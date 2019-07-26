【网连世界】解码夜间经济 全球“不夜城”大比拼

【编者按】最近，“夜间经济”火了。北京、天津、上海等多地纷纷点亮“夜间模式”，相继出台政策措施，打造灯火不熄的不夜城。什么是“夜间经济”？作为都市休闲经济的重要组成部分，夜间经济是指从当日下午6点至次日早上6点发生的经济文化活动，是推动城市复兴、拉动经济增长的新引擎，也是丰富居民生活、展现城市文化底蕴的新平台。

发展“夜间经济”，并不只是灯光秀、逛夜市、吃美食这么简单，更是对于城市管理与运营的一大考验。对于不同城市而言，如何突出自身的文化特色，也是值得思考的一个问题。旧金山、东京、曼谷等城市以丰富的夜生活闻名于世，这些全球知名的不夜城或许可以带给我们一些启发。

夜幕下的旧金山渔人码头。IC photo版权作品，请勿转载。

旧金山夜生活：保留经典，推陈出新

记者 邓圩

有人说，日光下的城市千篇一律，月光下的城市各自美丽。没错，作为美国西海岸的一座文化堡垒，旧金山“多元、前卫、创新”的城市精神在夜幕的灯光下尤为凸显，流光溢彩的夜生活不仅保留了经典的原汁原味，也因不断推陈出新而经久不衰。

渔人码头是每一个来访者的必到之处。日落之后，来这里吹吹海风，逛逛小店，品尝特色美食，看街头艺术家一展绝活，各种“小确幸”不期而遇，这样的“市井浪漫”被世界各地效仿，解锁了一种新的生活style。

如果说乘巴士观光车游车河是一种沉浸式的城市体验，那么夜游“恶魔岛”或“珍宝岛”则打开另一种模式，让人们换一个角度看不一样的灯火。湾区大桥2014年披挂上绵延1.8英里的LED节能灯，在电脑的控制下每一秒钟都有不同的呈现，是全球最大的灯光建筑。它与金门大桥遥相辉映，成为旧金山的“绝代双骄”。

博物馆、现场音乐会、酒吧、剧院是旧金山夜生活的主角。许多博物馆定期夜间开放，推出特色节目吸引访客。有“世界上最悠久的音乐剧”之称的《海滩毛毯巴比伦》是旧金山独有的一档视觉盛宴，自1974年以来已演出1.7万场。活力四射的巴克莱歌舞、华丽夸张的服装帽饰、与时俱进的政治讽刺是它永不枯竭的生命力。而全球第一个合法变性文化区康普顿，以及诸多风格各异的特色酒吧，则折射出这座城市的另类、创意与包容。

丰富多彩的夜生活不仅是折射旧金山文化的一个魅影，也是经济发展的重要驱动力。统计数据显示，2015年旧金山的夜间经济提供了6万个就业机会，较2010年增长25%，超过整体就业增速；营业额达60亿美元，增长43%，税收8000万美元，增长45%。旧金山也是整个湾区的休闲娱乐中心，近80%的湾区居民每月会进城数次享受夜生活，夜间经济贡献占比36%。

旧金山的夜生活被视为一个典范，背后却充满挑战。最大的挑战是地少人多。旧金山只有49平方英里，人口却高度密集，且仍在不断涌入。它没有独立的娱乐区，住宅和商铺毗邻，极易引发彼此冲突。一些地标性娱乐场所因为居民区扩建而永久消失，不少商户因为噪音投诉被警局约谈。一时间“旧金山夜生活已死”的悲观论调浮出水面。

为拯救这张城市名片，旧金山政府、企业和居民都表现出极大诚意，各自信守承诺，在经济发展、文化传承和安居之间努力寻求平衡。比如规划委员会在批准新建项目时会充分考虑潜在的噪音危害，开发商在开工前需出席听证会，向居民通告场所建设情况，而场所开工12个月后居民不得再发噪音投诉等。

另一大挑战来自落后的公交系统。一近午夜，各运输公司便停止运营，而夜间从业者大多是中低收入人群，无力负担过重的通勤费用。为解决这一困局，旧金山经济和劳动力发展办公室、市政交通署2016年携手奥克兰、圣马刁等城市的公交公司，发起“通宵运营”运动，在旧金山、东湾和半岛推出20多条夜间公交线路，接驳大多数城铁站，为夜间工作者提供午夜至凌晨5点的通勤服务，解除后顾之忧。

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【网连世界】点亮“夜间经济” 各国有何妙招？（上篇）

(责编：刘洁妍、杨牧)