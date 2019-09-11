直击苹果2019秋季新品发布会 新产品定价出乎意料

人民网旧金山9月10日电（邓圩 宫欣）当地时间9月10日上午10点，一年一度的苹果秋季新品发布会依然在加州库比蒂诺的Apple Park乔布斯剧院内举行。发布会上苹果公司宣布推出新款手机iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、智能手表Apple Watch Series、和智能平板电脑iPad等新款产品。

iPhone绿了

发布会上最受关注的产品依旧是新款iPhone。苹果公司推出了三款智能手机：iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max和iPhone 11。

邀请函中六色苹果Logo，以及开场视频中的多色iPhone，处处在剧透今年的新款iPhone会是彩色的。iPhone 11有六种新颜色，包括紫色，绿色，黄色，白色，红色和黑色。iPhone 11 Pro 和 Max拥有四种新颜色：暗夜绿色、深空灰色、银色和金色。

苹果首席执行官蒂姆·库克将iPhone Pro系列称为“我们有史以来最强大、最先进的iPhone”。

iPhone 11 Pro和Max分别具有5.8英寸和6.5英寸两款尺寸的OLED显示屏幕，苹果公司表示，与历代iPhone相比，拥有最快的中央处理器和图形处理器。新增的两个机器学习加速器，让中央处理器每秒可进行一万次运算。

该机型的后置三摄配置是最大亮点，全新1200万像素感光元件，包括长焦、广角和超广角摄像头，进行4倍光学变焦，可以同时录制来自多个镜头的画面。新推出的夜间拍摄模式运用智能软件和A13仿生技术，帮助人们在低光情况下清晰拍摄出图像。

苹果公司表示，该款手机专门针对专业摄像师和摄影师推出，不过任何人都能以每秒两倍的帧数拍摄专业质量的照片和视频。

定价699美元起的iPhone 11比其前身iPhone XR便宜50美元。在硬件方面，iPhone 11采用6.1英寸视网膜显示屏，与iPhone XR相比，电池续航时间延长了1小时，配备双摄像头系统，包括一个全新的广角镜头，具有2倍光学变焦输出，搭载新的软件模拟空间音频体验和对杜比全景声的支持。此外，iPhone 11正面还配有一个1200万像素的TrueDepth摄像头，可让用户拍摄慢动作视频以及广角自拍。

第七代iPad作为发布会首先亮相的硬件新品，拥有有史以来最大iPad屏幕：10.2英寸视网膜显示屏。

新款iPad由100%再生铝制成，搭载A10 仿生处理器和 iPadOS 操作系统，性能处理能力比前代提升两倍，支持使用全尺寸智能键盘和多任务处理功能，电池续航最长可达10小时。不过新款iPad依旧使用指纹识别功能，没有和手机统一使用Face ID面部识别功能。

智能手表Apple Watch Series 5依旧侧重健康属性。在介绍视频中，从心脏病发作的早期标记到帮助孕妇知道她需要紧急剖腹产，各方面介绍了佩戴该设备对人们生活产生的影响。苹果公司还详细介绍了该手表如何用于健康研究，包括听力、心脏和生育能力研究。

在外观上，Apple Watch Series 5变化不大，拥有铝金属、钛金属、不锈钢以及陶瓷四种材质和颜色，内置指南针，采用全天候视网膜显示屏，使得时间和表盘时时可见，18个小时全天续航。

手机版本的Apple Watch新增紧急SOS功能，帮助用户在150多个国家/地区，无需携带iPhone，即可随时按住侧面按钮，呼叫紧急服务。

苹果降价了

699美元的iPhone 11、199美元的Apple Watch、329美元的iPad、每月4.99美元的Apple TV+和Arcade。旧款机型也都纷纷降价出售，iPhone 8系列降价至 449 美元起售、iPhone XR 系列降价至 599 美元起售。

一直因为定价过高而饱受争议的苹果公司，今年新出的产品定价出乎意料的低。

根据美国有线电视新闻网(CNN)分析，原因有二：

第一，随着苹果硬件销量的下降，该公司正寻求扩大基础，希望提供一些更便宜的产品来冲击低端市场。十年前，它在ipod上也做了同样的事情，推出了mini、nano和shuffle版本的mp3播放器。

第二，苹果公司需要用户来支撑其多年来一直处于低迷状态的高端销售。通过对Apple TV+和Arcade各收费4.99美元，苹果将吸引更多的人尝试新服务。

根据Wedbush Securities的苹果分析师丹·艾夫斯表示，在9亿iPhone用户中，约有1/3的用户将在未来一年至18个月内做好升级新机的准备。艾夫斯说：“库克公司认识到这将是一个关键的产品周期，我们相信这将转化为2020年约1.8亿部iPhone的销量。”

据艾夫斯称，各大苹果供应商计划今年销售约7500万部iPhone 11，这比苹果在2018年销售的iPhone XR和XS手机略多。

在发布会上，当库克宣布Apple TV+和游戏订阅服务Arcade定价为每月4.99美元时，引起了现场阵阵欢呼。

大众的反应同样刺激到了苹果流媒体的竞争对手们，Netflix，迪士尼和Roku的股价纷纷下跌。流媒体领导者Netflix的股价下跌近4%；在北美大受欢迎的流媒体聚合平台Roku股票遭遇了自3月以来遭遇的最大跌幅，超过了12%；将在11月12日推出每月6.99美元的流媒体服务的迪士尼股价下跌逾3%.

苹果依旧是最赚钱的公司之一

媒体们纷纷评价苹果的新品并未带给人眼前一亮的感觉，所幸市场的反应还算冷静平稳，发布会期间，苹果的股价基本保持不变。

今年苹果的股价依旧上涨超过35%，成为道指表现最好的股票，投资者们依旧对该公司的前景看好。

虽然作为苹果最赚钱的机器——iPhone业务一直处于低迷状态，手机销售在最近几个季度持续下降，但是苹果的服务业务是让市场看好的原因所在。今年，包括Apple Music和其他流媒体内容，以及AppleCare保修业务和Apply Pay等项目在内的业务比去年增长了近13%。近期苹果公司还推出了信用卡，市场预计该公司的服务业务有望进一步增长。

(责编：燕勐、杨牧)