的这批物质不是芬太尼，也不是列管的芬太尼前体。这批物质是920袋氯化钙（23000公斤）和11袋4-（N-苯基氨基）哌啶（275公斤），均属于用途广泛的化工原料，联合国没有列管，美国和中国也都没有列管。

美国是全球化工大国。美国存在的芬太尼类物质滥用问题应当从自身查找原因，提出切实可行的解决办法。转嫁问题根源、归咎于他人的做法不具建设性，也根本解决不了问题。中方愿同包括美国在内的国际社会深化合作，推进芬太尼类物质的国际共治，共同寻找解决这一问题的良方。

在8月28日外交部例行记者会上，曾有记者问：据报道，墨西哥执法人员近日在该国最大港口查获了超过23吨来自中国的芬太尼，最终目的地是美国。中方对此有何评论？

耿爽：我们注意到有关报道。中方有关部门高度重视，立即部署开展调查，并向美方和墨方了解核实情况。美方和墨方均已确认该批货物不是芬太尼。中方禁毒执法部门正抓紧进行调查核实，一旦发现有公司和人员涉嫌违法犯罪，将依法严惩，绝不姑息，并将及时公布调查结果。

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