马振岗：要永远战斗在外交战线

人民网北京7月30日电 （崔越）在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。在新中国成立70年之际，中国前驻英国大使马振岗向人民网讲述了自己数十年的外交故事。

初入使馆 做礼宾工作为外交业务打基础

马振岗给曾大使和巴基斯坦大使当翻译（图为受访者提供）

1960年，高中毕业的马振岗考上留苏预备生，进入北京外国语学院。由于国家按照当时国际国内形势需要安排调整，本以为会到苏联学习的马振岗被重新分配到英语系。在当时的情况下，他表示坚决服从组织安排。毕业后，马振岗被分配到外交部工作。

为应对中国外交面临的大发展前景，国家决定培养一批高水平翻译人才。刚刚进入外交部的马振岗得到了去英国进修的机会。留学英国的经历使马振岗受益匪浅。“留学不仅仅提高了我的语言水平，还帮助我了解英国各个方面。这对我以后的工作大有裨益。”

回国后，马振岗被安排到驻南斯拉夫大使馆。初入使馆，除担任翻译工作外，马振岗还负责礼宾工作，安排全馆的对外用车和宴请等。回想起那段作为外交新兵的岁月，马振岗还记得由于自己粗心造成的小失误。

有一次马振岗将法文请柬的日期18错看为时间，让当时的大使曾涛白去了一趟。“大使批评了我几句，我难过得哭了起来。”想起那时的青涩，马振岗笑着说，“看到我哭曾大使还反过来安慰我。”做礼宾工作帮助马振岗打下外交业务的基础，使他得到全方位锻炼。“礼宾虽然事情不大，责任却很重，容不得马虎。”马振岗表示，“办公室工作需要与全馆上下所有人打交道，这使我深刻理解了‘众人添柴火焰高’的道理，对我日后的工作生涯有很大帮助。”

在美大司接受考验 同克林顿政府打交道

在马振岗的外交生涯中，有20多年在美大地区度过。从专攻中美洲和加勒比海地区到在驻温哥华总领事馆工作再到接管美国处，马振岗迈过每一个台阶，品尝其中的酸甜苦辣。

在对美工作的日子里，马振岗常常面对棘手问题。当时美苏剧烈争霸，国际形势复杂，再加上中美关系较敏感，这使马振岗面临严峻考验。他接任后的第一个挑战，便是如何应对美国大选后的变化。

1992年美国举行大选，布什和克林顿谁能获选事关中美关系前景，国内对此十分关注。马振岗和同事密切跟踪选情变化，认真分析形势发展。“我们实事求是的分析，感到布什连任前景难料。”马振岗说，“对于大选结果我们准备了两份稿子，重点放在克林顿当选那份。选举结果一出来我们马上印发，受到普遍欢迎。”

克林顿上台后，马振岗面对的一个棘手问题便是如何应对美国国会坚持对华最惠国待遇与所谓人权问题挂钩。1993年，克林顿以行政命令方式延长对中国的最惠国待遇，但提出1994年将附加7项人权条件。美国国会一些众议员借机煽动制造事端，要求中国在人权上做出让步以延续最惠国待遇，舆论也大肆渲染。马振岗深感形势严峻，加大了对美工作力度。在克林顿宣布决定前夕，马振岗与同事提前写好有关上报文件。并且在当晚守夜观看实况转播，以免生变。直到凌晨4点，克林顿才宣布决定不挂钩人权问题予以延长。一场严峻斗争终于落下帷幕，马振岗也暂时放下了心中的大石头。“对美工作历来是辛苦的。”马振岗表示，“但每当经过努力取得一些成功，都会感到格外高兴，也算是‘苦中有甜’。”

出使英国 亲历香港回归

驻英使馆领导集体表演节目欢庆香港回归祖国（图为受访者提供）

香港回归前期，马振岗奉命到英国出任大使。当时英国政党正面临交替，香港也即将回归中国，在这样的情况下，保证两国交接香港过程顺畅，进一步改善和发展两国关系是马振岗的重要任务。

1997年7月1日，英国结束对香港的殖民统治，中国政府正式恢复对香港行使主权。提起那令国人热泪盈眶的时刻，马振岗永生难忘。

香港回归交接仪式当天，马振岗到英国外交部参加纪念香港交接招待会。英国时间4点整，大厅屏幕上开始直播香港回归仪式的报道。现场中英方截然不同的反应给马振岗留下深刻印象。“当播放到英国国旗降下、中国国旗冉冉升起时，大厅里一片肃静。”马振岗回忆道，“英国人都沉默不语，中国人很激动但却在极力控制自己的感情。”

