【网连世界】健身热来袭！看看外国人如何花样健身

【编者按】又到了夏日炫腹大赛，你的八块腹肌、人鱼线、马甲线……准备好了吗？说起这些好身材标准，很多人脑海中浮现的是好莱坞大片中，男神女神们雕刻般的完美身材。事实上，健身不仅是为了追求好身材，最重要的还是为了保持身体健康。目前，全球多个国家已经推出了各种举措来帮助、引导本国居民保持健康体重，也有越来越多的外国人认识到健身的重要性，全球范围内已经掀起健身热潮。本期网连世界，让我们一起看看外国人如何花样健身。

英国：每7人中就有1人是健身房会员

白天行

久坐办公室的年轻上班族丹妮尔每周都会去健身三至四次，锻炼的内容以练习心肺功能的高强度间歇训练法（HIIT）为主。她表示，健身不仅可以释放工作中的压力，还能获得健康的体态。

像丹妮尔这样规律健身的成年人在英国非常普遍。2019年英国健身行业报告显示，英国的健康与健身产业价值超过51亿英镑，英国健身俱乐部数量达到7239个，会员总数达1040万，这意味着在英国大约每7人中就有1人是健身房会员。在截至2019年3月底的12个月期间，英国有215个新健身俱乐部开业，与去年相比增加了2.9％。在 2018年，低预算的Pure Gym成为第一家达到200个门店的运营商，拥有英国最多健身房门店。

Pure Gym拥有英国最多健身房门店（白天行 摄）

除了拥有众多器械的传统健身房，近年来一些独立工作室也逐渐兴盛，在这里可以跟随专业教练学习瑜伽、拳击、单车等课程。在这里不仅能锻炼，还成为现代社会的一种新型社交方式。

运动健身不仅是为了减肥，还会使生活更加自律，获得好心情以及更重要的——预防疾病。

2018年世界卫生组织（WHO）一项研究中公布的数据表明，英国28.1％的成年人被认为是临床肥胖，体重指数（BMI）大于30 。肥胖水平的上升是对整个国家人口健康的重大挑战，肥胖将会导致糖尿病、心脏病和中风、癌症，同时相关医疗费用和资源必然增加。英国公共卫生部认为，成年人每周应该至少进行150分钟的中度有氧运动，如快走；每周两天或以上的力量训练来锻炼所有主要肌肉。

泰晤士河边跑步的年轻人（白天行 摄）

在英国，运动方式多种多样，并不局限于健身房。伦敦的绿地数量规模大、绿地率高，许多人会选择在空气环境更好的公园、河边等户外运动。比如曾经体重高达90公斤的皮特自半年前开始每天坚持在公园跑步，他不仅在三个月内成功减掉20公斤，更是拥有了更好的生活品质。现在的他睡眠质量得到了很大改善，精神状态更好、工作效率更高，就像换了一个人。

泰晤士河边跑步的年轻人（白天行 摄）

还有2004年最先在英国发起的“公园跑”活动现已风靡全球多个国家。参与者每周六在各地公园奔跑5公里，成为了许多家庭、朋友周末休闲的最佳方式。

当健身成为一种习惯，那么这个城市的各个角落都可以是你的健身房。

(责编：杨牧、刘洁妍)