美芬太尼泛滥危机根源不在中方 外交部:没有需求,谈何供给

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在8月26日外交部例行记者会上，有记者问：美总统特朗普23日发推特称，已命令所有美快递企业搜查并拒收从中国运来的芬太尼。美国联邦快递、联合包裹服务公司和美邮政局称，在特朗普总统拒收从中国运来的芬太尼后，他们已开始采取措施阻止毒品贩运者使用其服务。中方对此有何评论？

耿爽：中国政府从今年5月1日起整类列管芬太尼类物质，这体现了中国政府维护中国人民生命安全和健康的决心，也彰显了中国政府积极参与全球毒品治理、维护世界安全稳定的责任和担当。

芬太尼物质整类列管正式实施后，中方全力推进有关工作进度，包括督促物流寄递公司落实实名寄递、开箱验视、过机安检“三项制度”，部署重点海关关区加大对高风险国际邮包的查缉力度等，确保各项措施落地生效。

美国缉毒署提供的数据显示，今年中方宣布整类列管措施后的第二季度中，美国海关和边境保护局仅查获4起来自中国的芬太尼类物质走私案件，这表明中方采取的举措是确实有效的。即使这样，美国的芬太尼滥用致死人数却依旧居高不下。这充分说明，美国的阿片类物质危机是综合因素作用的结果，根源不在中方。

朴素的经济学原理告诉我们，需求和供给相伴相生，没有需求谈何供给。美国国内普遍存在滥用处方止痛药的传统，占世界人口总数5%的美国人消费了全球80%的阿片类药物。美国政府在减少芬太尼需求方面完全可以做的更多。美方应尊重事实，停止归咎于人，客观看待中方所做大量工作，同时加强国内监管力度，切实采取行动，真正有效打击芬太尼类物质的制贩和走私。

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