活动结束后，马振岗赶回使馆参加欢庆香港回归招待会。与英国外交部大相径庭，使馆的气氛庄严而喜庆。“使馆入口挂着写有‘香港回归’四个金色大字的红宫灯，到处都是红旗、鲜花。”当时使馆热闹的景象浮现在马振岗眼前，“大厅里挤满各地华人华侨等同胞，人人脸上都洋溢着兴奋的神采。”马振岗致辞后，大家纷纷到台前表达自己的喜悦，用歌声、舞蹈传递他们的激动。“招待会持续了两个多小时，人们都不舍离开。”马振岗回忆说，“经历了130多年的沧桑岁月，‘东方之珠’终于回到祖国怀抱，每个中国人都为民族复兴和国家崛起感到自豪。”

提起中英方截然不同的态度，马振岗想起了一桩能表现英国人对于香港回归中国感受的小故事。当时马振岗参加一个英国高级宴会，坐在他身边的一位贵妇人与他聊到香港回归问题。那位贵妇人问马振岗会不会去香港参加交接仪式，马大使表示会在使馆看直播。“我反问她会不会看直播，她说不会。”马振岗追问原因，那位贵妇人说她感觉不舒坦，“她说英国人知道香港是中国的，就像一所漂亮的房子，我们在里面住了很久，现在要还给主人，心里很不舍得。我想这代表了许多英国人的感受。”马振岗说。

与英国朋友共庆新中国成立50周年

白驹过隙，转眼间新中国即将迎来70岁生日。对马振岗来说，1999年庆祝新中国成立50年的热闹近得就像是发生在昨天。

欣逢半个世纪才一次的50周年大庆，马振岗与使馆同事选定举办过许多英国隆重盛宴的伦敦市政厅举行国庆招待会，并精心设计了一份富有中国特色的节目单。英方参加此次招待会的规格非常高，各界人士和外国驻英使节出席也相当活跃。“副首相普雷斯科特等五位内阁大臣和许多政府部门官员参加了招待会。”马振岗说，“很少参加别国国庆招待会的美国驻英大使夫妇都来了，还有两位之前表示无法参加的大使也临时赶来。”副首相普雷斯科特在致辞中赞扬中国取得的巨大成就。整场宴会洋溢着浓郁的欢快气氛。

招待会受到嘉宾们的称赞。“美国驻英国大使夫妇对我说这是他们参加过活动中最令他们印象深刻的。还有许多大使问我用什么本事请到这么多英国高官。”马振岗回忆说，“我在心里说因为这是中国50周年国庆，而中国是世界上最伟大的国家。”此后，马振岗和同事又为华人华侨举行了国庆招待会，来自英国各地的华夏子女齐聚一堂庆祝祖国生日。“同胞们欢聚一堂祝愿中国繁荣富强，这种灼热情感使我们每个人都为祖国光辉的未来感到无比自豪。”

生命不息 奋斗不止

在中欧关系研讨会上答记者问（图为受访者提供）

经过艰难复杂的发展历程，中国外交攻坚克难，如今取得举世瞩目的成就，对此，马振岗倍感自豪。“我国外交前辈们在困难的日月里不畏艰辛，勇于拼搏，开垦外交沙漠，终于开创国家外交新局面。”马振岗感慨道，“我曾亲身经受了国家被孤立的痛苦，也体会了国家崛起后给外交开辟广阔天地的喜悦。我在实践中深刻感受到国家实力才是外交的根本基础。”

从事外交工作40余年，马振岗一直将他外交道路上第一位导师——曾涛大使的教导“外交官腿要勤，嘴更要勤”牢记于心。“曾涛大使身体力行给我树立了榜样。在我的外交工作中，也一直将他的教导努力落实到实践中。”

离开外交第一线后，马振岗仍在继续释放着自己的余热。他加入中国国际问题研究所担任所长一职，领导专门从事国际事务研究的专家和学者做调研工作。从国研所退休后，马振岗依旧努力让自己的晚年生活丰富多彩。他加入外交笔会并担任会长，有时到地方或机关学校讲解国际形势和外交政策；偶尔也接受媒体采访并应邀撰写文章；国外的交流工作马振岗也会参加。“生命不息，奋斗不止。”他表示，“我牢记自己是党培养的一名外交战士，要永远战斗在外交战线，仍要有一分热，发一点光。”

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(责编：刘洁妍、杨牧)