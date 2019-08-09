古特雷斯呼吁印巴在克什米尔问题上保持最大限度克制

新华社联合国8月8日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯8日通过发言人发表声明说，他对克什米尔局势的变化保持关注，同时呼吁印度和巴基斯坦保持最大限度的克制。

古特雷斯说，联合国在这一地区的立场遵循《联合国宪章》以及适用的安理会决议。他强调，克什米尔的最终地位将根据《联合国宪章》通过和平手段解决。

古特雷斯表示，他对印控克什米尔出现大量限制措施的情况表示关切，认为这种做法或将恶化该地区的人权状况。他呼吁双方避免采取可能影响克什米尔地位的行动。

近一段时间来，印控克什米尔地区局势出现紧张，印度和巴基斯坦军队在克什米尔实际控制线附近多次发生交火。

印度政府5日宣布废除当前执行的宪法第370条，取消宪法赋予印控克什米尔地区的特殊地位。这意味着印控克什米尔地区此前享有的自治权不复存在，而印度宪法将完全适用于这一地区。

巴基斯坦外交部同日发表声明，强烈谴责和反对印度政府的上述决定。巴总理办公室7日发表声明说，巴方决定降低与印度的外交关系级别并中断双边贸易。巴随后正式驱逐印驻巴高级专员（大使），并召回巴驻印高级专员（大使）。

印度和巴基斯坦在克什米尔地区有主权争端，两国曾为此爆发多次战争。1972年印巴签署《西姆拉协议》，双方重新设立控制线，将克什米尔分为两个部分。

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