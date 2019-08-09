【网连世界】感受全球便利店24小时不打烊的关怀

【编者按】便利店是最贴近百姓生活的零售业态之一，它不仅是满足人们日常消费需求、服务民生的重要载体，同时也是衡量一个街区商业活跃程度的指标。近日，中国商务部决定在全国推进品牌连锁便利店建设工作。

在日本、韩国、中国港台地区，便利店十分普及。24小时全年无休、挖空心思开发新商品、覆盖日常生活所需的服务，让便利店成为城市居民不可或缺的生活伴侣。这些便利店有何特征、都提供什么服务？本期网连世界带你破解中外便利店背后的文化密码。

日本：便利店数量庞大 一站式服务解决日常需求

李沐航

在便利店ATM机取款的日本民众，身后还有4至5人排队等候。李沐航 摄

说起便利店的普及度和便利化程度，相信日本的便利店在世界上称得上是“独步武林”。从干净整洁的厕所到琳琅满目的商品，从邮寄大小包裹到交纳各种费用，一个便利店几乎可以解决人们日常生活的全部需求，这也就是为什么日本人离不开便利店的原因。

1927年，美国还未普及家用冰箱，当时的SOUTHLAND ICE公司便在自己的店里摆放了一些冰、食品以及日用品，从此便利店的始祖在美国诞生，由于营业时间从早上7点至晚上11店，所以店名也索性被定为“7-Eleven”。日本在1973年成立株式会社yoke seven并与SOUTHLAND ICE公司建立合作，1974年在东京开设旗下第一家便利店，日本也随之开启了便利店时代。

根据日本调查网站公布的数据显示，今年7月，除北海道特有的便利店Seic mart以外，7-Eleven、FamilyMart以及LAWSON等日本大型便利店几乎垄断整个日本市场。根据日本连锁加盟协会（JFA）统计数据显示，2018年1月至12月，日本55,743家便利店销售总额达到10兆9,646亿日元，同比增加2.6%，来店消费者也达到174亿2,665万人次，同比增加1.2%，人均消费629.2日元，同比增加1.4%。

日本便利店所售商品应有尽有，可谓涵盖衣食住行各个方面，快餐种类极其丰富，提供日式、西式以及中式套餐；零食和加工食品仅看包装就让人颇有食欲；各种饮料、红酒、威士忌、日本酒、烧酒、鸡尾酒、果味酒、啤酒等更是令人目不暇接；在日用品上，从针线包、指甲刀、强力胶到各种文具无所不有；当下，ATM和厕所也成为便利店的标配，消费者基本进店后就可享受一站式服务了。在公共服务上，日本的便利店细致入微，打印机、快递、商品券、礼品券、票务、彩票、机票、水电煤气交费、税金等，基本生活、娱乐或者出行所需要的，都可以通过便利店办理。由于日本的杂志、漫画是可以直接店内阅览，看多久也不会有店员驱赶，所以每天都有人站在书架前津津有味地看书，这也成了日本便利店的一道独特风景。而店员服务也非常到位，购买便当时，会主动询问是否加热、买饮料时也会配上吸管，服务意识很强。值得一提的是，日本便利店的卫生，一向做到让消费者放心，严格遵守“保质期”，严控食品安全，据一位便利店经营者透露，无论饭团还是便当，店内会在食品“保质期”到期前最后一天集中处理，这类食品决不能出现在客人面前，即便店员都不允许食用。

伴随社会的快速发展，日本的便利店也与时俱进。为了进一步方便消费者，很多便利店内都设置了专门的就餐区域，使消费者不再是来也匆匆去也匆匆，消费体验再次升级从而增加便利店与消费者之间的互动服务粘度。

据了解，在日本所有便利店中，每日配送的商品比例会根据客户需求有所微调。数据显示，在所有商品、服务比例中，日常食品占36.2%、加工食品26.9%、非食品30.4%、提供各项服务6.5%。

据日本《朝日新闻》网站报道，伴随日本人口减少，劳动力不足，日本大型便利店企业试图缩短营业时间，建立新店的速度也不得不放缓，日本国内已逐渐呈现“饱和状态”。LAWSON社长竹增贞信在今年就曾明确表示，2019年日本国内LAWSON的便利店，计划不增加也不减少。他说，接下来要更进一步追求品质以及建立便利店可持续发展模式，对于人手不足问题，年内会在旗下所有便利店推广“自主结账机”，以减轻用人压力。

店内的自助服务系统，消费者可自行购买或办理旅行商品券、代金券、优惠券、体育彩票以及国际汇款等业务。李沐航 摄

(责编：贾文婷、杨牧)