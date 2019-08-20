联合国：女性在人道主义行动中扮演重要角色

新华社联合国8月19日电（记者 徐晓蕾）今年8月19日是第11个世界人道主义日。联合国秘书长古特雷斯等多名联合国官员表示，女性在全球人道主义行动中扮演着极为重要的角色。

古特雷斯当天就世界人道主义日发表致辞说，女性人道主义工作者为数百万身处困境的人带来“巨大改变”。无论是救助危机中的平民还是抗击流行病暴发，她们奔波于人道主义工作前线。

当天，联合国举行仪式，缅怀2003年在联合国驻巴格达办事处爆炸事件中殉职的工作人员，以及其他为联合国事业殉职的人员。联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德在仪式上说，他们的牺牲促使联合国提升安全保障措施，整合快速反应机制，以及加大心理健康支持。穆罕默德还表示，女性人道主义工作者的存在使联合国应对流行病传播和支持性暴力受害者的努力更加有效。

联合国负责人道主义事务的助理秘书长乌尔苏拉·米勒在当天的记者会上说，女性在人道主义工作的多个方面都贡献突出，她们能够更有效地接触到需要帮助的妇女和女孩，还能为人道响应提供独特的视角、见解和经验。她们应在人道主义行动的决策、方案设计和实施方面发挥核心作用。

米勒还认为，人道主义工作者日益身处险境。她指出，2003年巴格达爆炸事件以来，全球有超过4500名救援人员在履职过程中遇害、受伤、被关押、遭攻击或绑架。2018年全球至少有405名救援人员成为受害者，为近5年来峰值，其中131人遇害。2019年初至今，全球至少有156名救援人员成为受害者，其中57人遇害。

作为今年世界人道主义日活动之一，联合国与其合作伙伴在网上发起以女性人道主义工作者为话题的全球行动，向女性所做的人道主义工作表示敬意和支持。据联合国数据，全球约有25万女性救援人员，占人道主义工作者总数的40%以上。

2003年8月19日，联合国驻巴格达办事处遭汽车炸弹袭击，造成包括联合国伊拉克问题特别代表德梅洛在内的20余人死亡、150多人受伤。为纪念在此次袭击事件中献身的工作人员，2008年12月，联合国大会通过决议，决定将每年的8月19日定为世界人道主义日。

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