华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长

端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。

周恩来总理曾将外交官比作“文装解放军”。那么华春莹就是蓝厅里的一位“红装解放军”。她外形温雅、语声轻软，但观点掷地有声，不容辩驳。“柔中带刚”“绵里藏针”成为华春莹独特的风格。

“迎春花”也是“霸王花”

1970年，华春莹出生于江苏淮阴一个干部家庭，高考时，她以全县第一的成绩考入南京大学英语系。大学里，因为名字的谐音，兼之外形柔美，同学们送给她“迎春花”的绰号。成绩好，为人低调简朴、刻苦自律，重感情、有主见，这是华春莹的老师和同学们对她的印象。

1993年，大学刚毕业的华春莹进入外交部。2012年11月，华春莹出任外交部发言人。某种程度上，她是中国对外政策的“代言人”，责任之重大不言而喻。

国际局势风云变幻，突发热点轮番上演。“你有什么评论？”几成发言人每天都要面对的“灵魂拷问”。华春莹以从容大方的态度、不疾不徐的语调、精准有力的措辞，有理有利有节地维护着国家利益和形象，清晰鲜明地传递着中国对外政策和立场。

中美经贸磋商是中国利益攸关。华春莹“放话”：“在这个问题上，中国不欠谁，不求谁，更不怕谁。”三个“不”字，强势表明中国坚定决心。

“迎春花”也是“霸王花”，在不怀好意的挑衅面前，她经常微微一笑，随即犀利地道出14亿中国人民的心声。

无端拘押中企高管还大谈法治？

——这无异于现代版“皇帝的新装”。

印度就洞朗对峙寻求俄方支持？

——中方迄今保持着高度的克制，做到仁至义尽。

美媒炒作奥巴马工作人员与中方之间的小插曲？

——美国人经常说自己是世界老大，怎么到这个时候连这点自信都没有了呢？

……

“我们已经解决了挨打、挨饿的问题，但要彻底解决挨骂的问题依然任重道远。”华春莹在《学习时报》上发表文章说。

“很幽默”“很可爱”真性情海内外圈粉

如果说“硬核”是外交部发言人的“标配”，那么“幽默感”和“亲和力”则为华春莹的外交官工作注入了一股“软力量”。

《纽约时报》说，中俄一直在监听特朗普个人的苹果手机。华春莹打趣道：“感觉现在美方有些人真的是想不遗余力地角逐‘奥斯卡最佳剧本奖’”。她还“顺便”建议“改用华为手机”。

四两拨千斤，几句话从从容容，却掀起了舆论热浪。中国网民喜闻乐见，大呼“痛快”。有人喊话华为：“广告费是不是该结下？”太平洋彼岸，特朗普本人在推特回应：《纽约时报》又发表了一篇假新闻。英国广播公司（BBC）随后评论，中国发言人对此的回应“很幽默”。

她的真性情还在日本圈粉。

由于日本记者的英语发音问题，华春莹在记者会上将关于日本出生的大熊猫“香香”的问题听成了日本外务省事务次官“杉山”。发现听错后她瞬间开怀大笑，随后指出，招人喜欢的大熊猫一定会增进中日人民的感情和友谊。

日本媒体说，“对于日本问题总是一脸严肃表情地给予回答的发言人，然而‘香香’却让她露出笑容。大熊猫‘香香’也为改善中日关系起到了推进作用。”

日本网民也为这一幕做出了“萌萌的”解说：“除了严谨的回答，我们家的熊猫，还能得到我温暖的微笑！”“笑起来好可爱呢。大家都是人，有孩子也有父母。希望中日关系变好。”

激浊扬清，提升中国国际话语权

发言人工作，不仅激浊，还要扬清。2018年4月27日，韩国总统文在寅与朝鲜最高领导人金正恩举行历史性会晤。对此，华春莹以一句“渡尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇”热情表示了中国对于半岛和平的支持和对本次会晤的赞赏。

正如华春莹本人所写道的：国际话语权是国家综合实力的重要组成部分和大国战略博弈的重要战场，在信息化时代有时甚至成为民众评判得失输赢的唯一标准。

在外交部发言人这块阵地上，华春莹用自己的忠诚、担当、才华和独特的人格魅力，不卑不亢地坚守着国家利益，也在润物无声中扩大着中国道路的吸引力和塑造力。

如今，已经历20多年外交官生涯的华春莹步上了新岗位。外交部新闻司除了发布中国重要外交活动信息、阐述中国对外政策工作外，还承担国家重要外事活动有关新闻工作；指导驻外外交机构新闻工作；组织开展公共外交等，等待这位新司长的责任也更加重大。华春莹的身影将出现在更多不同场合，她也将以新的身份继续为国“代言”。

附：华春莹简历

华春莹，女，1970年4月出生，江苏淮安人，毕业于南京大学。

1993－1995 外交部西欧司科员；

1995－1999 驻新加坡使馆随员、三秘；

1999－2003 外交部西欧司三秘、副处长；

2003－2010 驻欧盟使团二秘、一秘、参赞；

2010－2012 外交部欧洲司参赞；

2012－2019 外交部新闻司副司长、发言人；

2019－ 外交部新闻司司长、发言人。

(责编：徐祥丽、岳弘彬)