中国赴刚果（金）维和医疗分队：无埃博拉病例传入任务区

新华社金沙萨7月14日电（记者王松宇）刚果（金）第10轮埃博拉出血热疫情已造成超过1600人死亡，中国第22批赴刚果（金）维和医疗分队加强疫情风险评估，筑牢埃博拉安全防线，所在的南基伍省布卡武市任务区目前无一例病例传入。

此次疫情是赴刚果（金）维和医疗分队面临的埃博拉发病人数最多、疫区距离分队最近、规模最大的一次。医疗分队队长雷权表示：“严峻的疫情对我们刚果（金）维和部队来说是一次全新的考验，必须依靠完善的预防、监测和预警机制，切断传播途径，控制传染源。”

医疗分队制作了图文并茂的埃博拉宣传册，提高维和官兵的防疫意识，备战疫情与消除恐慌并行。对于在接诊过程中发现有来自疫区的高热、腹泻及不明原因的出血患者，以及与疫区民众接触频繁的维和队员，医疗分队均将他们列为高危人群，对他们身体状况进行跟踪记录以及实时动态风险评估。

医疗分队还加强与联合国刚果（金）稳定特派团（联刚稳定团）卫生部门及任务区各维和部队一级医院的信息沟通，及时向全体维和队员通报埃博拉最新发病情况。医疗分队还先后跋涉1000多公里，指导友军部队一级医院进行疫情风险评估、开展环境消杀、疑似患者体液分泌物消毒处理。

中国第22批赴刚果（金）维和医疗分队部署在刚果（金）布卡武维和任务区，担负着南部战区6000余名军事和民事人员的日常医疗保障、应急医疗救援等任务，同时也为当地民众提供力所能及的人道主义医疗援助。7月2日，联刚稳定团南部战区司令赛义德准将为医疗分队颁发了集体和个人嘉奖令，以表彰医疗分队在执行联合国维和任务中作出的突出贡献。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)