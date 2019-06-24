外交部：希望朝美巩固接触对话势头

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在6月24日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，昨天，美国白宫发言人证实，美总统特朗普日前向朝鲜最高领导人金正恩致信，并称双方一直保持通信。此前，朝中社也发布了相关消息。中方对此有何评论？

耿爽：我看到了有关报道，也注意到朝美双方围绕此事的积极表态。中方始终认为，对话协商是解决半岛问题的根本出路。我们希望朝美领导人之间的积极互动能够有助于巩固两国之间的接触势头，并为双方继续对话提供动力。

习近平主席刚刚成功结束对朝鲜的国事访问。访问期间，习近平主席同金正恩委员长围绕如何看待当前半岛形势、如何维护半岛对话进程进行了深入坦诚的交流。正如习近平主席指出的，半岛形势关乎地区和平稳定，过去一年半岛问题重现对话解决的光明前景，赢得了国际社会认同和期待，国际社会普遍希望朝美能够谈下去并谈出成果。

作为半岛近邻，中方愿与包括朝美在内的有关各方加强沟通协调，共同推动半岛问题对话协商取得进展，为地区和平稳定与发展繁荣作出积极贡献。

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