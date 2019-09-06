【网连世界】国外学校这样“解锁”新学期

【编者按】告别快乐的暑假，新学期如约而至。开学伊始，不少学生出现了“不想上学”“无法适应新环境”“害怕见到老师”的“开学综合征”，如何引导孩子树立正确的上学意识、了解学校的课业形式，让孩子们从身体上和心理上做好迎接新学期或者适应新环境的准备，国外学校各有办法。本期网连世界带你体验国外的开学日。

德国：人手必备喇叭筒

施维、实习生王笑语

当地时间2019年8月28日，德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫，当地开展了“刹车！已经开学了”("Brems Dich! Schule hat begonnen")这一全国性的活动，一年级学生学习安全过马路，北莱茵-威斯特法伦州教育部长也参与了该活动。（图片来源：IC photo 请勿转载）

开学日，尤其是小学的入学第一天，对于德国人来说非常重要。他们认为，重要的人生阶段需要有隆重的仪式，来帮助孩子们更好的过渡。步入小学，成为一名真正的学生，对于重视孩子教育的德国家长而言，也是整个家庭的重要转折。

德国学校开学当天，孩子们手里会抱着一个大大的喇叭筒，个个神采奕奕。这就是德国独具特色的开学礼物包。家长们可以在超市里购买，也可以自己制作。礼物包里通常放着糖果、小玩具、学习用品或其他一些好玩的小礼物。开学当天，孩子们从父母手里收到礼物包，这是他们正式入学的标志。父母希望，这些礼物可以缓解孩子们对于新环境和新身份的焦虑，同时，礼物包也寄托着父母对于孩子学习生活的美好祝福。

德国的许多学校，有十分隆重的开学典礼。校长会上台致辞，欢迎孩子们入学并鼓励大家努力学习。学校还会在教堂为那些有宗教信仰的家庭准备“入学礼拜仪式”，神父和牧师会为孩子们献上祝福。仪式结束后，大家会在老师的带领下进入新的班级，站在写着“入学第一天”的黑板旁拍照留念。有些学校为了让孩子更好的融入集体，会让高年级的同学来为新生们表演节目或是带领他们做游戏。在一片欢声笑语中，孩子们会迅速忘记初入学校的不适，积极地融入新的集体，接受自己新的身份。

除了学校的一系列活动，另一个重头戏是家长们准备的“入学日派对”。放学回家后，父母通常会邀请亲朋好友来一场派对，庆祝孩子们开学。无论是年迈的爷爷奶奶，还是蹒跚学步的弟弟妹妹，每一个家庭成员都会参与其中，见证这个大日子。

在德国，庆祝入学日的传统可以追溯到19世纪。如今，这种对入学日的庆祝已经成为德国重要的民俗文化，人们甚至可以在明信片上看见抱着喇叭筒的小学生。德国民俗学家Christiane Cantauw表示：“孩子上学代表着一个家庭从一种状态到另一种状态的过渡。对于孩子和家长来说，这种过渡会带来许多改变。人们想通过仪式来强调这种转变。”

热闹的入学日结束后，孩子们就要开始正式上课，作为一名真正的学生开始自己的漫漫求学路。充满仪式感的开学日，对于德国人来说，都是极其珍贵的回忆。

当地时间2019年8月17日，德国下萨克森汉诺威，当天大约73000名孩子入学成为一年级学生。小朋友背着书包，抱着比自己还大的喇叭筒正式成为了小学生。（图片来源：IC photo 请勿转载）

(责编：贾文婷、杨牧)