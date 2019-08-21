埃博拉疫情呈继续扩散态势 刚果（金）政府忧心

非洲中部国家刚果（金）卫生部18日晚证实，在反政府武装控制的瓦利卡莱地区出现一例埃博拉病例。事发地点距离重疫区数百公里，显示疫情继续扩散。

刚果（金）卫生部说，最新病例出现在瓦利卡莱地区平加村，位于埃博拉疫区北基伍省首府戈马市西北方向150公里。平加村地处偏远、路况恶劣，援助人员难以进入，疫情有进一步扩散的风险。

刚果（金）地方官员16日宣布东部南基伍省发现两例埃博拉病例。本轮埃博拉疫情中，这是刚果（金）报告确诊病例的第三个省份。刚果（金）去年8月暴发埃博拉疫情，位于东部的北基伍省和伊图里省相继发现疫情。

这一非洲中部国家的卫生部18日说，南基伍省又确诊一例埃博拉病例。暂时不清楚这名患者与先前确诊的一对母子是什么关系。当地应对疫情的医卫人员估计，大约120人与感染母子有过直接或间接接触。

瓦利卡莱地区新病例的情况同样不清楚。这一地区由部族武装“自卫”民兵组织控制，四周热带雨林环绕，道路不通，外人难以进入。

刚果（金）东部暴发埃博拉疫情以来，由于当地民众对埃博拉病毒及相关卫生宣传有误解，加之涉及部族和土地纠纷的武装冲突时常发生，医卫人员控制疫情面临较多困难。

据刚果（金）卫生部数据，去年8月至今，已有超过1900人死于这种疾病。世界卫生组织数据显示，这轮疫情已成为第二严重埃博拉疫情，仅次于2014年至2016年在西非多国致死上万人的埃博拉疫情。

埃博拉病毒经由直接接触已感染患者或动物的血液、体液、分泌物和排泄物等传播，潜伏期2至21天。人感染后会出现发热、呕吐、出血和多脏器损伤等症状，死亡率为50%至90%。目前没有治疗埃博拉的特效药。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)