刚果（金）戈马市首个埃博拉病例死亡 世卫将重新评估

新华社金沙萨7月16日电（记者王松宇）刚果（金）北基伍省官员16日证实，该省首府戈马市确诊的首个埃博拉病例已经去世。由于戈马市地处边境，又是人口密集的交通枢纽，世界卫生组织将重新评估本轮疫情是否构成国际关注的突发公共卫生事件。

北基伍省省长卡利·恩赞祖当天在戈马市召开记者会说，当地14日确诊的首个埃博拉病例在转移至该省另一城市布滕博的埃博拉治疗中心的途中去世。

戈马市位于刚果（金）东部，人口超过100万，靠近卢旺达和乌干达，是拥有码头和机场的交通枢纽。

在戈马市确诊首个埃博拉病例后，世卫组织在15日召开会议，讨论埃博拉疫情的扩散风险。世卫组织表示，将尽快重新评估本轮疫情是否构成国际关注的突发公共卫生事件。

世卫组织协调员米歇尔·亚奥16日晚些时候在戈马向媒体宣布，北基伍省邻省和刚果（金）的邻国已处于高风险中，尤其是卢旺达和乌干达两国。

今年6月，乌干达已通报发现从刚果（金）入境的首例输入性埃博拉病例。包括卢旺达、乌干达和布隆迪在内的多个邻国卫生部门已宣布加强边境监控。

刚果（金）卫生部表示，已经启动对戈马市死亡病例接触过的所有高危人群的甄别和疫苗接种工作，但仍无法追踪到部分与其有过接触的人。

据世界卫生组织公布的来自刚果（金）的疫情数据，截至14日，刚果（金）本轮埃博拉疫情中病例总数已达2501例，其中确诊2407例，死亡1668例，死者中的确诊病例数为1574例。

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