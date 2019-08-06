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让游戏开始！激动人心的家庭运动假期

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位于兰萨罗特岛西北海岸的Club La Santa俱乐部。
位于兰萨罗特岛西北海岸的Club La Santa俱乐部。
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来源：人民网-国际频道  2019年08月06日16:30

积极的运动型家庭假期越来越受到欢迎。

因此，如果你想比仅仅在海滩上呆两周更具挑战性，这里就有一些选择。

CLUB LA SANTA，兰萨罗特岛

位于兰萨罗特岛西北海岸的Club La Santa酒店一直是跑步者、骑自行车者和铁人三项运动员的首选之地。他们被温暖的气候、火山地形和便利的度假村设施所吸引，其中包括三个奥林匹克规模的游泳池和一条跑道。

这里广阔的建筑群包括网球场地、高尔夫球场、自行车和健身中心、舞蹈室和水上运动设施。每周都有成人、高年级儿童节目，包括“奥林匹克日”。

这里除了潜水和航班接送服务外，所有设施的使用费都包括在住宿费内。

拉古纳酒店（HOTEL LAGUNA），撒丁岛

撒丁岛的拉古纳酒店（HOTEL LAGUNA），是个豪华的五星级酒店，很适合热爱运动的个人和家庭。

这里有儿童足球、舞蹈学院、一个可以看到火烈鸟经常出没的游泳池和一个未受破坏的海滩，以及更多的户外运动。

年龄较大的儿童可以享受有组织的活动，或者和全家人一起进行水上运动，风帆冲浪、划皮划艇、山地自行车骑行或骑马。春季，度假村举办周末运动活动，包括开放式水上游泳、半程马拉松、骑行等。

本月，足球学院对5至14岁的男孩和女孩开放，聘用前英超球员作为教练。

PUNTA CANA，多米尼加

Club Med（地中海俱乐部）提供的日常活动，包括学习空中飞人，走钢丝和杂耍技巧。

Club Med概念基于奥运村的氛围，于1950年创立，提供全包假期，这意味着大部分费用都包含在套餐价格中。全包套餐费用包括饮料、小吃、体育活动和儿童俱乐部。对于私人课程、航班和接送，酒店将收取额外费用。

VILA VITA PARC，ALGARVE（阿尔加维）

Vila Vita Parc度假酒店，坐落在悬崖上，俯瞰美丽的Porches村庄，距离Faro机场仅30英里。很适合美食和体育爱好者。

酒店不仅拥有自己的游艇、游泳池和葡萄牙最大的天然珊瑚礁浮潜之地，还拥有水疗中心、高尔夫球场、网球场、健身中心和瑜伽馆。

这里还有一个酒窖，有11,000瓶酒可供选择。

本周末推出新的青少年健康计划。允许13至18岁的青少年选择适当的活动，如铁人三项或划桨，还有瑜伽、冥想和正念课程。

青少年健康计划将在整个学校暑假期间以及10月份的半学期和圣诞假期期间进行。

儿童可以预订一天或五天的体验。在米其林二星的海洋餐厅享用特别晚餐。

CORNUCOPIA HOTEL，戈佐岛

 戈佐岛的Cornucopia Hotel（科努科皮亚酒店）很适合海洋和文化爱好者。

这里的家庭活动周包括浮潜和划皮划艇。还为十岁以上的游客提供潜水介绍。

在文化方面，可以参观Ggantija Temples，这是联合国教科文组织世界遗产巨石。

 

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(责编：燕勐、杨牧)
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