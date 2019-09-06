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新中国成立70年“大使说”系列报道——

周晓沛：不辱使命，终身磨一剑

2019年09月06日08:31  来源：人民网-国际频道
 

周晓沛出生于南方小乡村的一个鞋匠家庭。父母都是目不识丁的文盲，却也望子成龙。从小就喜爱读书的周晓沛中考成绩优异，是全区第一名，但因家庭出身不是贫农、下中农，而被分配到了民办中学。这样的打击和艰苦的学习环境，并没有使他气馁，学习反而更加刻苦。1964年，周晓沛喜出望外地收到北京大学的录取通知书，考上了俄罗斯语言文学系。进入大学后，老师一句“学外语要有蚂蚁啃骨头的精神，锲而不舍，持之以恒”，一下子印到了他的脑海里，成为其人生座右铭。

功夫不负有心人。1973年，周晓沛被学校推荐进入外交部工作。从中苏边界谈判代表团的科员，驻苏联使馆研究室随员、三等秘书、二等秘书，外交部苏联东欧司苏联处副处长、一等秘书、处长、参赞，东欧中亚司参赞、副司长、司长，到中国驻俄罗斯使馆公使衔参赞、公使，驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦特命全权大使。成功没有捷径，周晓沛一步一个脚印，勤勉不懈深耕外交领域数十年，亲历了中苏/俄关系的别样风雨，以及出使乌克兰、波兰、哈萨克斯坦等国的折冲樽俎，在外交事业的伟大进程中实现自己的人生价值。

从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。

亲历中苏边界谈判

有着“马拉松式谈判”之称的中苏边界谈判，是周晓沛外交生涯的起点，直到1991年苏联解体，见证了中苏关系破镜重圆的一幕幕。

1973年初，周晓沛进入外交部苏联东欧司工作。当时，中苏关系敌对，双方交往很少，北京和莫斯科之间就剩下了“一架飞机、一列火车和一个大使馆”。1969年珍宝岛武装冲突事件后恢复的中苏边界谈判正在北京进行, 周晓沛被安排到中苏边界谈判代表团实习。“我的外交生涯就从这里开始了。”周晓沛说。

周晓沛从管理资料和办案学起，对中苏边界问题的历史、两国边界条约规定、7600多公里边界线具体走向及相关国际法和水文地理等等，都进行了较为深入的学习和钻研。就像每天背单词那样，记熟了3万多平方公里争议地区的详细论据资料，逐步掌握了两国边界问题的由来及其症结所在。为了尽快适应工作需要，每天下班后他都要留在办公室继续补课学习，往往10点之后才能回家。回忆起那段日子，周晓沛说：“在中苏边界谈判代表团的六年中，我不仅研究两国边界问题的历史沿革，了解中苏关系的演变情况，而且直接体验到了政治谈判斗争的复杂性和尖锐性。”

关于中苏边界谈判问题，毛泽东主席说过：我们应当好好谈判，谈出个睦邻友好关系来。要有耐心。我们要文斗，不要武斗。中苏边界谈判中的“文斗”，至今令周晓沛难忘。

周晓沛举了个例子，在一次大会发言中，中方用了一连串排比句，要求苏联应当怎样、怎样才能改善两国关系，听起来很带劲儿。喜欢咬文嚼字的苏方团长伊利切夫按捺不住了，激动地反问道：刚才中方团长讲了苏联五个“должен”（应当），我们苏联到底欠你们中国什么了？伊利切夫一字一字地往外蹦，最后一字拖得特别重且长：“Советский Союз ни кому, ни в чем не должен！”（苏联谁也不欠，啥也不欠！）当时周晓沛有点纳闷，请教老翻译后才明白伊利切夫为何大动肝火。俄文 “должен”的词根是“долг”，意为欠债，该词分量确实很重。还有一次，在激烈的辩论中，苏方团长指责中方对其发言做了“болезненная реакция”( 过分反应)，翻译将其译成“病态反应”。中方团长听后火冒三丈，怒斥苏方理屈词穷，不惜进行“人身攻击”，对方则感到莫名其妙。

从这些花絮中不难看出，中苏之间的“马拉松谈判”不仅时间拖得长，过程也是针锋相对、十分激烈，是一场不折不扣的“文斗”。当然，随着两国关系的缓和改善，双方本着平等协商、互谅互让的精神，谈判中开始相向而行，最终达成妥协。这也是互利共赢的最好结果。

正如周晓沛所说，外交官并不像普通人所想象的那样，耍耍嘴皮子就行了。他们是没有穿军装的战士，承担着特殊的使命，在没有硝烟的战场上，以自己独特的方式，捍卫着国家利益和民族尊严。

