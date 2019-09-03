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联合国将同刚果（金）在安全和公共卫生领域加强合作

2019年09月03日16:53  来源：新华网
 

　　新华社金沙萨9月3日电（记者王松宇）联合国秘书长古特雷斯2日结束对刚果（金）为期三天的访问。他此行旨在加强联合国同刚果（金）在安全和公共卫生领域的合作。

　　这是古特雷斯首次以联合国秘书长身份访问刚果（金）。他当天在金沙萨与刚果（金）总统齐塞克迪会见后对媒体说，联合国与刚果（金）已达成一致，将提高联合国刚果（金）稳定特派团应对东部非法武装的行动能力，并强化与刚果（金）军队的合作，以更好应对东部地区的安全威胁。

　　古特雷斯指出，他支持刚果（金）新政府加强对境内资源的控制，以避免其落入非法武装之手。联合国将就此与刚果（金）开展合作。

　　古特雷斯表示，刚果（金）“正吹起一道希望之风”，新政府将提高治理能力，同各政党在更加关注人权和发展的共识下一道带领国家实现转型。他呼吁国际社会支持刚果（金）政府在安全稳定的环境下实现可持续包容性发展，并更有效应对人道主义问题。

　　访问期间，古特雷斯还视察了在北基伍省的联合国刚果（金）稳定特派团和埃博拉治疗中心。他呼吁国际社会尽快兑现为阻止埃博拉疫情扩散而承诺的资金支持，指出目前仅15%的资金承诺得到兑现。古特雷斯认为，刚果（金）不仅需要克服埃博拉疫情，还需要建立基本医疗卫生体系，改变接受人道主义援助的被动局面。

　　刚果（金）去年12月举行大选，反对党候选人齐塞克迪当选总统并于今年1月宣誓就职。因政党博弈，新政府今年8月26日才完成组建。

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)
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