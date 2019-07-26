外交部驳蓬佩奥：中方一直在做正确的事，希望美方也能

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在7月26日外交部例行记者会上，有记者问：昨天，美国国务卿接受彭博新闻频道采访时，就是否关注北京可能派解放军介入表示，他希望香港游行示威活动可以和平进行，不要再发生暴力情况。他还称，总统特朗普之前曾说，美国希望中国能够做正确的事。中方对此有何回应？

华春莹：我注意到了近日蓬佩奥等人就驻港部队等问题的表态。日前，国防部新闻发言人已就驻港部队依法履职尽责做出明确表态。我想强调的是，香港回归以来，驻港部队严格遵守香港基本法和驻军法，忠实履行防务职责，已经成为维护香港长期繁荣稳定的“定海神针”。

追问：对于蓬佩奥称“美国希望中国能够做正确的事”，中方认为“正确的事情”指什么？

我前几天已经说过了。为了香港的长期稳定繁荣，中国中央政府一直在做正确的事情。我们希望美方也能做正确的事情。

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