做好能源外交大文章

在回忆起几十年的外交生涯，周晓沛觉得最有意义的事情可能还要数在哈萨克斯坦担任大使期间，建立中国文化中心和推动建设中哈原油管道这两件事。

“2003年9月，我到哈萨克斯坦工作。其中一个重要任务，就是要推动中哈原油管道建设，做好能源外交这篇大文章。”周晓沛说。

到任第三天，周晓沛就马不停蹄地前往拜会有20多年交情的老朋友哈萨克斯坦外长托卡耶夫，直截了当地谈了中哈能源合作的前景及今后的打算，强调这是两国领导人的重大决策，希望他能和自己一起共同推动完成这一世纪工程。托卡耶夫很痛快就同意，还表示他曾当过总理，会在力所能及的范围内运用自己的影响给予帮助。第五天，周晓沛向纳扎尔巴耶夫总统递交国书，双方谈话的主要内容就是两国能源合作。纳扎尔巴耶夫不仅完全赞同尽快建成哈中原油管道，而且主张铺设通向中国的天然气管道。

据周晓沛回忆，哈萨克斯坦冬季最低气温达零下40多摄氏度，管道施工过程经历了超低温环境的严峻考验。2005年12月15日，中哈管道一期工程正式竣工投产。哈总统和中国政府特使一同在总控室里按下按钮，顷刻间滚滚石油注入中哈管道，朝着中国的方向奔涌而去。这是中国历史上第一条直通境外的陆地原油管道，也是我国与境外资源合作的一次重大突破。 

中哈石油管道项目建设被称为中国能源外交的成功典范。周晓沛认为：能源外交是一门新兴的科学，是当今国际上经济外交的一项重要内容。驻外使、领馆的一项重要任务，就是为我国企业走出去做好牵线搭桥、排忧解难和服务工作。尤其在共建“一带一路”的新形势下，对外工作任务更加艰巨繁重。

此外，周晓沛在任内还同他的一位老朋友哈萨克斯坦首任驻华大使一起，利用哈国立图书馆的场地，使馆提供有关设备，经过半年的工作，在阿拉木图共同开设了中国文化中心。在这里，不仅可以借阅有关中国的图书、画报，观看中国电影和电视连续剧，参加中文培训班和讲座，而且可在电子阅览室直接上网了解中国的各种信息。此举受到该国青年学生的欢迎，也得到哈领导人的赞赏。

在外交事业中实现人生价值

人们常说，外交是一门艺术。就像苏联作家奥斯特洛夫斯基所写的《钢铁是怎样炼成的》一样，外交官也需要千锤百炼才能成材。

作为外交官，要有勇有谋。如古人所云，“行于所当行，止于所不可不止。”周晓沛认为，在外交工作中，该硬则硬，斗而不破；该软则软，以柔克刚。既敢于斗争，又善于斗争，为祖国和人民赢得尊重，赢得朋友，赢得人心。

在俄罗斯工作时，周晓沛经常请对方外交部主管局领导和科员到使馆洗桑拿浴，轻松之余往往能敞开心扉，一些在正式场合不好说或不易处理的问题，可通过这种方式加以沟通解决，被称为“桑拿外交”。如有一次叶利钦总统访华前健康状况不佳，对方就在洗桑拿时“顺便”提到，希望在欢迎国宴上不要上茅台。于是立即将此信息报告北京。又有一次，叶利钦总统访华正值俄罗斯国内大选前夕，我国领导人在谈话中两次提到，希望俄罗斯在叶利钦总统的领导下，中俄两国关系平稳、健康地向前发展。在洗桑拿时，周晓沛询问他们是否明白其中的含义？对方说，无论外交部，还是总统府，都注意到了这句话的分量，并认为这种支持反映了两国最高领导人之间的信任关系。

在波兰，中波两国人民之间传统友谊深厚，但某些政客意识形态色彩很浓，竟以人权问题为由拒见“中共大使”，甚至认为某个政党与中共建立关系是“大逆不道”。在周晓沛大使锲而不舍地做工作后，有的未再公开反华，有的成了朋友，有的还敢于站出来为中国说公道话。

世界上任何国家，外交工作都是崇高、神圣的职业。外交官不仅有光环，也有说不尽的辛酸。周晓沛说，“我们那个年代，国家穷，夫人和子女不能随行，打不了长途电话，信使每隔一两个月才去使馆一趟，真是‘家书抵万金’。从某种意义上说，外交是一种默默地无私奉献，其中包含着个人和家庭的牺牲。”

“对外工作这一行, 实际上是终身磨一剑，在外交事业的伟大进程中实现自己的人生价值。事实上，外交生涯中往往痛苦多于快乐。但是，每当想到自己是个平凡的人，却能为祖国、为人民做点有益的事儿，没有碌碌虚度一生，就会感到自己是幸福的。”周晓沛语重心长地说。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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