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【网连世界】外国孩子如何趁暑假“偷偷”变优秀

2019年08月30日08:19  来源：人民网-国际频道
 

【编者按】暑假是孩子们翘首期盼的日子，却给不少家长出一道难题，是利用这个空档让孩子强化学习、实现“弯道超车”？还是释放天性、尽情玩耍？如何为孩子安排一个充实又快乐的暑假是每位家长的必修课，本期网连世界让我们一起来看看国外的孩子们是如何过暑假的。

韩国：趁着暑假“偷偷”变优秀

夏雪

韩国小学生在暑期参加各类补习班 裴埈基摄

提起暑假，你会想到什么？睡懒觉、打游戏，还是看疯狂补课？在与我们一海之隔的韩国也是出名的抓学习、重视子女教育的国家，他们的学生又会如何安排假期呢？

韩国中小学的暑假一般是7月中旬至8月中旬，只有短短一个月的时间。就是这短短一个月的时间，学生们也无法得到充分的休息。为了升学考试，学生们需要奔波于各类补习班。

韩国的暑期补习班可以说是“补习班中的战斗机”，一般以语文、英语、数学等重要科目为主，在四周的时间内提前学习下一学期的课程。绝大多数韩国中小学生都会参加此类暑期补习班，即使是平时从不补习的学生也一定会在暑期“开小灶”。一般一门学科一个月的价格在15-20万韩元（约合人民币900-1200元）之间。

此外，随着韩国高考制度的改革，考试成绩不再是各校招生的唯一标准，各大名校更加注重学生的综合素质，如特长、创造力、责任感、奉献精神等。这也催生了诸如钢琴、跆拳道这钟特长类培训班的出现。

记者了解到，首尔某小学生家长全女士在暑假一口气给儿子报了四个补习班，除了数学和英语，还有钢琴和跆拳道课程。她说：“我们小时候，假期都是无忧无虑、轻松自在的。但如今时代不同了，孩子们面临着巨大的升学压力，他们必须利用假期加紧补习各大考试科目，同时也不能忽视音乐、体育、美术等特长的培养。”

准备报考韩国第一名校——首尔大学的高二学生李智恩告诉记者：“其实在校期间每个学生的学习状况差异并不大，大家都趁着假期提高自己的综合能力，‘偷偷’变优秀。除了补习外，我还会利用周末时间参加志愿者活动，这些都会为报考名牌大学增添筹码。”

此外，随着现代社会对外语人才的需求不断增加，越来越多的韩国学生开始利用假期时间学习英语、汉语、日语、法语等热门语言，以在升学和求职就业中占得优势。不少韩国家长都选择在假期将孩子送到国外进行1个月左右的语言学习，为他们营造学习外语的最佳环境。

不同于中小学生，韩国大学生拥有长达两个月的漫长暑假。很多大学生选择利用假期旅行，买一张火车周票，只要6万韩元左右(约合人民币350元)，就可以来一趟“说走就走”的火车旅行。另外，因为韩国大学学费高昂，大部分学生都会利用寒暑假做兼职，为自己挣出新学期的学费，减轻父母的负担。

大多数韩国学生都能够合理地安排自己的假期，他们懂得如何制定适合自己的假期计划，不虚度光阴。假期的确是提升自我的黄金时期，无论你是想读万卷书，还是行万里路，只要合理安排，就能收获一个完美的假期。

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(责编：贾文婷、杨牧)
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