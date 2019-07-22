美组建"国际宗教自由联盟" 外交部:不要扮演"世界警察"

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在7月22日外交部例行记者会上，有记者问：美方在举办第二届“促进宗教自由”部长级会期间宣布，将与有关国家成立“国际宗教自由联盟”，捍卫宗教自由。中方对此有何评论？

耿爽：上周，中方已经多次就美方召开所谓“促进宗教自由”部长级会议，诬蔑抹黑中国宗教政策和中国宗教信仰自由状况、干涉中国内政的错误言行表明了中方严正立场。

美方所作所为遭到全体中国人的强烈反对，日前，近百名新疆知识分子和宗教界人士联名致信美国国务卿蓬佩奥，对其发表涉疆不负责任言论表示强烈愤慨。7月19日，中国佛教协会、道教协会、伊斯兰教协会、天主教“一会一团”、基督教协会也都对美方攻击中国民族宗教政策表示了强烈谴责。

事实上美方做法引起了很多国家的反感和反对，不少国家拒绝参与美方组织的此次会议。印尼最大穆斯林组织负责人日前公开支持中国政府在新疆采取的政策，认为某些西方国家对中方的指责是出于政治目的，并不符合事实。据我了解，继巴基斯坦、沙特等37国常驻日内瓦大使联名致函联合国人权理事会主席和人权高专，肯定中国新疆人权事业发展成就和反恐、去极端化成果之后，近日又有多个国家加入了它们的行列，通过联署信函表达了对中国政府的支持。

至于美方成立“国际宗教自由联盟”，这不过是美方打着“宗教自由”的幌子，推行自身价值观、干涉别国内政的工具而已，必然遭到世界上多数国家的反对，必然四处碰壁、归于失败。

我们奉劝美方尊重事实、摈弃偏见，不要再将宗教问题政治化、不要再亵渎宗教的圣名，不要再干涉他国内政，也不要再试图扮演什么“世界警察”。

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