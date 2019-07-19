【网连世界】环游世界时 这些书店值得坐坐

【编者按】电子阅读方兴未艾，纸质书的出版和实体书店都面临不小的冲击。在如此艰难的生存环境之下，全球的书店经营者们，有的不得已放弃，有的则坚持“一缕书香拂喧嚣”的初心，倾力打造舒适的逗留空间，继续点亮城市文明之光。本期网连世界让我们一起走进这些全球最美书店，暂别快节奏的现实生活，沉浸在书香与咖啡的世界，静享一段与自己独处的时光。

法国：逛书店是一种浪漫

记者何蒨

这里书店 何蒨摄

法国人都有一种共识，把逛街角的小书店视为一种日常的浪漫，这种理念在很大程度上支撑了法国实体书店、特别是小型独立书店的生存。根据法国媒体《Telerama》统计，目前法国本土有3300余家独立书店，与德国并称为“世界上拥有最多独立书店的国家”。

市场调研机构索福瑞指出，目前，法国图书市场中在线销售占20%，小型独立书店占22%，大型连锁书店如FNAC占25%。由此可见，实体书店仍是大部分法国人购买图书的场所。在实体书店中，大型连锁书店在仓储和图书品种上占优势，而小型独立书店则以人性化的交流吸引读者。

法国人对小型独立书店几乎有一股抹不去的热爱情结。独立书店的优势主要来自店主与读者的人性化交流，很大程度上加强了顾客对书店的信任。然而，法国的独立书店也面临很多成本问题，例如高昂的租金和不稳定的销售。根据法国媒体《Telerama》统计，近20年来，巴黎有近350家独立书店关门，目前仅剩715家独立书店。

去年10月，一家面积达500平的独立书店在巴黎市中心开张，店主是两名颇具理想情怀的法国女性，她们试图在被电商和大型连锁书店占据的法国图书市场中反其道而行之。

在寸土寸金的巴黎，500平米可谓面积不小。这个名叫“这里”（Ici Librairie）的书店分地上地下两层，坐落在都是初创企业、酒吧、设计餐厅和潮流品牌店的林荫大道区。书店的两位女主人黛尔菲娜·布埃塔（Delphine Bouétard）和安娜-罗尔·维埃尔（Anne-Laure Vial）都是40多岁，并曾在图书零售领域拥有丰富的经验。黛尔菲娜·布埃塔曾任香街Virgin书店旗舰店负责人，安娜-罗尔·维埃尔则曾担任亚马逊图书部采购总监。

在独立书店经营越发艰难的今天，被问起如何想到在巴黎市中心开一家大型独立书店时，黛尔菲娜·布埃塔和安娜-罗尔·维埃尔都表示，这是她们近几年深思熟虑的结果，并非一时兴起。她们指出，在法国，与游戏和唱片市场相比，图书市场的销售其实较为稳定，而独立书店与线上销售及大型连锁店不同，独立书店往往也扮演着重塑人际纽带的作用，类似于一种实体社交空间。此外，亚马逊在线图书销售政策，强调新书价格不能低于附近实体书店同类图书的价格，正是这个政策给予了独立书店生存的空间。

在法国，独立书店经常扮演读者俱乐部的角色，组织各类文学交流会、作者签售会、同地区作者见面会等。“这里”书店将社交空间的特征发挥得淋漓尽致，书店内部装修简洁明亮，浅桦木书架清新整洁，搭配经典法式灰色地砖，营造舒适的氛围。书店正中央是一家咖啡店，约有十几个座位，读者可以随时品尝一份甜点或一份健康沙拉。“这里”书店谨遵顾客至上的理念，读者可以在店内闲逛、阅读、休息，不会受到店员干扰。店内图书的品种也十分丰富，总量达4万多册，从艺术、口袋书、经典文学、当代诗歌到侦探小说、少年读物、外国文学，可谓应有尽有，尽可能满足不同类型读者群的需要。

如何解决独立书店的运营经费是令许多人好奇的问题。根据两位创始人介绍，书店的启动资金得益于法国“创意书店协会”的帮助，该协会帮助创始人获得了银行的免息贷款。此外，黛尔菲娜·布埃塔和安娜-罗尔·维埃尔还说服了法国知名家居品牌Paris Habitat，后者将其位于巴黎林荫大道区的销售空间转租给书店，并且减免第一年租金。此外，两人还说服巴黎市政府和法国国家图书中心提供一部分资助。因此，“这里”书店有点吃“百家饭”的意思，是在公共及私营部门的多方支持下才得以实现。

据两位创始人介绍，法国前总统奥朗德在书店开业日也来转了一圈，并被读者发现正流连于政治类图书书架前。目前，书店雇有10名工作人员，每个月都会定期组织各类阅读晚会、签售会等，活动人数最多时，一晚有200多名读者参加。

今年7月1日，“这里”书店获得了法国《图书期刊》杂志评选的2019年最佳书店大奖，该奖项用于奖励那些最具个性的法国独立书店。黛尔菲娜·布埃塔和安娜-罗尔·维埃尔在接受采访时指出，从开业至今，书店已经营大半多年，结果比预期的要好，她们十分乐观。今年夏天，书店将有600部小说上架，整个夏季会有各类图书社交活动推出。

这里书店 何蒨摄

(责编：刘洁妍、杨牧)